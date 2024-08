Canal Curta! prepara estreia da segunda temporada de Os Ímpares Clara Buarque participa de projeto de releituras Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 17/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h00 ) ‌



A cantora Clara Buarque, filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque e Marieta Severo Pedro Landeiro

O Canal Curta!, dedicado às artes e cultura, vai lançar a segunda temporada de “Os Ímpares”, no primeiro semestre de 2025, programa focado em regravações de álbuns preteridos dos anos 1960, 1970 e 1980. Trabalhos realizados por grandes nomes da música, como Clara Buarque, Roberta Sá, Xande de Pilares, BNegão, Otto, Leoni, Lan Lanh, Chico Brown, em cima de trabalhos assinados por Antônio Carlos e Jocafi, Odair José, Tom Zé e Sueli Costa...

Clara, filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque e Marieta Severo, canta “Acorrentado”, de Sueli Costa, e diz que o projeto foi um “grande desafio”.

“Foi muito especial poder fazer parte deste programa. Experimentar, conhecer o trabalho de uma artista que eu não conhecia, mergulhar no universo dela. Adoro regravar canções, trazer para a modernidade, deixar mais a minha cara, é algo que sempre me encantou. O mergulho foi incrível. Ela [Sueli, 1943-2023] foi uma artista muito densa, muito completa, que não teve o devido reconhecimento na época”, destaca Clara Buarque.

Nos créditos de direção, Henrique Alqualo, Isis Mello, Felipe Pinaud e realização da Das Minas Produções.

‌



Na década de 1970, o nosso país vivia uma época de modernização da MPB, pela inovação e qualidade sonora das músicas e talento de seus compositores.

No entanto, alguns deles não tiveram destaque na mídia, apesar da originalidade e singularidade de seus álbuns, que continuam a influenciar trabalhos contemporâneos.

‌



A série “Os Ímpares”, em sua nova temporada, promoverá encontros de alguns desses compositores de trabalhos antigos com artistas da nova geração. A proposta é regravar alguns sucessos e resgatar parte dessas obras.

Em cada um dos episódios, dois artistas fazem releituras de duas músicas de um álbum tema. O programa acompanha todo o processo de criação e todas as ideias que saíram dos encontros.

‌



Foram escolhidos dez álbuns antigos desencorajados pela indústria fonográfica de sua época. Entre eles estão “Estudando o samba”, de Tom Zé, disco redescoberto por David Byrne, do Talking Heads, que participará do programa. As releituras foram feitas por Lan Lanh & Chico Brown e Caio Prado.

Xande de Pilares revisitou “O bom malandro”, de Sonia Santos, Roberta Sá regravou “Alguém me avisou”, de Dona Ivone Lara, com uma banda formada só por meninas, e Otto fez a sua versão de “O sonho terminou”, de Odair José. BNegão fez uma releitura de “Deus o salve”, de Antônio Carlos e Jocafi, que o surpreenderam no estúdio.