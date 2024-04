Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

A Globo joga, mesmo antes da estreia, todas suas fichas na próxima novela das seis Os cuidados na sua produção serão redobrados diante da forte concorrência no horário

Rhaisa Batista viverá a personagem Fé, uma fofoqueira, em "No Rancho Fundo" Rhaisa Batista viverá a personagem Fé, uma fofoqueira, em "No Rancho Fundo" (Fábio Rocha)

Enquanto as principais seguidoras agora têm jornalismo no horário, é bem notório o esforço da Globo em fazer “No Rancho Fundo” estrear da melhor maneira possível, em 15 de abril, às seis da tarde.

Não por acaso, todo o esforço que se observa, a começar pela escolha de um autor, Mario Teixeira, que se saiu muito bem em “Mar do Sertão” e terá novamente o diretor Allan Fiterman trabalhando ao seu lado.

A trama, inspirada na peça “A Capital Federal”, de Artur Azevedo, reúne um elenco digno de “novela das 9”, com destaque para nomes como os de Larissa Bocchino, Túlio Starling, José Loreto, Luisa Arraes, Alexandre Nero, Andréa Beltrão, Débora Bloch e Eduardo Moscovis.

Os cuidados em curso em toda a sua produção, revelam, não só preocupação com a concorrência, mas também todo o empenho em buscar resultados muito melhores que os de “Elas por Elas”, ao longo de sua exibição, têm oferecido.

Uma boa média de audiência às 18h é sempre o melhor ponto de apoio para o horário nobre.

Novo time do "Fofocalizando": Cariúcha, Léo Dias, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano Novo time do "Fofocalizando": Cariúcha, Léo Dias, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano (divulgação)

Virou o jogo

É bom verificar como o “Fofocalizando” do SBT, após momentos dos mais desinteressantes, deu uma reorganizada de rota em pleno voo e se colocou novamente no jogo.

Muito, claro, pelo desempenho da sua equipe atual. Deu liga.

Paquera

A CNBC Brasil já iniciou um trabalho de campo, com vistas a montagem da sua equipe de jornalismo.

Uma busca que não tem se limitado somente aqui, mas se estendido também a profissionais que atualmente estão fora do país.

Documentário

Está saindo da gaveta o projeto de um documentário sobre Flavio Cavalcanti, nome histórico da TV brasileira.

Projeto desenvolvido pelo filho dele, Flávio Cavalcanti Jr, a jornalista Léa Penteado, que foi seu braço direito e escreveu o livro “Um Instante, Maestro!”, Luciana Savaget e Rosa Magalhães, profissionais com longo currículo na área de jornalismo audiovisual.

Rachel Sheherazade está completamente integrada aos trabalhos de "A Grande Conquista" Rachel Sheherazade está completamente integrada aos trabalhos de "A Grande Conquista" (Reprodução/Instagram)

Batendo cartão

Rachel Sheherazade já está totalmente integrada aos trabalhos de “A Grande Conquista”.

Na última semana, inclusive, foram gravadas as primeiras chamadas, com tomadas em estúdio e externas.

Primeira vez

A Paramount+ marcou para amanhã, 21h30, a estreia de Marília Ruiz nas suas transmissões esportivas.

Ao lado do narrador Nivaldo Prieto, ela fará os comentários de Racing, do Uruguai, e Corinthians pelo Grupo F da Sul-Americana.

Só um toque

Pretensão zero de querer se meter nos usos e costumes de ninguém. E até sabemos que na ESPN, esta ordem vem de fora, mas, não tem nada a ver os apresentadores e comentaristas de terno e gravata em suas transmissões.

Aqui não combina. Fica pesado.

E mais um...

Nos programas esportivos, entre apresentadores e até diretores, alguém tem que botar ordem na casa e não deixar um falar em cima do outro.

Antes de tudo, é falta de respeito e de educação. O “Jogo Aberto”, que tinha se controlado um pouco, deixou descambar novamente.

Ordem primeira

Nada se cogita na Band sobre mudanças na programação ou qualquer estreia ao longo dos próximos meses. Talvez até em toda a temporada.

Tudo deverá continuar como está, porque a preocupação atual, colocada como absoluta prioridade, será a de fazer funcionar o que já existe convenientemente e colocar ordem na casa.

Escalado

O ator Allan Ralph, conhecido pelo seu trabalho em “O Filho do Homem”, filme dirigido por Alexandre Machafer, assinou com a Record.

Em breve, ele vai aparecer na série “Reis”, como um levita.

Correria

Devido à gravidez, uma semana por mês, Virginia Fonseca fará três gravações do seu programa, para estrear com folga nos sábados do SBT.

Foi o que já aconteceu na terça, quarta e quinta passadas. Maiara e Maraísa, MC Ryan e Zé Vaqueiro participaram dos trabalhos.

Daphne Bozaski, Lupita ou Bete? Daphne Bozaski, Lupita ou Bete? (Manuella Mello)

Conectada

Na sinopse de “Família é tudo”, Daphne Bozaski, a Lupita, “uma doce e sonhadora guatemalteca”, também é definida como uma menina bem esquisita.

Só que meio mundo está conectando a personagem com Bete, a Feia!

Reencontro

O ator e cantor Gabriel Vivan e Mharessa Fernanda foram muito elogiados por seus desempenhos em “Reis - A Escolha”, exibida em 2022.

E, agora, chega a informação que eles voltarão a trabalhar juntos, como Abias e Ana, nas próximas temporadas da série.

Movimentação

Algumas informações que circularam no fim de semana nos bastidores do remake de “Dona Beja”:

O diretor Thiago Teitelroit, com toda uma história na Globo, e hoje, executivo da Floresta/Sony, assume a fase final do projeto, atuando em todos os departamentos. Ele substitui Erick Andrade, desligado da empresa.

E uma outra, vital para a trama: Grazi Massafera renovou contrato. "Beja" tem estreia prevista para 2025.

Bate – Rebate

• Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão desenvolvendo um projeto de dramaturgia, mas para o digital...

• ... Isto, naturalmente, além do “Ilha da Tentação”, estreia do Prime Video, e outras coisinhas mais.

• A empresa Brax tem intensificado conversas com a direção do Corinthians...

• ... Enquanto isso, ainda não há qualquer notícia se a Série B, além do Santos na Globo, será exibida na TV aberta.

• Nos próximos dias 5, 6 e 7, o grupo teatral IncompetênCia retorna aos palcos de Belo Horizonte, na Funarte, com o espetáculo "Arrepsia"...

• ... A montagem, nesta temporada, conta com recursos da Lei Paulo Gustavo...

• ... No elenco, Rafa Calú, Sarah Vá, Gabi Vieira e Malu Dimas, que esteve na novela "Amor Perfeito", da Globo.

• Bianca Bin, recém-saída das gravações de “Dona Beja”, continua investindo forte no teatro...

• ... Depois de “O Nome do Bebê”, que fez grande sucesso em São Paulo, Bianca e o marido, Sergio Guizé, preparam uma montagem sobre Shakespeare, em parceria com o diretor Alexandre Reinecke.

• Só um toque: Luís Ricardo, cantor, ator, dublador e apresentador do SBT, será o convidado do “Programa de Todos os Programas” desta terça.