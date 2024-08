Cada um na sua: influenciadores nem de perto repetem na TV o sucesso das redes sociais Famosos, como Paolla Oliveira, se dão bem nos dois universos Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 14/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 14/08/2024 - 00h07 ) ‌



Paolla Oliveira faz sucesso na TV e nos negócios da internet Instagram@paollaoliveirareal

Na prática, ou estatísticas, nada se alterou nos últimos tempos: pessoal da TV, entre apresentadores, atores, atrizes e mesmo jornalistas, quando se utilizam das redes sociais, por simples rotina ou mesmo negócios, invariavelmente consegue atingir um enorme engajamento.

Não há a necessidade de mirabolar nem suar muito a camisa para ultrapassar milhões de seguidores.

No entanto, e até prova em contrário, o inverso não acontece com os influenciadores, incluindo os mais bombados. Na televisão, e nem se conhece casos de exceção, nenhum deles conta pontos no Ibope.

O placar de momento, pelo menos, é este: enquanto um lado consegue bons resultados dentro e fora dos seus domínios, o outro ainda fica devendo.

Os campos de atuação, que devem ser respeitados, são bem diferentes.

O que chama atenção, no entanto, é a própria TV, em muitas situações, ainda não saber separar as coisas, e assim querer transformar influencers em atores e atrizes, participantes de realities em altas celebridades e, até nas coletivas, enaltecer a presença deles no lugar dos profissionais da imprensa. Um mundo do avesso.

Se alguém souber, por favor, avisa onde isso vai parar.

Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann gravam novo quadro para o Hoje em Dia reprodução Instagram

Gravando

Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann começaram as gravações de um novo quadro para o “Hoje em Dia”, o “Duelo Fashion”, que coloca frente a frente profissionais da beleza, disputando quem se sai melhor em um determinado desafio.

O vencedor leva um prêmio de R$ 10 mil.

Inovação

A Jovem Pan estreou ontem um boletim do Samy Dana para o “Jornal da Manhã”, produzido com Inteligência Artificial.

Traduzindo, isto significa que o Samy não gravou nada. A sua participação foi feita por um robô, que ele mesmo desenvolveu para reproduzir sua imagem e voz. Onde isso vai parar?

Retrocesso

O rádio sempre se destacou pela velocidade das suas informações e a sua capacidade de estar presente em vários lugares ao mesmo tempo.

Daí a surpresa em ver a Jovem Pan, em vez de procurar ser mais ousada, se encolher mais. Nos jogos de futebol, mesmo em São Paulo, narradores e comentaristas ficam no estúdio. Só o repórter vai. E com isso estão perdendo cabines nos principais estádios.

Preocupante

O que se observa e aí não só com a Jovem Pan, são rádios preocupadas em transmissões também pelo YouTube.

E o que se verifica é que, uma boa maioria, não está conseguindo fazer bem feito, nem uma coisa nem outra.

Exame de consciência - 1

Jornalistas têm o dever de desempenhar bem as suas funções e respeitar certos limites.

Sobre o acidente aéreo em Vinhedo, ainda temos uma cobertura intensa e das mais respeitosas. Ponto 1.

Exame de consciência – 2

O que se verifica, como em outras vezes também já aconteceu, é a tentativa de explorar além da conta o emocional, com vídeos os mais chocantes, piegas e desnecessários.

A dor já é muito grande, ninguém deve querer aumentar ainda mais.

Mharessa Fernanda é uma das atrações de Reis - A Emboscada Seriella

Estreia

Mharessa Fernanda é uma das atrações da Temporada 12 de “Reis” – A Emboscada, que estreia nesta sexta-feira, dia 16, no Univer Video.

Ana, sua personagem, descrita como alguém “movida pela razão e cheia de vontade viver” terá uma participação muito especial na trama.

Diferenciada

A ginasta Rebeca Andrade, nossa maior medalhista olímpica, ontem, no programa da Ana Maria Braga, não deixou de colocar suas qualidades e sacrifícios, inclusive cirurgias.

Mas ressaltou a importância do trabalho em equipe para a conquista de medalhas, “da pessoa que limpa o ginásio a psicóloga...”.

Primeira gravação

Sob a direção de Marisa Mestiço, a Band dispara nesta quinta-feira as gravações do primeiro episódio do “MasterChef Confeitaria”.

O programa, com estreia marcada para 19 de novembro, também contará com a participação do chef Diego Lozano, que se junta a Ana Paula Padrão, Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin.

Concentração gastronômica

Em seu Top 10 de séries, a plataforma Max tem na quarta posição o “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, exibido pelo SBT, e na quinta colocação, o “MasterChef Brasil”.

Uma vez que o “Confeitaria”, da Band, também tem produção da Endemol, em algum momento ele será disponibilizado pela Max.

Trilha sonora

“Braseiro”, música de Pedro Luís, já conquistou vaga na trilha sonora de “Volta por cima”, substituta de “Família é Tudo” na Globo.

Escrita por Cláudia Souto, a novela estreia no dia 30 de setembro.

Maria Cândida e Ronnie Von Divulgação

Companhia Certa

A jornalista e apresentadora Maria Cândida é a convidada de Ronnie Von no “Companhia Certa” desta quarta-feira, a partir das 23h45 na Rede TV!.

Com três décadas de trajetória no jornalismo e passagens por várias emissoras de TV, ela atualmente se dedica à carreira de palestrante e criadora de conteúdo sobre empoderamento feminino, longevidade e lifestyle.

Bate – Rebate

· As novas temporadas de “Rensga Hits”, “Lady Night” e “Arcanjo Renegado” estão entre as principais apostas do Globoplay para este semestre...

· ... Globoplay que pouco tem falado sobre a novela “Guerreiros do Sol”, estreia de 2025...

· ... Produto inteiramente pronto e que só aguarda o momento de entrar no ar.

· Prevista para estrear dia 26 no “Edição Especial”, na Globo, “Cabocla”, primeira novela de Vanessa Giácomo, guarda uma lembrança muito especial para a atriz...

· ... “Eu tive um parceiro que se tornou um amigo para toda a vida: Tony Ramos... E eu aprendia só de observar ele em cena! Eu nem via o tempo passar”, relembra Vanessa.

· “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, longa inspirado na obra de Mauricio de Sousa, tem lançamento confirmado para 9 de janeiro...

· ... Guga Coelho, Débora Falabella, Augusto Madeira, Isaac Amendoim (Chico Bento) e Lívia La Gatto estão no elenco.

· Depois de “Um Ano Inesquecível - Primavera”, do Prime Video, Ana Bárbara Malaquias fará uma das protagonistas de “Tudo Por Um Pop Star 2″, filme inspirado no best-seller de Thalita Rebouças, que estreia no dia 10 de outubro nos cinemas...

· ... A jovem atriz mineira fará a vilã Grazielle, em cenas com Giovanna Lancellotti, Gabriella Saraivah, entre outros.

· Diogo Quero substitui Denis Salles na direção do programa de Edu Guedes na Rede TV!.

· Antônio Fagundes comemora a marca de dois milhões de seguidores no Instagram...

· ... Fagundes, que, ao lado de Christiane Torloni, Alexandra Martins e Thiago Fragoso, estreia dia 5 de setembro, no Tuca, em São Paulo, o espetáculo “Dois de Nós”.

· João Silva e a cantora Gabily estarão na primeira edição do game show “Mega Sonho”, comandado por Marcelo de Carvalho, que estreia neste sábado na Rede TV!.