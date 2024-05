A exemplo da TV, streaming também não adota contrato de exclusividade

Alto contraste

Nesses últimos anos, as principais TVs, no caso, Globo e Record, decidiram extinguir os bancos de elencos em suas dramaturgias. O pouco que ainda existe são casos de exceção. As novelas, filmes e séries nacionais, hoje, funcionam basicamente por meio do contrato por obra, ao contrário de outros tempos, quando existia o vínculo de exclusividade. Agora, em se tratando de empresas e mercado, estão todos liberados em solicitar e atender o que melhor atende suas necessidades.

E, com o streaming, verifica-se que nada funciona de forma diferente. Está aí o exemplo da plataforma Max.

O elenco de “Beleza Fatal”, recheado de estrelas, com as gravações encerradas, já se encontra à disposição do mercado. Idem, na mesma data, o pessoal de “Dona Beja”.

Grazi Massafera, inclusive, já participa das filmagens do longa “Corrida dos Bichos”, uma superprodução da Amazon que se passa “em um Rio de Janeiro distópico”.

E assim como ela, outros nomes importantes, que ao longo dos últimos meses estiveram envolvidos com esses trabalhos, ao final deles já passaram a cuidar dos seus próximos destinos.

Tudo bem diferente do que por muito tempo existiu.

O filme

“Corrida dos Bichos”, da Amazon, é o novo filme que Grazi Massafera está envolvida. Um roteiro de ação, inspirado no universo ilegal do jogo do bicho.

Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Seu Jorge, João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Thainá Duarte, Azzy e Jéssica Córes completam esse elenco.

Repercussão

Christina Rocha deu ao “Programa de Todos os Programas” a sua primeira entrevista após deixar o SBT. Uma saída combinada.

Mesmo muito antes da estreia, durante ainda a gravação dos primeiros pilotos, ela já tinha procurado a direção da casa e informado que o “Tá na Hora” não combinava com a sua forma de trabalhar. Não tinha a sua cara.

Ficou mal

Durante o período em que esteve participando do “Tá na Hora”, Christina confessa que, pela primeira vez na vida, teve momentos de depressão.

Foram várias as conversas com a alta direção da casa, até aquela que foi a definitiva e quando se optou por sua saída, por não existir outro projeto que pudesse atender aos dois lados.

Reis

O ator e modelo Rafael Zolly, que foi paquito da Xuxa e teve passagens por “Todas as Flores”, “Elas Por Elas”, entre outros trabalhos, fará uma participação na 11ª temporada de “Reis – A Divisão”.

Zolly já está fazendo preparação para viver um comandante egípcio.

Combinado assim

A décima primeira temporada de “Reis” chega à plataforma UniverVideo amanhã, sexta-feira.

E, na Record, a sua estreia será na próxima terça-feira, dia 21.

O retorno?

Mário Baccei, que foi vice-presidente de rádios da Band, desligado em 2020 após décadas na casa, circulou recentemente pela sede do Grupo Band em São Paulo.

Vale lembrar que o Baccei foi o principal responsável pelo trabalho de expansão das emissoras de rádio no país. O cargo foi extinto após sua saída.

A propósito

Ainda em relação ao Baccei, se confirmada sua volta, o que para alguns parece inevitável, várias leituras podem existir sobre isso.

A principal, claro, é que na sua gestão, a pegada da rádio era outra, brigava mais... Sinal claro que alguma coisa não vai bem.

Cancelamentos

Ivete Sangalo, ontem, anunciou o cancelamento da turnê “A Festa”, dedicada aos seus 30 anos de carreira, porque a produtora responsável pelos shows “não conseguiria garantir as condições necessárias para as apresentações”.

Ludmilla, quase ao mesmo instante, comunicou o cancelamento da turnê “In The House Tour”. As duas apontaram a mesma empresa.

Triste momento

Se existiu um setor que sempre funcionou bem neste país, foi a promoção de shows e turnês de artistas, escoradas em empresários responsáveis.

Cadê os novos Marcos Lázaro, Poladians e Dodys Sirenas? Não oferecer aos artistas o que foi prometido e ajustado é um pouco demais.

Estreia definida

A jornalista e apresentadora Anne Lottermann, com passagens por Globo e Band, estreia o programa “Quem Sabe, Ganha!”, na Univesp TV, no dia 27 de maio, às 20h, e no dia 5 de junho, às 19h30, na TV Cultura.

Trata-se de um game show semanal de perguntas e respostas, com uma hora de duração, coproduzido pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo e a Cultura.

Série documental

“B de Brasil”, série documental do History, após destacar a independência brasileira na primeira temporada, iniciou gravações da segunda, já com estreia marcada para novembro, em coprodução com a Moonshot e direção de Andre Barmak.

Nesta próxima, o seu responsável, jornalista Eduardo Bueno, se inspira nos 200 anos de constituição no Brasil para uma viagem pelo século XIX e pelo segundo Império.

Bate – Rebate

• A Sony Pictures anuncia, para 6 de junho, o lançamento de “Bad Boys: Até o Fim”, quarto filme da franquia estrelada por Will Smith e Martin Lawrence.

• Ricardo Tozzi, Bruna Thedy, Norival Rizzo, Eliete Cigaarini, Igor Cosso, Bia Arantes e Klayton Pavesi realizam uma sessão extra da comédia “Ainda dá Tempo”, amanhã, sexta, a partir das 22h...

• ... Toda a renda será revertida para a ONG Pão dos Pobres do Rio Grande do Sul.

• Nesta quinta-feira, Cátia Fonseca exibe no “Melhor da Tarde”, na Band, uma entrevista exclusiva feita por Alex Sampaio com Renato Aragão...

• ... Didi está em cartaz no Teatro Villa Lobos, em São Paulo com o musical “Adorável Trapalhão”.

• A partir deste sábado, o BandSports inicia as transmissões da Série A2 do campeonato carioca, com América e Petrópolis, às 15, direto do estádio Giulite Coutinho.

• O SBT e a AACD vão realizar nos dias 8 e 9 de novembro a 27ª edição da campanha Teleton...

• ... Detalhe: a emissora já confirmou a presença de Eliana, madrinha do evento, que está de saída da casa...

• ... Maísa Silva, Daniel, Celso Portiolli e Virginia Fonseca também estarão no programa...

• ... Neste ano, o Teleton será dirigido por Marcelo Kestenbaum, em substituição a Norma Mantovanini.

• ... Mantovanini segue na casa como diretora do Pool de Edição do SBT, que este ano ganhou novos programas, como o “Chega Mais” e “Tá na Hora”, entre outros.

