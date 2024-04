Acabar com o comentarista de arbitragem foi um retrocesso importante da Globo

Alto contraste

Até hoje existem diferentes versões sobre as razões que levaram a Globo a prescindir os serviços do analista de arbitragem nas suas transmissões de futebol. Aliás, função que Arnaldo Cezar Coelho desempenhou por quase três décadas e, embora usasse como bordão “a regra é clara”, foi graças a ele que muitos pormenores das 17 regras do jogo ficassem mais claros.

O curioso é que são mantidos dois comentaristas técnicos, mas nenhum mais para analisar as decisões tomadas em campo, no instante em que acontecem. Interessante também que, entre as maiores, só ela não tem mais.

Não há dúvida que essa extinção só veio empobrecer o serviço prestado, porque tanto aqui nos nossos campos como de todos os outros lugares, nem sempre as coisas se esclarecem da forma que deveriam.

Se tal medida foi tomada a partir da instalação do VAR, vale lembrar o Chacrinha: “não veio para explicar. Veio para confundir ainda mais”.

De todos que ela teve lá, Sálvio Spínola e Sandro Meira Ricci foram os últimos a sair, ficando apenas Paulo Cesar de Oliveira, muito bom, mas agora limitado a participações em programas do SporTV. Um erro que poderia ser reparado, imediatamente, com os inícios da Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Importância

Quando se fala em comentarista de arbitragem, vale destacar que foi a Record a primeira a ter alguém desempenhando essas funções.

Flávio Iazzetti, que formava a equipe com Raul Tabajara , Paulo Planet Buarque e Reale Jr/Silvio Luiz, além de jornalista, também era professor de árbitros na FPF.

Alto nível

Rogério Vaughan assumiu de vez o protagonismo nas transmissões de futebol da ESPN, com a saída de Paulo Andrade.

Vaughan tem boa voz e sabe dosar a emoção.

Humor na transmissão

O SBT continuará fazendo uso do digital nas transmissões da Sul-Americana.

Nesta terça-feira, além do Cléber Machado na TV, a partida entre Corinthians e Racing, no Uruguai, terá também um trabalho alternativo no YouTube do SBT Sports, com narração de Diguinho Coruja.

Está em busca

A direção da Rede TV!, por aí se entenda Andrea Dallevo, está avaliando as possibilidades de estrear um reality show ainda este ano. A ideia, inclusive, é estabelecer parcerias.

Já existem alguns projetos em estudo.

Chama atenção

As entrevistas realizadas com participantes de realities shows, especialmente “BBB” e “A Fazenda”, raramente saem do conhecido 3 por 4 ou da casinha.

Aí, quando alguém, como a Fernanda, sai e se mostra mais desembaraçada e corajosa, há quem fique pasmo e perturbado. Concordar ou não concordar com ela é outro problema.

Definições

Já se sabe que a atriz-mirim Mel Summers fará Anna, em “A Caverna Encantada”, próxima novela do SBT.

Por sua vez, Miguel Coelho será Gabriel e Isabela Souza, a Pilar, os professores protagonistas.

Especial

A Globo exibe, no dia 15, o projeto “Falas da Terra: Selvagem”, apresentado pela atriz, cantora e ativista Zahy Tentehar. Um especial em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado dia 19, mas que também propõem um mergulho na cultura dos povos originários.

Ailton Krenak participa como especialista convidado e em breve tomará a posse na Academia Brasileira de Letras.

Deu barulho

Ontem, 1º de abril, em uma postagem no Instagram, Otaviano Costa anunciou a volta do “Vídeo Show”, que ele comandou por 5 anos.

E ainda fez suspense sobre a escolhida para dividir os trabalhos com ele. Brincadeirinha.

Porém...

A volta do “Vídeo Show” ou um programa com essas características faria o maior sentido num momento como agora da Globo, que além das suas produções também tem o Globoplay.

Aliás, o grande erro foi, um dia, terem acabado com ele.

Leveza

Parte do elenco de “Dona Beja” renovou até a metade de maio, e isso inclui a protagonista, Grazi Massafera, mas, acredita-se que os trabalhos serão concluídos bem antes disso.

Segundo pessoas de lá, o ambiente "agora é outro", muito tranquilo, após a chegada do diretor Thiago Teitelroit, o “Tico”.

Cortes

A NSports dispensou ontem cerca de 30 contratados, entre temporários e efetivos, que trabalhavam em suas transmissões esportivas.

Antes, CG, o Carlos Gomes, chamado para a sua direção, decidiu sair. Fala-se que não concordou com os rumos que a empresa estava tomando. O vice-presidente José Augusto Gonçalves fala em reestruturação natural.

Nova integrante

Mônica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo da Warner Bros. Discovery Brasil, acaba de ingressar na International Academy of Television, Arts & Sciences.

A entidade é responsável pelo International Emmy Awards e honra, por meio de sua premiação, o melhor conteúdo televisivo do mundo. Com seu ingresso, Mônica se torna membro da Academia, participa das reuniões do Conselho e compõe o núcleo de votantes das premiações.

É ele

O ator, cantor e dublador Luís Ricardo é o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”, a partir das 18h.

Ao vivo, no YouTube da Record e do R7, além das redes sociais.

Bate – Rebate

• Globo solicitou o registro da marca “Pedro e Nina” para o seu entretenimento.

• Nesta quarta-feira, a partir das 19h, acontece o lançamento do livro do Martinho da Vida, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

• Liberada das gravações da novela “Beleza Fatal”, Camila Queiroz dedica-se às filmagens de “Uma Mulher Sem Filtro”, no Rio de Janeiro.

• Por aqui, no Sony Channel, a participação de Bianca Comparato em “Grey's Anatomy” vai ao ar em julho...

• ... Nos Estados Unidos, o episódio foi exibido quinta-feira passada. Escrito e produzido pelo também brasileiro Beto Skubs.

• Para os saudosos de Sonia Braga, a partir do dia 4, ela volta aos cinemas com o terror “A Primeira Profecia”.

• Com Mel Lisboa e Bruno Fraga, “Rita Lee: uma autobiografia musical” chega dia 26 ao Teatro Porto, em São Paulo.

• Na próxima quinta-feira, o primeiro episódio da décima temporada da série “Reis – A Decadência” estará disponível no Univer Vídeo...

• ... Já no dia 22, estreia na programação da Record.

• A cantora Natascha Falcão, além de dividir o tema de abertura da novela “No Rancho Fundo” com Elba Ramalho, terá, ainda, um outro trabalho na trilha sonora...

• ... E mais: também irá trabalhar como atriz na trama.