“A Rainha da Pérsia” está perto de encerrar suas gravações

Adriana Prado, intérprete de Varda, durante gravações da série no Marrocos Seriella

A parceria Record-Seriella entra nos momentos finais de gravações da série “A Rainha da Pérsia”, com Nathalia Florentino, Carlo Porto e Camila Rodrigues como protagonistas.

Se nada mudar, o encerramento dos trabalhos, nos estúdios do Rio de Janeiro, se dará no dia 4, quinta-feira da próxima semana.

Por outro lado, também são altamente compensadores os números de audiência alcançados e a boa aceitação por parte da crítica especializada.

Desde a estreia, em 17 de junho, observa-se que a boa regularidade dos seus números se mantém nos principais mercados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, assim como há o reconhecimento aos requintes de sua produção, entre investimentos em locações, cenografia, figurinos e efeitos visuais.

Exibida na faixa das 21h, a série transporta o telespectador para os tempos antigos da Bíblia, onde a vida de uma jovem judia, Hadassah/Ester (Lorenna Rodrigues/Nathalia Florentino), se entrelaça com o futuro de uma nação inteira.

Adriana Prado, Dani Moreno, André Bankoff, Bárbara Borges, Leonardo Medeiro e Francisca Queiroz são outros nomes do elenco. Direção de Leonardo Miranda.

Foi-se o tempo

Interessante observar como agora existe uma relação harmoniosa entre todas as grandes TVs, que em nada lembra as rusgas ou dissabores do passado.

O que passou a existir é um convívio de paz e conciliação. A concorrência é só no campo de jogo, entenda-se, no vídeo. Há, inclusive, uma preocupação de todas com as que estão em maiores dificuldades.

Antonio Calloni: trabalho em "Renascer" está concluido Fabio Rocha/TVGlobo/Fábio Rocha

Tá feito

Ao que tudo indica, a Globo já resolveu, ainda na primeira fase, um dos mistérios do remake de “Renascer”, o “Quem Matou Coronel Belarmino (Antônio Calloni)?”.

Tudo já estaria pronto e restando apenas o momento da exibição, portanto, sem a necessidade de reconvocar atores para aquela sequência.

Prova disso...

Questionado sobre a possibilidade de voltar à novela, para novas gravações relativas a essa trama, Calloni disse que “acho muito difícil”.

E, parafraseando, o personagem: “De qualquer maneira, gostaria muito que a neta de Belarmino achasse os dois burrinhos da melhor qualidade”.

Nova edição

No próximo domingo, o quadro “Cadê Minha Casa?” volta ao programa “Hora do Faro”, na Record, com a proposta de transformar o cômodo da casa de uma pessoa conforme as necessidades de cada história.

Participação especial da dupla Munhoz e Mariano.

Definições

Ainda a propósito de Rodrigo Faro, neste próximo domingo também acontece a final do “Canta Comigo”.

E, no outro, a estreia de mais uma temporada do “Canta Comigo Teen”.

Analisando caminhos

Existe um estudo para que o “Chega Mais”, programa das manhãs do SBT, troque o Estúdio 4 e passe a ser exibido de uma tenda, nos jardins da Anhanguera.

Assim, como outra possibilidade, fazer ajustes, até mesmo uma reforma, no estúdio atual, mas sem nada concretizado até agora.

Marca

“Família é Tudo”, novela de Daniel Ortiz, chega ao centésimo capítulo nesta sexta-feira.

O autor tem feito uma aposta no lado “comédia romântica” da produção, sem tanto destaque ao drama, e conquistado bons índices de audiência.

Contra o tempo

Apesar de todo o esforço e das várias reuniões dos últimos dias, ainda não existe uma definição sobre quem substituirá Marlene Mattos na direção do programa do Geraldo Luís.

Ela fica só até este próximo domingo.

Betty Faria está em "Volta por Cima" Alessandra Lima

Vai começar

A Globo concluiu praticamente a preparação do elenco de “Volta Por Cima”, sua próxima novela das sete, escrita por Claudia Souto, com direção artística de André Câmara.

Jéssica Ellen, Fabrício Boliveira, MV Bill, Betty Faria, Rodrigo Fagundes e Tereza Seiblitz farão alguns dos seus principais papéis. Em julho, as gravações começam no Rio. Janeiro.

Só férias

O “Pica Pau”, de tão bons serviços prestados, só está de férias e, assim como aconteceu outras vezes, voltará ao ar a qualquer momento.

A Record tem os direitos e a renovação, inclusive, aconteceu em fevereiro deste ano.

Biden x Trump

Nesta quinta será realizado o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump, candidatos à presidência dos Estados Unidos, produzido pela CNN americana. O encontro entre o atual e o ex-presidente será exibido, na íntegra e ao vivo, pela Record News, com tradução simultânea, a partir das 21h45.

Gustavo Toledo vai ancorar os trabalhos, contando ainda com as participações dos correspondentes Vandrey Pereira e Eliseu Caetano.

Patrícia Poeta vai completar dois anos de "Encontro" Divulgação

Festejos

No próximo dia 4, vão se completar dois anos da inversão de horário entre os programas “Encontro” e “Mais Você” na grade da Globo.

A partir dali, Patrícia Poeta passou a entrar mais cedo, logo após o “Bom Dia Brasil”, e entregar para Ana Maria Braga. As produções vão comemorar a data.

Fim de gravações

Terminam hoje, agora de forma definitiva, as gravações da primeira temporada do “Acerte ou Caia!”, programa do Tom Cavalcante, que a Record vai estrear em agosto.

Foram mais seis episódios neste período, completando os 16 da edição.

Bate – Rebate

· “MMA: Meu Melhor Amigo’', trabalho do Marcos Mion, tem estreia marcada para o dia 16 de janeiro nos cinemas.

· Tony Ramos e Denise Fraga retomam a temporada de “O Que Só Sabemos Juntos”, dia 12, no Tuca, em São Paulo.

· A BandNews FM marca presença nas comemorações de São João do Nordeste...

· ... Nesta quinta-feira, Luiz Megale, Sheila Magalhães e Carla Bigatto vão comandar o “Jornal BandNews” ao vivo, a partir das 7h, direto do Calçadão da Cardoso Vieira, no centro de Campina Grande.

· O “É de Casa”, na Globo, está promovendo uma interação com chefs de diferentes regiões do país...

· ... No próximo sábado, por exemplo, Lorena Dayse vai apresentar um prato típico da culinária do Piauí no quadro Detalhes do Sabor – Brasil...

· ... Lorena foi vice-campeã do “MasterChef”, da Band, em 2019.

· O espetáculo “Menopausa”, com Cláudia Raia, acertou estreia em Portugal, dia 29 de janeiro, no Teatro Tivoli BBVA...

· ... Texto de Anna Toledo e participação de Jarbas Homem de Mello.

· A jovem atriz Ana Zimerman, devido aos estudos de medicina, deixa a apresentação de podcasts de novelas do SBT...

· ... Laura Castro, atriz e dubladora de produções da Disney, acertou para este trabalho.

