Virginia aparece com nova bolsa de luxo e valor milionário surpreende seguidores Influenciadora exibiu modelo exclusivo da marca Hermès nas redes sociais Fabíola Reipert 20/01/2025 - 14h05 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h54 )

Virginia Fonseca exibiu sua nova bolsa exclusiva nas redes sociais Reprodução/Instagram/@virginia

A influenciadora Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais ao fazer uma publicação em que exibe seu novo “mimo”: uma bolsa exclusiva da marca Hermès.

A mais recente aquisição da esposa de Zé Felipe é avaliada em US$221.846, o que equivale a, aproximadamente, R$1,3 milhão. A Hermès Birkin rosa da influenciadora ainda conta com uma fechadura decorada inteira com diamantes. Definitivamente se mimou, né?

A publicação de Virginia com a bolsa teve mais de 1,5 milhão de curtidas e dividiu os usuários. Enquanto um comentou: “Poderosa”, outro disse: “A ostentação do rico é o circo do pobre”.

Além disso, nos comentários, muitas pessoas reclamaram de terem comprado itens na loja da influenciadora, a WePink, e nunca terem recebido. “Comprem não, gente. As primeiras compras vêm certinho depois só ladeira abaixo. Nem os produtos, nem estorno muito menos retorno da empresa você recebe”, revelou uma pessoa. Xiii...

‌



Segundo uma reportagem publicada pela revista Piauí, os contratos milionários de publicidade de Virginia chamam atenção.

Ela faz propaganda de sites de apostas e receberia 30% do valor perdido pelos seus seguidores. Além disso, a influenciadora ainda receberia um adiantamento de R$ 50 milhões fixo.

‌



É o chamado “cachê da desgraça alheia”…

A assessoria da mulher de Zé Felipe nega que ela receba porcentagem com a a perda dos seguidores nas apostas e diz que ela ganha somente um valor fixo.

‌



Virginia Fonseca acumula mais de 50 milhões de seguidores no Instagram e mostra diariamente a rotina com a família nos stories.

