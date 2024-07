A disputa da TV pelo futebol continua bem longe do fim

Alto contraste

Augusto Melo, presidente do Corinthians Reprodução

Na última segunda-feira, como era esperado, o Corinthians anunciou oficialmente o seu acordo com a Liga Forte União. O contrato foi firmado para os próximos cinco anos.

O mesmo Corinthians, que há cerca de três meses, deixou outro bloco de clubes, a Libra, por não concordar com os valores que teria a receber, inferiores aos de Flamengo e Palmeiras.

Uma busca ou alternativa que podemos entender como perfeitamente lógica e natural, se considerarmos ser aquele que também ocupa a liderança na “tabela de classificação” dos mais endividados.

Só resta saber como tudo isso vai funcionar.

Diferentemente do passado, hoje não temos mais apenas a Globo como dona de todos os principais direitos esportivos, porque passou a existir uma maior distribuição, que contemplou, além da TV paga e streaming, também os concorrentes Record e SBT.

Mas no caso das séries A e B do Brasileirão para 2025, mantidos os atuais grupos, todas as perspectivas passam a ser possíveis. Ou a Globo ser obrigada, muito devido ao pay-per-view, a também se acertar com a LFU ou ter a companhia de outra grande rede de televisão na divisão dos jogos.

Essa é a disputa a partir de agora.

Números - 1

Em valores, o acordo da Globo com a Libra gira em torno de R$ 1,3 bilhão por temporada, inferior ao que ela vem pagando até agora, de R$ 2,1 bi, que será distribuído para Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória.

O Santos está no grupo, mas disputa atualmente a Série B.

Números – 2

A Liga Forte tem filiados a ela, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

A informação é que as principais redes conversam com a agência Livemode, que intermedia essas negociações.

Preço

Segundo levantamento realizado pela coluna, o preço estabelecido pela Livemode para “plataformas abertas”, ou seja, gratuitas - TV aberta e/ou YouTube deve chegar a cerca de R$ 500 milhões por temporada.

Ou seja, a entrega de 38 jogos.

Celso Portiolli tem agora a missão de conquistar bons resultados Rogério Pallatta

Dá um tempo

O SBT comemorou intensamente, inclusive com postagens, algumas indelicadas, dos seus principais diretores e diretora, os resultados de audiência do último domingo, o primeiro sem Eliana.

Mas, calma. Foi só uma estreia, com toda expectativa em cima e em um dia de muito frio em São Paulo.

Grande desafio

O domingo, e isso não é de agora, é uma corrida de longo percurso, muitas vezes com trocas de posições. E não existe essa de “cavalo paraguaio”.

O desafio é largar bem, mas também saber manter o ritmo ao longo dos tempos, com muita força, determinação, criatividade e investimentos.

Intervalo

A propósito de SBT, já existem rumores internos sobre algumas mudanças na sua área comercial.

Segundo se informa, há o desejo de imprimir um sistema de vendas mais agressivo, daí o início de consultas sobre nomes do mercado.

Data de estreia

A Band trabalha com a data de 18 de agosto para estreia do “Programa do João”, comandado por João Silva, na grade de domingo. O horário escolhido é o das 22h às 23h30.

A mudança no dia de apresentação virá acompanhada também de novidades no formato.

Andando lá

Ainda em se tratando de Band, o diretor de programas, Homero Salles, voltou a frequentar os seus bastidores.

Evidente que ninguém confirma nada, mas, como isso vem acontecendo com certa frequência nesses últimos tempos, devemos entender que tem alguma coisa rolando.

Não pode uma sombra dessas. Ninguém avisou? Reprodução

Assim não pode

No “Conexão GloboNews”, um exemplo de divisão de tela que poderia ser perfeito. Ficou no quase.

Em três quadros, observa-se o cuidado que sempre deve existir, mas, em um deles, a contraluz impede praticamente de ver o rosto da participante. Feio demais. Um descuido que não pode acontecer.

Anzol

A Newco, programadora dos canais pagos do Grupo Bandeirantes, está estudando a possibilidade de lançar um canal de pesca. Mas, tudo não passa ainda de uma ideia.

O segmento, como se sabe, possui uma elevada importância social e econômica para o país.

Começou

A Globo já disparou as gravações de “Volta Por Cima”, substituta de “Família é Tudo” na faixa das 19h, escrita por Cláudia Souto.

Elenco fechado, mas ainda à espera de Amaury Lorenzo, envolvido na final da “Dança dos Famosos”.

Bate – Rebate

· Hebert Conceição, campeão olímpico no boxe, em Tóquio-2021, será comentarista da Globo nos Jogos Olímpicos.

· Durante os Jogos Olímpicos, o “Ça Va Paris” ganhará um formato diário no SporTV, com apresentação de Fabi Alvim e André Rizek...

· ... O titular, Marcelo Barreto, fará sua participação no programa direto de Paris.

· O filme “As Polacas”, inspirado em uma história real de luta por liberdade, vai estrear em 14 de novembro...

· ... No elenco, Valentina Herszage, Caco Ciocler, Anna Kutner, Otávio Muller, Clarice Niskier, Amaurih Oliveira e Dora Freind.

· Rudá, personagem de Nicolas Prattes em “Mania de Você”, substituta de “Renascer” na Globo, será um ativista ambiental.

· Globo retoma no dia 31 a transmissão das oitavas de final da Copa do Brasil.

· No “Apito Final”, da Band, por ser um programa ao vivo, cabe à sua direção verificar a aceitação dos assuntos comentados...

· ... E não ficar muito tempo em um, que pelo Ibope, o público não está aprovando.

· CNN Brasil foi bem no Rio, domingo, alcançando primeiro lugar entre os canais de notícias com dois dos seus programas...

· ... Primeiro, “No Lucro”, com Phelipe Siani entrevistando João Silva, entre 16h01 e 16h31. Mais tarde, das 10h15 às 20h, Dani Filomeno com mais um “Viagem e Gastronomia”.

