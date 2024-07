Ator de A Rainha da Pérsia já brilhou na natação André Rayol foi campeão nas piscinas e hoje investe na carreira artística Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 20/07/2024 - 11h30 (Atualizado em 20/07/2024 - 11h30 ) ‌



André Rayol, das piscinas para o teatro e a televisão Divulgação

Em tempo de Jogos Olímpicos, o elenco da série “A Rainha da Pérsia”, olha só, também tem uma referência do mundo esportivo. Trata-se do ator André Rayol, campeão brasileiro e sul-americano de natação, que faz o personagem Arauto, porta-voz do império persa responsável por comunicar ao povo as principais decisões do rei Xerxes (Carlo Porto).

“O Arauto é a ponte entre a realeza e o povo. O porta-voz! O responsável por passar as mensagens mais felizes, e as mais tristes também. E ele tem sido um presente para mim, pois me obriga a entender todo contexto da história que estamos contando, e conseguir transmiti-la para as outras personagens da forma mais verdadeira que se exige. E ter esse entendimento, de ‘onde está e o porquê de estar ali’, é a essência do que nós atores precisamos para construir personagens com verdade cênica”, declara o ex-atleta das piscinas, hoje focado na carreira artística.

André iniciou na carreira em 2006. Antes foi do esporte para as finanças até se render à arte. Ele foi atleta profissional de natação, campeão e recordista brasileiro e sul-americano, e do multinations, que é o campeonato com seleções de vários países e continentes. Depois, pensou em se tornar economista, mas um conselho mudou o rumo dessa história.

“Estava no 5° período da faculdade de economia quando resolvi parar de nadar, e acabei trancando a faculdade também. Estava meio perdido e não sabia por qual caminho seguir. Foi quando um grande amigo me indicou procurar um curso de Teatro. Entrei na CAL, e não parei mais”, explica.

“Apesar de ter passado muitos anos da minha carreira nos palcos, sempre namorei o audiovisual. E depois que fiz o meu primeiro filme, comecei a focar nesse caminho também. Claro, sem abandonar minha essência, que é o teatro, onde sempre vou estar. Mas, confesso que o audiovisual se tornou uma paixão e um vício”.

O artista tem mais de 20 espetáculos teatrais no currículo; na TV, passagens por “Órfãos da Terra”, “Verão 90″, “Ti Ti Ti”, “Amor e Intrigas”, “Chamas da Vida”, além de filmes.