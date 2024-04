Cancelada pela Globo, ‘Sob Pressão’ se reencontra com TV aberta

Alto contraste

A+

A-

Marjorie Estiano e Júlio Andrade, atores de Sob Pressão Evandro ( Julio Andrade ) e Carolina ( Marjorie Estiano ) (Divulgação)

A partir do próximo dia 23, a série médica ‘Sob Pressão’, estrelada por Marjorie Estiano e Júlio Andrade, estará de volta à programação da Globo. Quinta e última temporada da produção. Desta vez, porém, trata-se de um conteúdo produzido exclusivamente para o Globoplay e veiculado originalmente entre 2 de junho a 7 de julho de 2022 pelo serviço de streaming, totalizando 12 episódios.

Nomes como Tony Ramos, Irene Ravache, Lázaro Ramos, Juan Paiva, João Vitor Silva, Fábio Assunção, Chandelly Braz e Nill Marcondes fazem participação especial.

Ao todo, a temporada, que ficará no ar até 23 de julho, irá abordar 15 temas diferentes. São eles: Racismo, Endometriose, Suicídio, Alzheimer, Câncer de mama, Ansiedade, Hipertensão, Influência digital, Vacina, Lipoaspiração, Alcoolismo, Amizade, Crise no relacionamento, Tuberculose e Doação de sangue.

“Sob Pressão” é, também, um sucesso internacional. Segundo a Globo, foi exibida em Portugal, no canal Globo, na Argentina, e foi licenciada para mais de 70 países, como Itália, Emirados Árabes, Catar, Egito e Equador.

Publicidade

A Conspiração Filmes manifestou o desejo de gravar novas temporadas para a TV, mas Júlio Andrade, intérprete de doutor Evandro, disse que “já deu”. Optou por buscar outros desafios para sua carreira.

Carolina Ferraz e Sérgio Aguiar comandam o Domingo Espetacular (@edumoraes/Edu Moraes)

Vinte anos de história

Publicidade

A Record abre as comemorações de 20 anos de história do “Domingo Espetacular”. O jornalista Celso Freitas, que fez parte da primeira equipe de apresentadores da revista eletrônica, volta ao programa, hoje, para relembrar, em uma entrevista exclusiva, os bastidores do seu lançamento. A reportagem especial reúne dois veteranos do “Domingo Espetacular”: a conversa será conduzida pelo repórter Raul Dias Filho, que soma quase 19 anos dedicados à atração.

O encontro, aliás, faz parte do conteúdo especial que vai ao ar em comemoração às duas décadas de história, que inclui ainda a exibição de reportagens que resgatam histórias e quadros marcantes levados ao ar nesse período e o lançamento, no PlayPlus, do documentário Domingo Espetacular: 20 Anos de História.

Publicidade

Renata Alves marcará presença em “Achamos no Brasil”, enquanto Michael Keller resgata o caso de Os Gêmeos da Pesada.

Também confirmada uma homenagem ao jornalista Afonso Monaco, que nos deixou na última sexta-feira, após travar uma longa batalha contra um câncer. Monaco integrou a equipe do “Domingo Espetacular” desde o lançamento do programa.

Publicidade

Atualmente, o “DE” é comandado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar.

Explicação

Os fãs continuam procurando o SBT para saber quando Chris Flores voltará ao ar. Nas redes sociais da apresentadora, o público também faz tal cobrança.

Chris segue contratada da emissora de Silvio Santos e, ainda, “em férias”.

Produção de época

Entrou em exibição na TV Brasil a série semanal de época “Entre Longes” – quinta-feira, a partir das 21h. Estrelada pela atriz Carla Elgert, a produção em 10 episódios conta a história de Rachel, que, depois da Segunda Guerra Mundial, deixa a Suíça devido a um amor impossível e começa a trabalhar em um remoto posto de saúde em Mato Grosso.

A série é livremente inspirada na vida de Rachel Steingruber.

Marianna Alexandre, atriz de Reis (ULISSES NETTO/Seriella)

Reis

Marianna Alexandre, intérprete da egípcia Merit, está pronta para a décima temporada da série “Reis” – A Decadência, no ar a partir do dia 22.

Atriz e dubladora, Marianna também é a voz da Wandinha (sucesso da Netflix) aqui no Brasil.

Chegando

O público poderá constatar, nessas próximas temporadas de “Reis” – A Decadência, A Divisão e A Emboscada – a presença de muitos lançamentos, de várias idades.

Melanie Rozenmuter, como Aksah, é um desses exemplos, e vai trabalhar diretamente com o protagonista, Abias (Gabriel Vivan).

Sem parar

O diretor Leonardo Miranda, assim que completar sua jornada em “A Rainha da Pérsia”, já terá um novo compromisso na Record.

No caso, a série “Neemias”, protagonizada por Mário Bregieira.

Mergulho diferente

André Rayol, ex-atleta da natação, hoje ator e preparador de elenco, será uma das atrações de “A Rainha da Pérsia”.

Arauto é o seu personagem.

Manoel Soares e Dani Albuquerque (Divulgação Rede TV!)

Entrevista

O apresentador Manoel Soares, ex-Encontro, da Globo, conversou com Daniela Albuquerque na Rede TV!.

A gravação ainda não tem data para ir ao ar no “Sensacional”.

Estreia

Neste domingo, começa a sexta temporada do “Canta Comigo” na Record, sob o comando de Rodrigo Faro.

O apresentador está à frente da atração desde 2020.

Expectativa

O remake de “Renascer” ainda tem uma boa quantidade de capítulos pela frente.

Porém, fica a expectativa se, também nele, haverá o “efeito” “Pantanal”.

Explicando

O remake de “Pantanal”, nos instantes finais, contou com a participação de alguns nomes do original, numa espécie de confraternização.

Algo que poderia se repetir com “Renascer”. Já imaginou? Um encontro dos ‘Painho’ - Marcos Palmeira e Antônio Fagundes?

Bate-Rebate

· A novela “Cacau”, sucesso da TV portuguesa, vai ser exibida na Espanha...

· ... Direção do Edgard Miranda.

· “Os Farofeiros 2″, trabalho do craque Paulo Cursino, ultrapassou a marca de 1,7 milhão de espectadores...

· ... O longa está mesmo com todo jeitão de uma Parte 3...

· ... E pensar que a Globo, lá atrás, abriu mão desse profissional.

· “Quilos Mortais”, além do sucesso na Record, também está em destaque na plataforma Max.

· Bernardo Busnello estará na 11ª temporada de “Reis” como Atai.

· Gi Fernandes, João Pedro Zappa, Amaury Lorenzo e Belize Pomba foram chamados para um novo projeto na Globo: o longa “Vítimas do Dia.”...

· ... Jéssica Ellen é a protagonista desse drama de violência e ambientado no Rio de Janeiro.

· Via GoWhere, Analice Nicolau vai apresentar o podcast Origens...

· ... Como primeiro entrevistado, o empresário Caito Maia, da Chilli Beans.

Afonso Monaco

A história do jornalismo na televisão, a partir do início da década de 70, veio a ter no Afonso Mônaco um personagem marcante. Muito presente.

Desde a cobertura do factual às reportagens que exigiram maior intensidade, a sua dedicação ao trabalho sempre foi completa, exemplar. E, por ser um dos melhores, será inesquecível. O seu falecimento, na noite de sexta-feira, foi uma notícia que ninguém esperava receber. Entristeceu a todos.