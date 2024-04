'Bom Dia, Verônica' estreia última temporada e consagra Tainá Müller

Alto contraste

Com Tainá Müller, saga de Verônica chega ao fim Com Tainá Müller, saga de Verônica chega ao fim (Divulgação )

Foram anos se dedicando a uma personagem, a escrivã policial Verônica Torres, que projetou sua carreira, com reconhecimento no Brasil e disputa de prêmios internacionais. Mas, a partir desta quarta-feira (14), quando estreia “Bom Dia, Verônica – A Caçada Final”, terceira e última temporada da série, Tainá Müller começa a se despedir deste trabalho tão marcante e de tamanha entrega.

Além dos desafios característicos da profissão, a atriz e toda sua equipe também encararam outras questões, como uma pandemia no caminho, mas conseguiram finalizar o projeto.

“É inevitável um certo vazio, porque foram cinco anos vivendo essa personagem, mas também um entusiasmo para pensar em novos rumos, novos projetos, novas histórias”, avalia Tainá.

Além do trabalho da atriz, outro grande acerto dessa produção foi a escolha de elenco, em suas diferentes edições, equipes e direção. Prova da importância do trabalho em equipe.

A primeira temporada contou com oito episódios, enquanto a segunda, teve um total de seis. Esta, de encerramento, terá apenas três, mas cada um deles com uma duração muito maior.

Segundo o diretor José Henrique Fonseca, da produtora Zola Filmes, trata-se de uma “prerrogativa da Netflix, mas, na verdade, a gente achou que três episódios eram suficientes para contar essa história”.

Fim de jogo

Depois de Eduardo Moscovis e Reynaldo Gianecchini, Rodrigo Santoro faz o grande bandido da vez, em “Bom Dia, Verônica”. Como outra novidade, a presença de Maitê Proença no elenco.

“Verônica” chega ao fim e consagra Tainá Müller, uma atriz que não se limita a apenas uma plataforma. É inquieta. Além de já estar às voltas com mil negociações, ela também confirma retorno ao teatro, no fim do ano, ao lado de Reynaldo Gianecchini, com o espetáculo “Brilho Eterno”.

Desfile do Rio

Ontem, foram muitas as críticas a Globo no primeiro dia dos desfiles do Rio. De fato, já tivemos melhores. Em 20 minutos da passagem do Salgueiro, em apenas 2 mostraram a escola.

No mais, muita entrevista, muito estúdio, muito falatório, muito GC, muito VT e nada de samba na pista. Faltou uma coordenação melhor.

No entanto

Infelizmente, não se tem o nome do autor dessa obra, de quem fez a direção de TV. Com certeza foi mais de um, mas destaque-se a qualidade das tomadas no geral.

E em especial, na passagem da Imperatriz, dia amanhecendo, um show com o Cristo do Corcovado em contraste com o sambódromo, durante o nascer do sol no Rio de Janeiro. Pintura.

Klara Castanho se divide entre carreira de atriz e podcast Klara Castanho se divide entre carreira de atriz e podcast (Divulgação )

Vai que vai

Klara Castanho curtiu a experiência de comandar o podcast “Sem Nome Pod” e já vai para a terceira temporada do projeto, com estreia este ano.

Sobre convidados, ela revela que gostaria muito de conversar com Giovanna Antonelli e Paolla Oliveira, suas colegas de profissão, muito pedidas pelos fãs.

Pode rolar

A carreira de apresentadora na TV é algo que está muito na mira de Klara Castanho, mas, antes de embarcar em um possível trabalho, ela pretende se preparar muito.

Tudo isso, claro, sem deixar o lado atriz. A jovem atriz também integra o elenco de “Bom Dia, Verônica – A Caçada Final” e "De Volta aos 15".

Briga

Desde setembro do ano passado, a “Cia Elas Por Elas”, de Barbacena, Minas, mantém em rede social uma Nota de Esclarecimento, informando que a TV Globo usa irregularmente a marca “Elas Por Elas” em sua novela das seis.

Considerando o atual cenário, com o tempo decorrido, tudo leva a crer que essa “briga” irá para além da exibição.

Adriana Prado, Francisca Queiroz e Camila Rodrigues gravam ”A Rainha da Pérsia” Adriana Prado, Francisca Queiroz e Camila Rodrigues gravam ”A Rainha da Pérsia” (Divulgação)

Cronograma

Se nada mudar, as gravações de “A Rainha da Pérsia” no Marrocos irão até o dia 9 de março. Por lá também acontecem os trabalhos do seu spin-off, “Neemias”.

Na volta, sequência nos estúdios do Rio de Janeiro.

Mobilização

As gravações de “A Rainha da Pérsia” acontecem em meio a um grande investimento da parceria Record/Seriella.

Segundo a proposta, “uma mistura de mistério, romance e ação, que se desenrola não apenas nos corredores palacianos... mas, também nos campos de batalha”.

Experiência

“A Rainha da Pérsia” reúne em seu elenco muitos atores experientes, não somente da TV, como também do teatro e cinema.

São os casos de Leonardo Medeiros, Izabella Bicalho, Claudio Cinti, Ed Oliveira, Giuseppe Oristanio, Júlio Braga, César Pezzuoli, Marcos Breda, entre outros.

Participação especial

Lucinha Lins vai aparecer apenas em um capítulo do remake de “Dona Beja” na HBO Max.

Só que, ao contrário do que circulou na internet, ela não fará uma professora de inglês.

Embate

Lucinha viverá Miss Callen, uma inglesa do colégio das filhas de Beja (Grazi Massafera) que acompanha as meninas na vinda de férias delas para Araxá e se choca com o jeito libertário com que a protagonista conduz sua vida e sua família.

O episódio será todo em cima do embate dessas duas mulheres.

Theresa Fonseca, estrela do remake de Renascer Theresa Fonseca, estrela do remake de Renascer (@theresafonseca)

Disputada

A agenda de Theresa Fonseca andou tão disputada nos últimos meses que, num determinado momento, ela se viu às voltas com cenas para “Guerreiros do Sol”, novela do Globoplay, e “Renascer”.

Praticamente ao mesmo tempo.

Na lista

A série “Emily em Paris”, estrelada por Lily Collins, terá a sua quarta temporada exibida este ano pela Netflix.

Já se constatou uma perda de fôlego na terceira. Mas o elenco é ótimo.

Docs

A Netflix, além das séries e filmes, vai continuar apostando na exibição de grandes documentários, como “Chorão – Marginal Alado”, “Neymar – O caos perfeito”, “Luísa Sonza”, “Deive Leonardo”, “Bastidores do Penta”, entre outros.

É o que garante sua direção.

Bate-Rebate

• Depois de “Todas as Garotas em Mim”, Frank Baisch volta à Record...

• ... Foi aprovado para a décima temporada de “Reis” e viverá o personagem Muska.

• Carlos Neiva, após passagens pela Globo, também estará em “Reis – A Decadência”...

• ... Larama é o seu personagem.

• A turnê “Xande Canta Caetano”, nome do projeto lançado em agosto do ano passado por Xande de Pilares em homenagem a Caetano Veloso, ganha data e local para começar...

• ... Será dia 21 de junho em Belo Horizonte (MG) e, assim como no álbum, a direção musical ficará por conta de Pretinho da Serrinha...

• ... O músico, vale lembrar, esteve na novela “Todas as Flores” e não decepcionou.

• Rafael Infante será uma das novidades de “Rensga Hits!”...

• ... Surgirá como um empresário do ramo musical que promete movimentar as carreiras de Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparato).

• Após a segunda temporada de “Os Outros”, Sérgio Guizé vai avaliar agora convites para o cinema.