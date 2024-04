A incessante história de um pai em busca do filho há 38 anos

Alto contraste

Ivo Simon, pai de Marco Aurélio, não desiste de buscar o filho desaparecido

O bom uso do digital também veio proporcionar a todos a possibilidade de explorar e fazer conhecer, com maior riqueza de detalhes, histórias as mais diferentes, que muitas vezes o noticiário do dia a dia, por questões de tempo e espaço, é obrigado a limitar.

Uma dessas é o drama de Ivon Simon, em busca do seu filho, Marco Aurélio, desaparecido desde 1985, disponibilizada no PlayPlus.

O jovem, então com 15 anos, sumiu misteriosamente durante uma trilha do seu grupo de escotismo no Pico dos Marins, em Piquete, conhecida como “Cidade Paisagem”, pela beleza da sua localização na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo.

Trata-se da mais longa busca de uma criança desaparecida no Brasil, com relatos dos mais comoventes de familiares e companheiros de escotismo. Inclusive, o irmão gêmeo, Marco Aurélio, diz que não acredita na hipótese de um crime.

Até o momento não existem pistas do seu paradeiro, mas nada continua impedindo o pai, que tem 85 anos, de tentar localizá-lo – “quem sabe um dia, a campainha toca, vou atender e é o Marco Aurélio”.

Um documentário de encher os olhos. Literalmente.

Jornalista Marilia Ruiz é a nova contratada da Paramount+ Jornalista Marilia Ruiz é a nova contratada da Paramount+ (reprodução instagram)

Tá fechada

Marília Ruiz é a mais nova contratada do Paramount+, para integrar a sua equipe de esportes.

E, como comentarista, irá participar ativamente das transmissões da Libertadores da América e Sul-Americana. Perdeu BandSports!

Lado da Globo (1)

A Comunicação da TV Globo, mais uma vez, assegura que não há nenhuma negociação isolada com o Corinthians e que isto, se acontecer, só será através da Libra.

E que não existe também e não haverá qualquer negociação unilateral, nem por meio de um intermediário, Brax ou outra qualquer.

Lado da Globo (2)

Ainda segundo a Globo, a princípio se tentou fazer um acordo conjunto com os clubes da Série A, a partir de 2025, como sempre aconteceu.

Porém, diante da criação das ligas e em vez de uma, passarem a existir duas, só o acordo com a Libra foi efetivado, obedecendo valores estabelecidos.

Panorama completo

A Globo, em momento nenhum, esconde que o seu desejo sempre será o de acordar com todos os clubes, inclusive com o Corinthians, que deixou a Libra. Principalmente com ele, por tudo que representa como audiência e peso comercial.

E isto, também, em se tratando do Premiere. A ordem é aguardar os próximos acontecimentos.

Cantinho do pensamento

Tudo muito bom, tudo muito bem, colocadas as partes, agora é com o tempo.

Mas cá entre nós, e sem que ninguém mais nos leia: alguém consegue enxergar a Globo transmitindo um campeonato brasileiro sem o Corinthians?

Reestruturação

Está próxima a reformulação completa do “Morning Show”, da Jovem Pan, com a chegada de André Marinho, que foi do “Pânico”, para ser o novo apresentador. E devem vir mais pessoas com ele.

Nelson Kobayashi, interinamente no posto desde a saída de Paulo Mathias, voltará às funções de comentarista.

Lorenna Rodrigues grava "A Rainha da Pérsia" Lorenna Rodrigues grava "A Rainha da Pérsia" (Instagram)

Momento especial

A atriz-mirim Lorenna Rodrigues, lançamento da Record, grava nesta terça-feira as suas primeiras cenas para a série “A Rainha da Pérsia”.

Ela faz a protagonista Hadassa/Ester, que logo depois será interpretada por Nathalia Florentino. “Rainha” tem estreia prevista para julho.

Webnário

A Netflix, em busca de novos projetos de dramaturgia para o Brasil, promoveu ontem um concorrido Webnário, espécie de videoconferência, conduzido por Anne Abdon, Anice Aun e Haná Vaisman.

Importantes executivos de produtoras e autores roteiristas foram chamados a participar.

Os nomes

Mais de 100 profissionais marcaram presença neste encontro online da Netflix.

Entre esses nomes, Ângela Chaves (Pedaço de Mim), Caio Gullane, Cao Hamburger (As Five), Daniel Berlinsky (Dona Beja), Daniel Fraiha (Rio2C), Fabio Mendes (Dom), Fabrício Bittar, Felipe Braga, Lilian Amarante, Mini Kerti, Nina Bellotto, Paula Amaral (Verão 90), Paulo Halm (Bom Sucesso), Pedro Riguetti (Os outros), Rafael Spínola (Impuros), Rodrigo Castilho (Mothern), Teodoro Poppovic, entre outros.

Trabalhando nisso

Agora com os trabalhos de volta à sede do Morumbi, depois de um período nos estúdios da Vera Cruz, a Band está se preparando para, no fim de abril, disparar as gravações de mais uma temporada do “MasterChef Amadores”.

Estreia prevista para 28 de maio.

Comunicado interno

O SBT deu a conhecer, ontem, mudanças importantes na sua estruturação. Vicente Varela foi anunciado como Diretor de Operações e Desenvolvimento Comercial, enquanto Lucas Mendonça Gentil - Gerente de Núcleo, passou a assessorar a diretoria na condução e gestão da produção e do artístico.

Tiago Galassi, além do “É Tudo Nosso”, agora assume a direção-geral da área de esportes.

Trocando em miúdos

Surpresa zero em relação aos nomes do Vicente Varela e Tiago Galassi. Quanto ao Lucas Gentil, Daniela Beyruti é grata a ele desde os tempos que trabalharam juntos em “Ídolos”. Foi um fiel escudeiro.

Lucas já vinha desempenhando esse papel há alguns meses. Agora foi efetivado. Por escrito. Uma função que, além de outros predicados, exige muito controle emocional.

Caso de polícia

Em Portugal, dando os retoques finais no livro de memórias, que planeja lançar em breve, Aguinaldo Silva se tornou a mais nova vítima da bandidagem.

O autor, que não possui perfil no Telegram, alerta que estão usando nome dele para aplicar golpes.

Suzy Rêgo no "Programa de Todos os Programas" Suzy Rêgo no "Programa de Todos os Programas" (Estevam Avellar)

É ela

O “Programa de Todos os Programas”, nesta terça, 18h, terá Suzy Rêgo como convidada, uma atriz de grandes trabalhos na TV, teatro e cinema.

Ao vivo, no YouTube e redes sociais do R7, além do YouTube da Record.

Bate – Rebate

• Marcada para o dia 3 de maio a estreia de “A última entrevista de Marília Gabriela” no Teatro Unimed, em São Paulo, com Gabi e Theodoro Cochrane...

• ... Direção de Bruno Guida e texto de Michelle Ferreira.

• Do Universo Mauricio de Sousa, “Franjinha & Milena em Busca da Ciência” chegou ao Discovery Kids, ocupando a liderança de audiência na categoria infantil.

• Almir Sater e Gabriel Sater, no embalo de “Renascer”, vão se apresentar juntos, dia 10 de agosto, na Vibra, em São Paulo.

• Renato Bisoni, ator e empresário, trocou definitivamente o Brasil por Portugal...

• ... Conhecido pelo seu trabalho em várias novelas por aqui, como “Da Cor do Pecado” e “Pé na Jaca” entre outras, integra atualmente o elenco de “Cacau”, da TVI.

• Consultada, a direção do SBT informa que, além do que já está no ar e o que foi anunciado para os próximos dias, não existem outros planos para a programação deste ano...

• ... Traduzindo, isto significa que não há mais nada planejado para os próximos meses...

• ... E que nem mesmo uma volta do “Bake Off” ainda pode ser confirmada.

• Globo confirma a transmissão do show de Madonna no Rio de Janeiro, Praia de Copacabana, marcado para o dia 4 de maio, ao vivo.