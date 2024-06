Após série “Reis”, Ingrid Cardoso dedica-se a trabalho no cinema Atriz integra elenco do drama “A Louça do Almoço”

Ingrid Cardoso (Lucio Luna)

Ingrid Cardoso, intérprete de Adela na décima temporada da série “Reis - A Decadência”, vem com um novo trabalho no segundo semestre. Trata-se da estreia do curta-metragem “A Louça do almoço”, dirigido por Joana Jacobina e produzido em três fases diferentes.

Gênero drama, vai correr alguns dos principais festivais de cinema.

A história traz um casal a partir da visão de Flora, que se vê presa a um relacionamento que começou em sua adolescência, sujeitando-se a vontades e a maneira de ser do marido. Ingrid interpreta a mãe da protagonista.

“A minha personagem é a Simone, mãe de Flora. É mãe solo e tem um imenso carinho por Arthur, marido de sua filha, que conhece desde os 8 anos e sempre apoiou para os dois ficarem juntos. É uma mulher que durante anos viveu um relacionamento abusivo e muito parecido com o de sua filha, só que diferente dela, não enxergava”, revela Ingrid.

Atriz também fala sobre a importância de falar sobre a temática do abuso.

“O curta foi escrito, produzido, dirigido e filmado por mulheres e a temática me chamou muita atenção. Infelizmente muitas de nós vivemos um ciclo de abusos que muitas vezes é passado de geração a geração. Quem não conhece uma ‘Flora’, vive o que ela vive. Infelizmente nos perdemos de nós mesmas com abusos psicológicos e físicos e para sair disso é um grande desafio, tenho certeza que muitas irão se identificar”, conclui a atriz.

