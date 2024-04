BandSports coloca comercial de site pornô no ar antes do futebol Um descuido qualquer ou falha operacional originou situação embaraçosa

BandSports, assim, não será recomendada para menores de 18 BandSports, assim, não será recomendada para menores de 18 (arte)

Tem certas coisas que acontecem que não dá para acreditar, nem querendo entender e com a maior boa vontade se chegar a uma conclusão mais razoável.

O cidadão, ou cidadã, até como um programa família, filhos e filhas juntos, liga no BansdSports para assistir Fluminense e Bangu pelo Campeonato Carioca, plena 9h da noite numa quinta-feira.

Aí, num intervalo da TV, ainda no pré-jogo, portanto antes da bola rolar, sem mais, nem menos ou um aviso qualquer, aparece no ar o comercial de um site pornô, com tudo que tem direito. Maior rala e rola, cenas quentes e imagens borradas. É de se imaginar a “pane geral” e um sufocado “toca as crianças pra fora da sala”.

Não se trata de puritanismo, porque é falta de cuidado mesmo. Ou de não prestar atenção no serviço.

Evidente que em se tratando de uma partida de futebol, ninguém, em casa, pode esperar por uma surpresa dessas. Falta de jeito total do responsável pela operação dos comerciais – OPEC - do BandSports ou ele com certeza imaginar que quem vê o ludopédio são só homens, acima dos 18.

Não fosse por todas as outras razões, algo absolutamente vulgar e de extremo mau gosto.

Casimiro Miguel, da Cazé TV Casimiro Miguel, da Cazé TV (reprodução)

De um lado...

Pessoal da Cazé TV está festejando os números de audiência e a resposta comercial para as suas transmissões.

De fato, o trabalho que vem sendo apresentado está bem superior ao de outras ocasiões.

... Mas de outro

A carga de horário imposta aos funcionários e colaboradores vem deixando até o pessoal da chefia bastante preocupado.

É bom dar uma verificada nisso.

A propósito

Ainda em se tratando da TV esportiva, mas aí já em outro departamento, a Paramount+ está estreando sua nova sede, em São Paulo.

Trocou a Vila Leopoldina pela Bela Vista - mas pode me chamar de Bixiga.

No ar

Em destaque na programação da Record as chamadas sobre a volta de “Gênesis”, marcada para o próximo dia 19.

E na sequência, mesma noite, o “Doc Investigação”, com Thais Furlan.

Ranna Bittencourt viverá Hayat em “A Rainha da Pérsia” Ranna Bittencourt viverá Hayat em “A Rainha da Pérsia” (divulgação)

Chamada de embarque

Pessoal da produção de “A Rainha da Pérsia”, série da Record, embarcou para o Marrocos na quinta-feira.

A primeira parte do elenco vai viajar hoje. Os trabalhos por lá devem começar imediatamente.

Não para

Rodrigo Santoro contou que ainda neste semestre chegará aos cinemas um novo trabalho, realizado após as gravações da série “Bom Dia, Verônica”.

Trata-se de “O Outro Lado do Céu”, dirigido por Gabriel Mascaro, o mesmo de “Boi Neon”, de 2015. “Vai ser lindo e traz uma temática relevante, mas ainda não posso dar muitos detalhes”, declara Santoro, já envolvido também em outras negociações.

Trabalho novo

Márcio Tavolari, com história na TV, está preparando uma série em 10 capítulos e um espetáculo de teatro, sob o título “Bárbara dos Prazeres”, com a história de uma prostituta que assombrou o Rio de Janeiro no século XIX.

Diz a lenda que ela foi a primeira serial killer brasileira e que, muito em função da sua vida criminosa, surgiram expressões como “a bruxa está solta” e “a onça vai pegar”.

Pode chegar

A parceria Record e Endemol Shine, após convocar interessados de todo o país para a nova temporada do “Canta Comigo”, também abriu inscrições para o “Canta Comigo Teen”.

Os dois, sob o comando de Rodrigo Faro, seguem firmes e fortes na grade.

Futuro

Gustavo Reiz despachou o último capítulo de “Fuzuê” e, agora, passa a aguardar os desdobramentos de outros projetos entregues à Globo.

Há uma minissérie sobre a vida de Grande Otelo e uma série, baseada na adaptação de uma obra literária. Por outro lado, a Floresta adquiriu os direitos do livro “Sonhos de Umas Férias de Verão”, do mesmo Gustavo.

Expansão

A Band pretende ampliar o número dos seus debates nas próximas eleições e não se limitar apenas às capitais dos estados, mas realizar também em outras cidades. A região da Grande São Paulo, por exemplo, é citada como exemplo.

Entende-se que para isso será necessária uma participação bem efetiva de toda a sua rede.

Theresa Fonseca está em "Renascer" Theresa Fonseca está em "Renascer" (Fábio Rocha)

Segunda fase

A Globo promove hoje a troca de bastão em “Renascer”, com a exibição do primeiro capítulo da segunda fase.

Theresa Fonseca, fazendo a misteriosa Mariana, papel de Adriana Esteves no original, será uma dessas novidades do elenco. No particular, uma atriz que se preparou muito para esse momento.

Dois tempos

Camila Morgado, a nova Dona Patroa em “Renascer”, vai tocar as gravações da novela com a programação do espetáculo “A Falecida”, um clássico de Nelson Rodrigues.

A partir do próximo dia 23, apresentações no Teatro Copacabana Palace.

Bate – Rebate

• A Band fechou a compra de mais três temporadas da série “Vikings”.

• SBT não pensa em contratar repórteres para o “Tá na Hora!”, de todas as partes...

• ... A ideia é trabalhar com o pessoal que já tem no seu jornalismo.

• Andréa Sadi está estreando na CBN com o quadro “Conversa de Bastidor”, às segundas, quartas e sextas, 8h.

• Programa do Luciano Huck, além do cenário, também apresentou um posicionamento novo e mais interessante das câmeras neste último domingo.

• A roteirista Mariana Mesquita, após 28 anos, teve seu contrato encerrado na Globo...

• ... Durante sua jornada na casa, ajudou a criar vários programas de sucesso, como “Caça Talentos”, “Sítio”, “Malhação”, “Justiça”...

• ... Seu último trabalho, “Guerreiros do Sol”, será lançado em 2025.

• Silvio Santos foi fazer o cabelo, semana passada, no Jassa. Já teve quem imaginou sua volta à TV. Por enquanto, nem pista.

• A comédia “Homens no Divã”, com Darson Ribeiro, Gustavo Merighi e Guilherme Chelucci, completou dez anos. Está em cartaz no Teatro Arthur Azevedo, em São Paulo.

• Logo depois do Carnaval, Carlos Alberto de Nóbrega vai abrir a temporada 2024 de gravações de “A Praça é Nossa”...

• ... Em maio, o programa vai completar 37 anos de SBT. Uma marca bem respeitável.