Zilu surpreende e se declara ao ex-marido, Zezé Di Camargo Apesar do término conturbado, empresária revelou que ouve as músicas dele até hoje

Zilu se declarou para… Zezé Di Camargo. A ex-mulher do sertanejo revelou que, apesar do término conturbado, ama e ouve as músicas dele até hoje.

E não para por aí! Muito fã de música sertaneja, ela disse que Zezé é o melhor cantor do gênero.

“Existe um artista que eu respeito, gosto e ouço. Tem que aplaudir! O cara [Zezé] é um talento”, explicou em entrevista a um canal na internet.