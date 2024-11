Viúvo de Rita Lee sobrevive à base de terapia e antidepressivos para superar morte da cantora Eles estavam juntos desde 1976 e também eram parceiros musicais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/11/2024 - 09h54 (Atualizado em 04/11/2024 - 09h54 ) twitter

Último aniversário de Roberto de Carvalho ao lado de Rita Lee Reprodução/Instagram/@roberto_de_carvalho

Roberto de Carvalho ficou no chão com a partida de sua amada Rita Lee, com quem teve três filhos e dois netos. A cantora morreu em 2023, vítima de um câncer de pulmão.

Eles estavam juntos desde 1976. Além do grande amor que viveram, eram parceiros artísticos. Escreveram juntos músicas de sucesso e ainda dividiam o palco nos shows (ele, como guitarrista).

Roberto já deu declarações de que morreu uma parte dele, mas tem feito de tudo para sobreviver. Ele continua morando na casa onde viviam juntos e tentando, aos poucos, se reerguer.

O músico tem feito terapia e está tomando remédios contra a depressão.

E o trabalho também está ajudando o viúvo de Rita Lee. Ele está lançou um disco com canções inéditas da nossa eterna rainha do rock.

Tem um livro de memórias em andamento e dois documentários sobre Rita engatilhados.

Roberto de Carvalho também feito participações no show dos Titãs, onde o filho Beto Lee toca.

