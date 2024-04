VAR dos balões: Balanço Geral refaz contagem do tempo de Amaral e Viola Com a revisão, ambos bateram o recorde de Ana Hickmann

Chegou a hora do VAR! Amaral e Viola participaram do Desafio dos Balões na última sexta (16). Na data, o representante do Palmeiras foi anunciado como recordista mundial ao bater 10,07 segundos, tempo menor do que o feito pela apresentadora Ana Hickmann.

Para mostrar que a coisa é séria, o Balanço Geral refez a contagem do tempo dos dois.

Com a revisão, o tempo de Viola foi de 11,04 para 10,72 segundos. Já o de Amaral foi de 10,70 para 9,97 segundos. Ambos venceram a antiga detentora do trono, mas o dono do recorde mundial é um só: Amaral!