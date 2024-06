Canta Comigo destaca neste domingo sua última classificatória

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Faro no palco do Canta Comigo (EDU MORAES/Antonio Chahestian)

Na edição deste domingo, pela Record, vai ao ar a última classificatória do “Canta Comigo”. Os últimos 10 novos talentos da temporada vão procurar impressionar os 100 jurados e seguir na luta pelo prêmio de 300 mil reais.

Dentre os sucessos escolhidos, estão: “Only You” (The Platters); “Chora, Me Liga” (João Bosco & Vinicius); “When We Were Young” (Adele); “Página de Amigos” (Chitãozinho & Xororó); “Your Love” (The Outfield); “Dois Corações e Uma História” (Zezé Di Camargo & Luciano); “Get Up, Stand Up” (Bob Marley); “Creep” (Radiohead); “Sonho de Amor” (Zezé Di Camargo & Luciano) e “Yolanda” (Pablo Milanés e Chico Buarque).

Também no programa, o público poderá acompanhar mais um Duelo de Jurados! A cada semana, dois jurados são sorteados para duelar no palco e quem decide quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

Com apresentação de Rodrigo Faro, o “Canta Comigo” é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.