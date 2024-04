Zé Neto pede prisão de homem que agredia mulher em show da dupla Cantor criticou o acusado durante apresentação em Goianésia (GO)

Durante show em Goianésia (GO), o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, flagrou um homem agredindo uma mulher na plateia e interrompeu a música para pedir a prisão do agressor.

O artista ficou revoltado com a cena e deu as características do homem para os seguranças e a polícia.

"Vai bater em mulher na cadeia. Aqui, não, covarde"

A apresentação ocorreu no começo do mês de fevereiro, mas a história só veio à tona agora.

Em vídeo, o cantor ainda aparece sendo aplaudido pela plateia.

"Baixa a cabeça e vai embora, mas bater em mulher jamais", completou.