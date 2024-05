A televisão sempre é um negócio interessante. Basta seguir a receita Principal necessidade é completar a vitrine com bons produtos

Silvio Santos, apresentador e dono do SBT: momento de recuperação (Divulgação)

Na televisão lá do começo, como não tinha dinheiro pra nada, os programas eram produzidos sem grandes recursos e muita criatividade. Por isso mesmo, as emissoras que existiam ficavam apenas algumas horas no ar.

Já numa fase seguinte, com a chegada da TV Excelsior, o cenário se modificou inteiramente, com a implantação de uma forma mais arrojada de trabalhar. Foram intensos, surpreendentes na ocasião, os investimentos em contratações e produções.

Questões políticas acabaram por determinar o seu fim, porém, aquele modelo mais arrojado de operar - claro que seguindo critérios mais comedidos - foi adotado de uma maneira geral. E também se estabeleceu como verdade absoluta que, para funcionar bem e se alcançar faturamentos mais generosos, se fazia necessário investir na produção e na montagem de competitivas grades de programação.

Assim veio a ser a televisão que temos hoje, nesta ordem: se aplica o que for necessário na sua linha de montagem, para, desta forma, poder oferecer o que existe de melhor ao mercado anunciante.

Nem todas, o tempo todo, se comportaram desta maneira, mas a televisão nunca deixou de ser um excelente negócio. Observe: aquele que é dono de alguma, em se tratando das grandes redes, não dá, não empresta e nem vende a sua. Casos de exceção, sim, tivemos: a Excelsior já mencionado, Tupi e Manchete, porque foram cassadas, e a antiga Record que, em um determinado momento, não tinha mais condições de se manter.

Por isso se entender como um grande erro do SBT, nos 20 anos que passaram, a estratégia de querer fazer uma TV mais barata, sem investir quase nada, imaginando que os resultados continuariam os mesmos. Evidentemente, não foram, com o agravante de terem demorado para perceber e do tanto que deixaram de ganhar em todo esse tempo.

A televisão é como uma fábrica. É preciso colocar produtos competitivos na vitrine, para possibilitar as suas vendas e alcançar boa audiência. E como a invenção da roda, até agora ninguém encontrou nada melhor.

Roberto Cabrini em Imola, na Itália, a serviço de documentário sobre Ayrton Senna (Divulgação)

Teve isso

O documentário do Roberto Cabrini sobre os 30 anos da morte de Ayrton Senna não seria tão completo se não existisse também a participação de pessoas as mais importantes e a colaboração de tantas empresas.

A Globo, em especial, concordou em ceder várias imagens. Um estreitamento de relações que sempre será importante para o mercado.

Jornalismo

Ernane Lemos, correspondente da Globo na Europa, base em Londres, resolveu tirar um ano sabático, com direito a uma festa de despedida e a presença de jornalista brasileiros, de todos os pontos da Europa e de tosas as TVs.

Sonia Blota e Ilze Scamparini, por exemplo.

Cronograma

A série “A Rainha da Pérsia” estreia dia 31 de maio na plataforma UniverVideo.

Conforme a previsão, um mês depois, na tela da Record.

Vilã

A atriz Manuela Duarte, mulher do autor Gustavo Reiz, foi convidada para “Família é Tudo”, novela das sete da Globo.

Muito em breve, ela vai aparecer como cúmplice de Paulina (Lucy Ramos). Manuela possui sete novelas no currículo, além de trabalhos no cinema e no teatro.

Arthur Duarte e Melanie Rozenmuter estarão em Reis - A Divisão, na Record (Divulgação)

Gravando

Arthur Duarte e Melanie Rozenmuter estão entre os lançamentos da 11ª temporada da série “Reis – A Divisão”, já em gravações no Rio de Janeiro.

O ator-mirim assumirá o papel de Adiel, filho de Abias (Gabriel Vivan) e neto de Maaca (Juliana Xavier/Juliana Knust). Já, Melanie, fará a personagem Aksah.

Brasileirão

A Globo, já fechada com a Libra, também tem entendimentos com a Liga Forte para a transmissão dos jogos do Brasileirão, clubes atrelados a ela, a partir do ano que vem.

Conversa bem avançada.

Porém...

A Liga Forte chegou a procurar outras TVs, entre abertas e as esportivas da TV paga. Streaming também. Falou, ouviu, botou o gato no telhado, mas depois sumiu.

Ninguém está entendendo muito bem qual é, de verdade.

Traduzindo

Quando se fala aqui da humilhação que a imprensa é vítima, obrigada a ficar do lado de fora dos centros de treinamentos, não há exagero. E também se reclama um posicionamento mais severo das empresas sobre o assunto, porque elas são, diretamente, as mais prejudicadas e ridicularizadas.

Na verdade, é a Globo, Record, Band, outras TVs, rádios e sites que são desrespeitados. E as entidades de classe, o que falam ou fazem?

Andréa Beltrão fará cinema após No Rancho Fundo (Fabio Rocha/TVGlobo/Fábio Rocha / TV Globo)

Próxima parada

Logo depois de “No Rancho Fundo”, Andréa Beltrão irá protagonizar o filme “Já Não Me Sinto Só”, inspirado no livro homônimo de Maria Flor.

Manu Gavassi também está dentro. Roteiro e direção da própria Maria.

Beija Sapo

A MTV, a Pluto TV e o aplicativo Tinder irão promover a segunda temporada do “Beija Sapo”.

E com Valentina Bandeira de volta ao comando do programa.

A próxima edição estreia ainda em 2024 e promete novos quadros.

É preciso admitir

Até como regra geral, nenhum grande talento das redes sociais, entre influenciadores e companhia bela, conseguiu repetir o sucesso na televisão.

A exceção atende pelo nome de Virgínia Fonseca. Está dando muito certa a sua vidinha no SBT.

Filme do Mallandro

“Mallandro, o errado que deu certo”, novo filme do Sergio Mallandro e aquele que marca a sua volta ao cinema, tem lançamento confirmado para junho.

E com várias participações especiais. Lucio Mauro Filho, por exemplo, entre elas.

Bate – Rebate

• Confirma-se a segunda temporada da série “Cangaço Novo” no Prime Video.

• Maeve Jinkings, atualmente no ar, na Globo, em “Os Outros”, fará um novo filme de suspense contemporâneo do diretor Iberê Camargo...

• ... Os trabalhos acontecerão em Brasília.

• A produtora O2 trabalha no desenvolvimento de “Brumadinho” para a Netflix...

• ... Um longa de ficção sobre a catástrofe brasileira.

• De um jeito diferente e muito divertido, segundo a proposta, o SBT prepara a volta do quadro “Namoro na TV” no “Programa Silvio Santos – com Patrícia Abravanel”...

• ... Os participantes precisam ser de São Paulo e terão direito a cachê.

• Vale muito deixar avisado: Marcelo Médici será o convidado do “Programa de Todos os Programas” nesta terça-feira, 18h...

• ... Não é por nada não, mas vale muito prestar atenção nos nomes que este programa recebe. Só primeiro time.