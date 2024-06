“A Rainha da Pérsia” traz Camila Rodrigues como grande vilã

Alto contraste

A+

A-

Camila Rodrigues é Améstris em “A Rainha da Pérsia”, nesta nova estreia da Record (JPSFREITAS/Seriella)

Em toda boa série, filme ou novela, a figura do vilão é sempre essencial; não por acaso a disputa de muitos atores ou atrizes por esses papéis. Há sempre uma entrega ou exigência diferente.

Em “A Rainha da Pérsia”, estreia da Record na noite desta segunda-feira, essa missão foi destinada à atriz Camila Rodrigues, a rainha Améstris.

Primeira mulher do poderoso Xerxes (Carlo Porto), bela e empoderada, sua sagacidade a faz ser temida por muitos, inclusive seus aliados. Cruel, ela não mede esforços para alcançar seus objetivos.

“A Rainha da Pérsia”, alvo de um grande investimento da parceria Record-Seriella, com suas gravações no Marrocos e no Brasil, tem como proposta transportar o telespectador para os tempos antigos da Bíblia, onde a vida de uma jovem judia, Hadassah/Ester (Nathalia Florentino), se entrelaça com o futuro de uma nação inteira.

Publicidade

Também estão no elenco nomes como, Dani Moreno, Isa Salmen, Lorenna Rodrigues, Vicente Alvite, Adriana Prado, Claudio Cinti, Leonardo Medeiros, Francisca Queiroz, Mario Bregieira, Camila Senna, Malu Lazari, Sidney Guedes, entre muitos outros.

Humor

Publicidade

A nova temporada do “Portugal Show”, com Rafael Portugal, estreia nesta segunda-feira, a partir das 23h, no Multishow.

Junior Lima, primeiro convidado, será recebido no cenário de um motel. Já, na quarta-feira, será a vez da Angélica em um camelódromo.

Publicidade

Receita

Dia desses aqui se falou da imobilidade de Band e Rede TV! com suas grades de programação.

Que nada existe, nem menos um mínimo de vontade das duas, em se colocar novamente em condições de competir com Globo, Record e SBT.

Aí vem

Os defensores das causas perdidas costumeiramente argumentam que, para se colocar em condições de competir, toda e qualquer TV precisa investir demais em produção para alcançar audiência e faturamento.

Será que é isso mesmo? E como se explica o sucesso do “Que História É Essa, Porchat?” na Globo?

"Que História é Essa, Porchat" é um exemplo pronto de programa que se apoia na criatividade Fabio Porchat (Ju Coutinho)

A tal criatividade

Evidente que os gastos da Globo só interessam à Globo, mas qual será o custo desse programa do Fábio Porchat?

O cenário é bem modesto e toda a aposta está nas histórias inusitadas de convidados de diferentes segmentos. Por que não seguir o bom exemplo e também tentar fazer coisas diferentes?

Títulos em alta

“Romário – O cara”, produção lançada em 23 de maio, pode ser considerada um grande acerto da plataforma Max. Na sexta-feira, ocupava o primeiro lugar no Top 10 de séries.

Aliás, destaque-se também “Evidências do Amor”, com Sandy e Porchat, líder no Top 10 de filmes e, detalhe, à frente de “Duna – Parte 2″.

A propósito

Depois do filme, agora entrou em finalização a série dos Mamonas Assassinas.

O diretor Edson Spinello tem se dedicado inteiramente a isso. Mais algum tempinho e já estará liberada para exibição.

Laura Castro, atriz, cantora e dubladora (Divulgação)

Dublagem

Laura Castro, com vários trabalhos em filmes e séries, é quem dubla Amandla Stenberg, protagonista da nova série do Disney+, “The Acolyte”, baseada no universo de “Star Wars”.

Laura já negocia novos projetos na TV e streaming, além de aguardar o lançamento de “Tudo Por Um Pop Star 2″, em outubro, nos cinemas.

Ponto de interrogação

Na Rede TV! foi definida a saída de Marlene Mattos do “Geral do Povo”, do Geraldo Luís, e ela só fica até o último programa deste mês, dia 30.

Mas não tem ainda quem irá ocupar o seu lugar. Tudo indica para alguém de fora.

E outra

Sobre a Rede TV!, ainda há o desejo de voltar, agora em julho, com o “Inverno 40 graus”, que teve algumas temporadas no passado.

Falta definir quais programas. A princípio, “Sensacional” e o “TV Fama” em alguns dias.

Willian Leite assume o "Balanço Geral Manhã" (Divulgação)

Vai que vai

Após as despedidas de Eleandro Passaia, Willian Leite fica como apresentador do “Balanço Geral Manhã”, da Record, a partir desta segunda, das 5h às 8h40.

E segue direto assim.

Festival do remake

A Globo está se adiantando nas providências para ter o remake de “Vale Tudo” no ano que vem. Manuela Dias foi escolhida para trazer a história de Gilberto Braga para os dias atuais.

O diretor Paulo Silvestrini já vem conversando com ela sobre nomes para o elenco. Se tudo correr como se espera, as gravações começam em janeiro.

Bate – Rebate

· Rafael Zolly, após “Reis”, fará uma participação em “A Rainha da Pérsia”...

· ... O seu personagem será o portador de uma importante mensagem para Xerxes.

· Rosane Gofman, atualmente na série “Bar do Gogó”, no Multishow, fará única apresentação em São Paulo do espetáculo Eu Sempre Soube...

· ... Dia 29, no Teatro das Artes do Shopping Eldorado.

· As emissoras de rádio não têm mais diretores artísticos com a mesma importância que antes...

· ... Por aí se explica muita coisa.

· Sobre rádio ainda, pesquisa de março a maio, a Alpha FM aparece em primeiro lugar entre as mais ouvidas de São Paulo...

· ... Seguida por Band FM, Nativa, Transcontinental e Jovem Pan...

· ... Nas 20 primeiras posições, observa-se que as musicais são mais procuradas...

· ... Depois da Jovem Pan, em se tratando de jornalismo, aparece a BandNews em 17º lugar.

· O History marcou para 10 de julho a estreia da 16ª temporada de “Alienígenas do Passado”.

· Confirmando: a partir desta segunda-feira, o “Jornal da Record” passa a fazer uso da ferramenta Unreal Engine (realidade aumentada) no seu conteúdo meteorológico.

· Registro com pesar o falecimento de Fernando D´Ávila, um veterano da TV, ocorrido neste último domingo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.