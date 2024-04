Audiência à parte, a TV como um todo está produzindo muito mais Emissoras se esforçam para atender interesse do público e da própria grade

A medição de audiência hoje não pode ser comparada com a do passado (Imagem criada por IA via Freepik)

Sobre medição de audiência na TV, não há termos de comparação entre o que existiu no passado e o que hoje é apresentado nos relatórios de aferição, diários ou mensais.

A evolução observada, desde que só existiam os canais da TV aberta comparada ao que é oferecido atualmente, foi muito grande, o que impossibilita qualquer tipo de confrontação.

Considerando tudo, desde a chegada da TV paga até o streaming, que também passaram a ter seus serviços avaliados, foram inúmeras as acomodações das leituras.

Hoje é tudo diferente, numérica e percentualmente, do que há 20, 30 anos.

É claro que essas inclusões e as mudanças observadas, num primeiro momento, pegaram a todos de surpresa porque não houve um briefing da Kantar, para um cenário que só agora parece estabilizado e mais ajustado.

E o que se atesta é que, pelo menos no caso da TV convencional e em relação ao passado, constata-se um interesse de maneira geral e muito maior em se investir nas suas produções e grades de programação, algo que antes só se resumia a uma ou duas delas.

Em cima disso

Quase todos os dias existem cobranças, porque os números de audiência dos programas do SBT, especialmente das recentes estreias, ainda não são os ideais.

Mas espera um pouco. Isso não acontece da noite para o dia e, se bobear, tem gente nesse Brasilzão que nem sabe dessas novidades. Mexer com o hábito das pessoas leva tempo, daí ser necessário agir com muita calma e determinação.

Mas vamos supor

Do que já tem no ar, é possível fazer algumas avaliações, entre elas, a necessidade de reduzir o tempo do “Chega Mais”, instalado nas manhãs.

Pelo que foi apresentado até aqui, não tem programa para tanto horário. Os três apresentadores são muito bons, mas até para eles, percebe-se, que está ficando pesado. Quanto ao mais, é preciso ter calma, porque o SBT perdeu muito tempo parado no box.

Sem teatro

Assim como aconteceu com os Estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, a Band está em vias de devolver o Teatro Itália ao Circolo Italiano.

Para todos os efeitos, já é uma decisão estabelecida.

Pé atrás

João Silva comanda o Programa do João nos sábados da Band (Instagram)

Essa nota, relativa à devolução do Teatro Itália, só não pode ser cravada ainda, porque uma reunião entre as partes ficou de acontecer na tarde desta sexta-feira.

Pelo sim, pelo não, a última gravação do “Programa do João” naquele local está marcada para o próximo dia 30.

Sábado no parque

Amanhã, sábado, Renato e Cristiane Cardoso vão apresentar o programa “The Love School”, ao vivo, 12h na Record, direto do Parque Villa-Lobos.

O evento vai receber o nome de “Caminhada do Amor”.

Homenagens

Hoje, dia em que se completam 10 anos da morte de Luciano do Valle, o “Jogo Aberto” vai resgatar algumas das suas narrações inesquecíveis e a importância dele para o esporte brasileiro.

No “Jornal da Band”, também, uma matéria especial.

Grazi Massafera, estrela de Dona Beja, novela da plataforma Max (Instagram)

Beja

Lumiar, em Nova Friburgo, conhecida por suas cachoeiras, recebe o pessoal da Floresta/Sony, entre técnica e elenco, para gravações de “Dona Beja”.

Os trabalhos da novela também prosseguem em estúdio.

Lição que fica

Sobre toda confusão da Série B, a transmissão dos seus jogos, vamos combinar que nada disso estaria acontecendo se o assunto fosse conduzido por profissionais do mercado.

E não amadores. A CBF chamou essa responsabilidade para ela e olha o que deu. Todos têm mais é que pedir desculpas pela vergonha que continuam passando. Informação do começo da noite desta última quinta-feira era que a Brax, empresa de marketing esportivo, tinha se acertado com o SporTV. Mas a informação é que todas, assim que sair o comunicado oficial da CBF, serão incluídas. Por aí entenda-se Goat, TV Brasil e até a Band, que é parceira da Brax.

Inconsequência

Ainda sobre a questão dos direitos da Série B e por razões que, no fim, ninguém acabou sabendo quais foram, exatamente no ano passado a empresa IMG elaborou e apresentou um projeto dos mais interessantes para os anos de 2023 e 2024. Só que não foi aprovado.

Prevaleceu a opção pela baderna.

Giovana Cordeiro está no elenco de Meu Sangue Ferve Por Você

Magal

Confirmado para 30 de maio o lançamento do filme “Meu Sangue Ferve Por Você”, sobre os encontros e desencontros da história de amor entre Sidney Magal e Magali.

Além de Filipe Bragança e Giovana Cordeiro nos papéis principais, o elenco ainda tem Caco Ciocler, Emanuelle Araújo, Julia Konrad e Sidney Kuanza.

Reality show

Os realities de confinamento são mesmo um caso à parte. Na vida de alguns, há uma impulsão fantástica.

Até meses atrás um desconhecido, Davi, campeão do “BBB”, acaba de superar a marca de 10 milhões de seguidores.

Bate – Rebate

• Paula Pequeno, bicampeã olímpica com a seleção de vôlei, vai integrar o time de comentaristas da Globo nos Jogos Olímpicos de Paris.

• Luís Ricardo também deu depoimento para o documentário de Silvio Santos.

• O “Canal Livre”, domingo, na Band, vai receber Ricardo Kotscho e Oscar Pilagallo para falar dos 40 anos do movimento das Diretas Já.

• Regiane Alves cancelou a apresentação da peça “Nosso Irmão”, nesta sexta-feira, em Limeira, porque o ator e iluminador Vini Hidekiestá com dengue.

• Começaram as gravações do “Papo Cruzado”, um talk-show sobre o universo da luta, com Kèfera e Fabrício Werdum como apresentadores.

• Recuperado da Influenza, Thomaz Rafael retoma seus trabalhos no BandSports e na Transamérica.

• “Encontro” e “Mais Você” viram suas audiências dispararem devido à repercussão do “BBB”...

• ... Só que a partir de segunda-feira, por favor, vida normal. Ou não?

• Lucas Guimarães abriu gravações no Nordeste para o programa “Eita Lucas”, previsto para estrear em agosto no SBT...

• ... Previsto, tá? Ninguém está assegurando que vai.