Atriz da Record é a cara da Estátua da Liberdade Uma semelhança que chama atenção dos mais observadores Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 27/07/2024 - 00h07 (Atualizado em 27/07/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nathalia Florentino e Isabella Singer Reprodução

Porque hoje é sábado, lembrando Vinícius de Moraes, vamos de amenidades: a Estátua da Liberdade, feita em cobre, foi um presente da França para os Estados Unidos em obra projetada pelo escultor Fréderic Auguste Bertholdi e entregue em 1886.

O rosto da Estátua da Liberdade foi inspirado na milionária francesa Isabella Singer, casada com o industrial americano Issac Merrit-Singer, que ficou milionária com a morte do marido, 30 anos mais velho que ela.

Aí alguém, com razão, poderá pensar, “estou na página errada” ou se perguntar, “o que isso tem a ver com televisão?”.

O interessante em tudo isso, e que acaba alinhavando assuntos diferentes, é a semelhança da protagonista da série “A Rainha da Pérsia”, Nathalia Florentino, encerrada ontem, com o rosto de Isabella Singer, que foi a modelo da Estátua da Liberdade.

Publicidade

O que nos permite dizer que o rosto de Nathalia é incrivelmente parecido com o rosto da de Isabella da estátua de Liberty Island, porto de Nova York. Irmãs, gêmeas até, com nascimentos separados por muitos anos.

Tempo de festa

Publicidade

A série “Pedaço de Mim”, com Juliana Paes e Vladimir Brichta, como se não bastasse a enorme repercussão aqui e lá fora, também serviu para levantar o moral do comando brasileiro da Netflix, representado por Elisabetta Zenatti.

Há tempos um produto não era tão comentado – e festejado. Expectativa, agora, para o lançamento de “Senna”.

Publicidade

Camila Busnello segue no "Domingo Espetacular" Divulgação

Entre elas

Carolina Ferraz continua em período de férias na Record e o seu retorno ao “Domingo Espetacular” só irá ocorrer na próxima semana.

Amanhã ainda será a vez de Camila Busnello.

Fundo do mar

A propósito do “Domingo Espetacular”, no programa deste domingo tem uma reportagem especial da Patrícia Ferraz, que ficou 24 horas em um submarino.

Passou por Angra dos Reis e terminou o trajeto em Niterói, mostrando os bastidores dessa viagem, entre refeições, dormitório e relacionamento com os demais tripulantes.

Pedindo a palavra

Terça-feira passada, a coluna falou das transmissões da Fórmula 1 na Band, do pouco entusiasmo e do excesso de conversa entre os seus responsáveis.

E aí veio a posição da TV: “A direção da Band afirma que está muito satisfeita com a equipe de Fórmula 1 e em nenhum momento cogitou fazer qualquer tipo de alteração no time que conduz de forma brilhante as transmissões do mundial no Grupo Bandeirantes”.

Vale esclarecer

Em nenhum momento da nota foi dito que a direção da Band cogitava mudanças na sua equipe. Ao contrário, são todos muito competentes.

E, sim, que comentários internos propunham, dentro do possível, experimentar um pessoal mais entusiasmado. Mas tudo bem.

Claudete Troiano está parando na Rede TV! Divulgação

O que é certo é certo

Ontem, em edição extraordinária, aqui se falou do término do programa “Vou te Contar”, da Claudete Troiano, na Rede TV!. Que só será apresentado até o próximo dia 9.

Nada a acrescentar quanto a isso, apenas a ressalva de que o desejo de parar partiu da própria Claudete, disposta a seguir novos caminhos.

Período difícil

Mesmo com eleições na Venezuela amanhã, as nossas por aqui, nos Estados Unidos depois, além da rotina diária do noticiário, este começa a ser um momento dos mais difíceis para os canais de jornalismo.

A concorrência com a Olimpíada é muito direta. Complicado manter os resultados de sempre.

A propósito

O SBT, ao estrear o “Chega Mais”, possivelmente levou em conta fatores como, qualificação da grade e alcançar melhores resultados comerciais.

Um trabalho sempre desafiador, diante das programações estabelecidas da concorrência e considerando o número de ligados na faixa. Foi mal lançado, tem sofrido correções em pleno voo e ainda não possui o ritmo desejado. Em alguns momentos peca pela monotonia, dando a entender que tem mais tempo no ar que programa.

Pedra de tropeço

Tudo bem, estamos todos de acordo com as deficiências que o “Chega Mais” tem e as correções que deve sofrer, porém, para alcançar melhores resultados em toda essa faixa, o SBT deve melhorar também o “Primeiro Impacto”.

Uma tarefa que cabe ao departamento de jornalismo. Está muito tempo no ar e precisa ser revigorado.

Aniversário

A Goat, canal esportivo e agora apenas com Ricardo Tavares à frente dos seus negócios, vai comemorar o primeiro aniversário no comecinho de agosto.

Os outros sócios, Guilherme Prado, Marcos Motta, Antonio Tabet e Rafael Capelli, deixaram a empresa.

Carol Castro estará em "Garota do Momento" Divulgação

A postos

Carol Castro já é confirmada na Globo para o papel de uma mãe que se separa da filha, e a criança passa a ser criada por sua avó na novela “Garota do Momento”.

Antes, a personagem estava destinada a Débora Nascimento, que não aceitou fazer. O seu último trabalho no vídeo foi em “Desejos S.A.”.

Bate – Rebate

• Em homenagem ao diretor e documentarista falecido em 2014, o Canal Brasil exibe neste domingo, 11h, a Maratona Eduardo Coutinho, com vários dos seus trabalhos.

• O lançamento do +SBT será na próxima quinta-feira, 9h da manhã, no Cinemark do Shopping Eldorado.

• Devido ao sucesso na venda de ingressos para o show da turnê Zeca Pagodinho – 40, além do dia 14 de dezembro, vai ter um show extra na véspera, 13, no Vibra São Paulo.

• As cidades de Itu e Itatinga serão representadas amanhã no “Canta Comigo Teen”, do Rodrigo Faro na Record.

• Já começaram as especulações sobre participantes da próxima “Fazenda”. Na Record, ninguém comenta e muito menos confirma nada...

• ... Aliás, um dos produtores de elenco assegura que a montagem está muito mais fácil agora do que tempos atrás...

• ... Entende-se que as pessoas, além de mais corajosas, aprenderam a conhecer o jogo. Sentem-se mais seguras.

• A informação é que a Amazon também estaria disposta a aumentar o ritmo das suas produções no Brasil.

• “Brega & Chique”, do Cassiano Gabus Mendes, produzida em 1987, com um elenco daqueles – Marília Pêra, Glória Menezes e Cassia Kis, entre outros, chega ao Globoplay em agosto.