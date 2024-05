Cadê os nossos grandes ídolos?

Alto contraste

Ivete Sangalo Foi, talvez, o último grande nome lançado no mercado musical (Mauricio Fidalgo/Maurício Fidalgo)

“Você está mal-acostumado” – pode haver exceções, mas com certeza a maioria do mundo já ouviu isso, pelo menos, uma vez na vida.

No nosso caso, brasileiros, meio que sem querer ou até junto com a Certidão de Nascimento nos habituamos a ter grandes ídolos em diferentes atividades.

Por exemplo, Pelé. No mundo, desde os seus primeiros dribles na Vila Belmiro até hoje, não apareceu ninguém melhor que ele. E dificilmente aparecerá.

Porém, em se tratando do nosso futebol, de anos para cá, tivemos o aparecimento de alguns craques, mas perceba que nenhum fora de série. Os últimos, no rigor dos gramados, disputaram a Copa de 2002.

Por sua vez, nas pistas da Fórmula 1, depois do Emerson Fittipaldi, ainda vimos Nelson Piquet e Ayrton Senna tornarem-se grandes campeões. Aliás, há poucos dias, foram muitas as homenagens ao Senna pelos 30 anos da sua morte em Ímola. Parece que foi ontem.

No esporte ainda, Eder Jofre, Ademar Ferreira da Silva, Hortência, João do Pulo, Maria Esther Bueno, Guga, Tostão, Rivellino, Gerson, Oscar Schmidt...

Mas de tudo, ampliadas as dimensões deste cenário, o que parece pior é a música. Para quem se acostumou ouvir, e continua ouvindo, Elis Regina, Elza Soares, Chico, Tim Maia, Jorge Ben, Simonal, Roberto Carlos, Caetano, Ney Matogrosso, Gil, Rita Lee, Bethânia, Gal e alguns outros poucos até Ivete Sangalo, como lançamento mais recente, não tivemos o surgimento de mais ninguém em um compasso tão elevado.

Como se vê, foi enorme o empobrecimento por aí e também em outros setores.

Além de lamentar, nos resta a esperança de, um dia, aparecer outro que nos faça acordar cedo nos domingos, assistir e vibrar com um time que não é seu ou te embalar com novo grande sucesso da MPB, além daqueles que você já tem na coleção.

´Romário Senador, mas também presidente e jogador do América carioca (Wandré Silva/AFC)

Baixinho – o retorno

A partir do dia 18, o Bandsports vai transmitir o Campeonato Carioca Série A2. Um jogo por rodada nas 11 da competição, mais finais.

O grande destaque foi a inscrição de Romário, atual presidente do América, como jogador. Nesse dia, o América vai pegar o Petrópolis.

Gente nossa

Fernando Meirelles, Wagner Moura e Alice Braga são alguns dos brasileiros que estão brilhando com seus trabalhos em filmes e séries de Hollywood.

Não são mais novidades. Fazem parte da elite mundial. Juntando tudo o que eles fizeram recentemente, entre “Sugar”, “Narcos”, “Matéria Escura” e “O Simpatizante”, dá uma grandeza.

Só um ponto

Sobre Fernando Meirelles, convém destacar o elogio feito por Colin Farell.

Disse que ele mudou o olhar cinematográfico de Los Angeles, sabendo ver a pobreza, que ninguém ainda tinha visto, e não só o seu glamour.

Streaming

Dentro da proposta de levar primeiro ao streaming os lançamentos da dramaturgia, a parceria Record-Seriella promove dia 17, no UniverVideo, a estreia de “A Divisão”.

É a próxima temporada da série “Reis”, estrelada por Henrique Camargo/Heitor Martinez e Vitor Novello/Marcelo Valle.

Mily Oliveira e Mary Oliveira Gêmeas estreiam na Record (Divulgação)

Filhas do rei

Depois de “As Aventuras de Poliana” no SBT, as gêmeas Mily Oliveira e Mary Oliveira, de 19 anos, estreiam na Record em “A Rainha da Pérsia”, vivendo Rodoguna e Amitis.

As duas, filhas de Amestris (Camila Rodrigues) e do rei Xerxes (Carlo Porto), cresceram sem a presença do pai, que desconhece a existência delas. Esse fato levará as irmãs a terem uma visão distorcida e negativa do rei.

Tudo pronto

A Globo vai disparar as gravações da nova novela do João Emanuel Carneiro, “Mania de Você”, que vai substituir “Renascer” na faixa das 21h.

Os trabalhos devem começar por externas, em São Paulo e Lisboa. A direção é de Carlos Araújo.

Resquícios

Sobre nota dada aqui, citando o “Tá na Hora”, com a necessária reafirmação de que jornalismo tem que ser feito por jornalistas, evidente que a coluna não está se referindo aos profissionais (jornalistas) que trabalham no programa. A eles, o respeito, sempre.

O problema é que o programa está vinculado ao Entretenimento. O seu Centro de Custo é do Entretenimento, quando tudo deveria estar integrado ao departamento de jornalismo.

Aí vem alguém...

E diz: “ah, mas o ‘Tá na Hora’ não tem só jornalismo. Tem entretenimento também”. Não justifica.

Se existe informação, o departamento de jornalismo tem que ser o responsável por tudo. Inclusive, o seu apresentador, no caso Marcão do Povo, terá que se enquadrar assim, o que, aliás, será muito melhor para ele.

Bayer Leverkusen Campeão da Bundesliga (Divulgação)

Pé quente

Pessoal do esporte da TV Cultura está comemorando o acerto em transmitir o campeonato alemão, a Bundesliga.

Borussia Dortmund está na final da Champions League e o Bayer Leverkusen na Liga Europa.

Torcida

A plataforma Max, da Warner Bros. Discovery, acabou de estrear a edição brasileira do reality “Quilos Mortais”.

Evidente que existe uma enorme torcida para que esse conteúdo possa ganhar espaço também na programação da Record.

De volta

Fifo Benicasa, após “Reis” e “Vai na Fé”, está a caminho da série “Neemias”, na Record.

O ator viverá o personagem Semaías nesse spin-off de “A Rainha da Pérsia”.

Fim de gravações

A parceria Record e Endemol Shine realiza nesta segunda-feira a última gravação da nova temporada do programa “Canta Comigo Teen”.

Comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro.

Bate – Rebate

• Anderson Muller vai revezar com Giovani Tozi na comédia “Daqui Ninguém me Tira”, de Noemi Marinho, com direção de Neyde Veneziano...

• ... Os dois na interpretação do engenheiro Herculano. Estreia marcada para dia 17 no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo.

• O cantor Rodriguinho, agora também um ex-BBB, lança dia 15, a partir das 19h30, na Drummond Livraria, em São Paulo, “Rodriguinho - Fora da Caixa - Um novo Ciclo”...

• ... A obra destaca sua passagem pelo programa da Globo.

• É ele que não quer ou existe outro motivo? A Band, via BandNews, tem hoje no Reinaldo Azevedo uma das suas maiores audiências no rádio...

• ... Por que ainda não na TV aberta?

• Depois de três anos nos Estados Unidos, o ator Matheus Fagundes está de volta ao Brasil e já integrado ao elenco de “Dolores”...

• ... Trata-se do último trabalho do cineasta Chico Teixeira, morto em 2019...

• ... Matheus tem passagens pelas principais emissoras de TV, e atuou em “Jesus”, “As Fives”, “Carcereiros”, “A Lei do Amor”, entre outras produções.

• Bruna Pinheiro, neta da Helô Pinheiro, é outro nome garantido na série “Neemias”...

• ... Buby viverá a personagem Malka.

