Altos custos e facilidades atuais tornam viagens desnecessárias para coberturas esportivas

Maior parte do trabalho da Globo na Olimpíada de Paris será feito no Brasil Arte

A Euro e a Copa América mal terminaram, com o Brasileirão ainda rolando, e a Globo já se prepara para a cobertura de mais uma Olimpíada, agora a de Paris, em uma operação que será um pouco diferente das anteriores.

Desta vez, mobilizando mais de 400 profissionais, especialmente narradores — 5 da Globo e 19 do SporTV—, mais comentaristas e convidados, eles estarão trabalhando aqui do Brasil mesmo. Na França, devido ao alto custo de vida, serão apenas equipes de reportagens, dezesseis no total.

Aí surge a pergunta: mais gente aqui do que lá fará tanta diferença no resultado? Atualmente, na entrega para o telespectador, certamente não. No passado, equipes numerosas eram necessárias para se movimentar o tempo todo atrás de informações, com viagens e noites mal dormidas, porque não havia outra maneira de buscar a notícia e estar presente em determinados locais.

Agora, com a internet voando e outros tantos meios à disposição, as condições são muito favoráveis para a entrega do melhor trabalho.

Talvez se sinta um pouco a falta do calor dos estádios, quadras, pistas e demais locais de competições, mas só o tamanho do dinheiro que é economizado faz valer muito a pena.

Argentina ganha mais uma Copa América Divulgação

Pesos diferentes

Sobre a Copa América, penúltima e última edições, a coincidência é que a Argentina levou as duas.

No mais, foram bem significativas as diferenças, inclusive de comportamento da Globo.

O antes...

Porque foi transmitida pelo SBT em 2021, a Copa América foi chamada de “porcaria” na Globo.

Está certo que, na ocasião, vivíamos uma pandemia, mas as críticas foram consideradas bem exageradas.

... E o depois

Na final de domingo, em Miami, Estados Unidos, Primeiro Mundo, portanto, tivemos de tudo um pouco. Até gente entrando até pelo duto de ventilação do estádio. Uma bagunça.

Atraso de mais de uma hora para o início do jogo e não se ouviu do pessoal da Globo, dona dos direitos, crítica nenhuma. O que mudou?

João Silva assina novo contrato na Band Divulgação

Novo contrato

João Silva deve assinar novo contrato com a Band ainda no decorrer desta semana.

Em relação ao compromisso anterior, uma das mudanças será a exibição do seu programa aos domingos, após o “Perrengue”, a partir de 18 de agosto.

Cadeira vazia

Diante de um momento tão agitado, início das campanhas eleitorais aqui e os acontecimentos todos em torno da disputa presidencial nos Estados Unidos, é de se estranhar o jornalismo da Jovem Pan funcionando no automático.

Vai para mais de mês que André Ramos deixou o posto.

Em alta

Pelos próprios indicativos da trama, nas ações de Norberto (Matheus Nachtergaele), Juliana Paes ressurgirá nos momentos finais de “Renascer” como dona Jacutinga. As partes negociam o valor das “diárias”.

Juliana está em alta devido ao sucesso de “Pedaço de Mim” na Netflix e aguarda para a segunda quinzena de agosto o lançamento de “Vidas Bandidas” no Disney+.

André Azeredo no "Programa de Todos os Programas" Divulgação

É ele

André Azeredo, repórter e apresentador, já há cinco anos na Record, entre coberturas de guerras, enchentes e trabalhos especiais, é o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”.

Ao vivo, a partir das 18h, no YouTube da Record, R7 e redes sociais.

Interesses casados

Depois de uma breve pausa, Edu Guedes e a alta direção da Rede TV! voltaram a negociar.

E a conversa, dizem, está bem animada, caminhando para um breve acerto. As duas partes estão bem interessadas em resolver tudo rapidamente.

Grade

A Olimpíada de Paris, com início no dia 26 de julho e término em 11 de agosto, vai promover alterações bem importantes na programação da Globo, especialmente nas faixas da manhã e da tarde.

“Encontro” e “Mais Você”, por exemplo, terão edições canceladas.

Estreia

Está confirmada para 7 de agosto a estreia do “Saia Justa” com sua nova formação: Eliana, Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.

O programa continuará sendo gravado em São Paulo.

Heloisa Périssé estará no "Que História é Essa, Porchat?" Maurício Fidalgo

Tá dentro

A produção do “Que História é Essa, Porchat?” está trabalhando há algum tempo nisso, tentando conciliar as agendas de algumas pessoas, para o programa especial dos 5 anos, que será levado ao ar, ao vivo, no GNT.

Heloisa Périssé é a primeira a ser confirmada.

Bate – Rebate

• O autor Daniel Ortiz, titular de “Família é Tudo”, entrou no último mês da novela...

• E agora passa a contar com o apoio do roteirista Victor Atherino, que tem passagens por “Salve-se Quem Puder”, “Orgulho e Paixão” e “Além do Horizonte”.

• Nalbert, ex-craque do vôlei, está indo para sua quarta edição de Jogos Olímpicos como comentarista da Globo...

• ... Evento que também terá Marcelo Adnet com um quadro no diário “Central Olímpica”.

• Único programa de música clássica da TV brasileira, o “Prelúdio”, da TV Cultura, prorrogou inscrições até o dia 18 aos interessados na próxima temporada.

• ... E, a partir do dia 17 de agosto, os jovens selecionados começam a gravar no Teatro Franco Zampari, em São Paulo...

• ... Com apresentação de Roberta Martinelli e Júlio Medaglia, o programa comemora, em 2024, 10 anos de sua parceria com a Embaixada da Hungria, que oferece uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, ao vencedor.

• Ainda da Cultura, Vera Magalhães volta das férias no “Roda Viva” da próxima segunda

• A edição do programa “Sensacional”, que a Rede TV! exibirá na próxima quinta-feira, celebra os 42 anos da apresentadora Daniela Albuquerque.

• “Pequenos Gênios” volta neste próximo final de semana ao “Domingão com Huck”.

• O “Estrela da Casa”, reality musical da Globo com estreia em 13 de agosto, seguirá o modelo “BBB”...

• ... Terá transmissão 24 horas por dia no Globoplay.

• José Armando Vannucci engatou uma parceria com o ator e publicitário Jorge Bin no podcast, “Vem Pod Chegar”, recebendo grandes nomes da TV, teatro, cinema, música e humor...

• ... Christina Rocha foi a convidada de estreia.