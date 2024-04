'A Rainha da Pérsia' já tem data para início de gravações no Brasil Equipe encerra nesta sexta-feira gravações especiais no Marrocos

Alto contraste

A+

A-

Francisca Queiroz como Artemísia, durante gravações no Marrocos Francisca Queiroz como Artemísia, durante gravações no Marrocos (Divulgação)

A parceria Record-Seriella coloca um ponto final, nesta sexta-feira, nas gravações especiais da série “A Rainha da Pérsia” em Marrakech, no Marrocos, trabalhos que movimentaram mais de 60 profissionais sob a direção de Leonardo Miranda.

O objetivo de trazer uma média de 400 cenas ou mais foi facilmente alcançado, porque as locações de Marrakech, que também propiciam a visita de outras produções internacionais, sempre impressionam e permitem a elaboração de “um material belíssimo”.

Encerramento lá e início já definido aqui, para a próxima quinta-feira, nos estúdios do Rio.

"A Rainha da Pérsia", que usa de ingredientes dramatúrgicos essenciais como mistério, romance e ação, se desenvolve não apenas nos corredores palacianos, mas também nos campos de batalha.

E vem com a promessa de personagens interessantes e complexos, cenários grandiosos e efeitos visuais, os mais característicos em produções do gênero.

Foi mal

Ontem, em nota sobre o esporte da Globo, o colunista errou a mão.

Ao tentar analisar o quadro estabelecido, saídas e chegadas de narradores esportivos, sem querer, mas sem querer mesmo, uma brincadeira equivocada, das mais inconvenientes, acabou atingindo Everaldo Marques, quando o propósito era justamente reconhecer seu talento e capacidade. Sem bajulação ou nem mesmo a intenção de valorizar um e criticar quem quer que seja. Bandeira branca. Sem broncas, nem ressentimentos. Vida que segue.

E o crédito?

O pessoal do jornalismo da Band, também no clima quente deste verão, estranha que desde o início da semana, em seus telejornais, é destacado o caso de um grupo de detentos da Praia Grande, em ressocialização, flagrado usando celulares, drogas e indo a motel durante o expediente.

E não é que, muito depois, teve veículo da Globo dando a notícia como exclusiva?

Dia D

Na Band, há o entendimento que o assunto Série B deve ser resolvido, quanto antes, porque não é mais possível esperar. Um sim ou não.

A tabela dos jogos já saiu e o pessoal da Brax, teoricamente dona dos direitos, é esperado para uma reunião.

Mharessa Fernanda emplaca novo trabalho na Record Mharessa Fernanda emplaca novo trabalho na Record (Instagram)

Novidades

Os atores Heitor Martinez/Roboão, Bianka Fernandes/Maalate, Juliana Knust/Maaca, Mharessa Fernanda/Ana e Claudia Mauro fazendo uma rainha, também estarão na 11ª temporada de “Reis”, na Record.

As gravações já estão acontecendo no Rio de Janeiro.

Intervalo

Gilberto Corazza, profissional do mercado, com passagens por Editora Globo e Warner, é o indicado para assumir a direção comercial da CNBC, novo canal de notícias.

Atualmente, Corazza responde pelo marketing do Corinthians.

Nova temporada

Multishow e Globoplay já têm definidas a exibição de mais uma temporada do “Túnel do Amor”, que reúne dez duplas de amigos separadas em duas casas, que buscam encontrar o par ideal.

No ar de 24 de abril a 21 de maio.

Observação

Na Band, existem estudos sendo feitos que podem culminar em mudanças na sua grade.

A questão custo-benefício de todos os programas está sob análise. Segundo se informa, o que levantou o sinal de alerta é que, no parte e reparte, a emissora estaria levando a menor parte.

Próximo objetivo

Ainda às voltas com os seus novos lançamentos, a direção do SBT não desistiu de encontrar um bom formato de reality show. Este é o próximo objetivo a ser alcançado.

Produtoras internacionais estão sendo buscadas.

Bruna Luísa viverá importante papel na novela Beleza Fatal Bruna Luísa viverá importante papel na novela Beleza Fatal (Divulgação)

Lançamento

“Beleza Fatal”, novela da Max, já na reta final de gravações e também atenta a pautas importantes como a diversidade e a inclusão nos diferentes espaço, conta com a participação da atriz estreante Bruna Luísa, aprovada no primeiro teste.

Modelo curve/curvy, muitas das suas cenas serão com a protagonista Camila Pitanga no cenário de uma clínica de estética.

Desafio

O jornalista Guto Abranches, um dos primeiros apresentadores da GloboNews, está de volta ao Grupo Globo, mas agora no seu Entretenimento, na função de Autor Roteirista da revista eletrônica “É de Casa”, nos sábados da emissora.

Nessa nova empreitada, Guto reencontra a amiga Maria Beltrão, que viu começar quando ajudou a criar o canal de notícias.

Bate – Rebate

• A Globo pretende disparar as gravações de “Mania de Você”, substituta de “Renascer”, em um mês...

• ... Por enquanto, todas as atenções estão voltadas para o início da produção e fechamento de elenco...

• ... Esta novela marca a volta de João Emanuel Carneiro ao horário das 21h, depois do sucesso de “Todas as Flores” no Globoplay.

• Monja Coen, uma das mais conhecidas representantes do budismo zen japonês no Brasil, será a convidada de Ronnie Von, no “Manhã do Ronnie”, nesta sexta-feira pela Rede TV!.

• Na próxima segunda-feira, Marcelo de Carvalho, vice da Rede TV!, grava o podcast “Papo de Tubarões”, da Cris Arcangeli...

• ... O acionista da Rede TV! também estará no documentário que vai retratar a vida e a trajetória de Silvio Santos, comentando, entre outros assuntos, sua relação com o dono do SBT.

• Fim de linha para as gravações de “A Infância de Romeu e Julieta”. Estúdio e externas encerrados.

• A segunda temporada de “Encantando’s”, do Globoplay, será disponibilizada na próxima terça-feira, com mais 12 episódios.

• Olha só: hoje, na Record, o episódio de “Quilos Mortais” vai mostrar a luta de dois irmãos, David e Benji. Juntos, eles pesam mais de 600 quilos. Apresentação de Celso Zucatelli.

• Está tudo caminhando para que Miguel Coelho e Isabela Souza fiquem com os principais papéis adultos da próxima novela do SBT.

• Nesta sexta-feira, Beatriz Haddad faz sua estreia no Indian Wells contra a eslovaca Rebecca Šramková...

• Já Thiago Wild vai enfrentar o norte-americano John Jeffrey Wolf...

• ... Os confrontos dos brasileiros, assim como toda competição, terão transmissão exclusiva da ESPN e no Star+.