Carlo Porto fala sobre diferença de trabalho em relação ao Xerxes de Rodrigo Santoro Ator chega ao terceiro protagonista na Record com “A Rainha da Pérsia”

Alto contraste

A+

A-

Carlos Porto como Xerxes em “A Rainha da Pérsia” Seriella

A série “A Rainha da Pérsia” se prepara para abrir sua terceira semana de exibição na Record e, desde o primeiro episódio, ocupa a vice-liderança isolada de audiência nos principais mercados.

Carlo Porto, intérprete de Xerxes, o rei dos reis, é um dos protagonistas, juntamente com Nathalia Florentino, a Ester.

Na conversa a seguir, ele fala do trabalho de preparação para viver o personagem, das gravações no Marrocos e de Rodrigo Santoro, Xerxes no cinema.

Qual sua impressão sobre os primeiros episódios da série?

Publicidade

“Os primeiros capítulos já foram exibidos e estão lindos, bem produzidos e bem finalizados. Estou muito animado e orgulhoso com esse novo trabalho e espero que o público também goste tanto quanto eu”.

Como foi seu trabalho para composição de Xerxes? Como você se baseou?

Publicidade

“Eu estudo todos os dias para chegar no set de filmagem e entregar o meu melhor. Como muitos conhecem o personagem pelo filme de Hollywood “300″, com o Rodrigo Santoro, houve toda uma atenção especial para que meu personagem fosse mais comprometido com a realidade da história original e menos caricato que nos cinemas. Para isso eu tive ajuda da minha preparadora Nara Marques, da equipe de caracterização, enfim, todo suporte da Seriella”.

Xerxes é, até aqui, seu trabalho mais desafiador?

“Acredito que o trabalho mais desafiador que faço é sempre o atual. Cada personagem novo tem seu encanto e seus desafios e cabe a nós, atores, encontrar o caminho para “dar vida” a essas figuras, então, no momento, o Xerxes é meu papel mais desafiador…rs”.

Como foram as gravações no Marrocos? Tem alguma curiosidade de lá?

“Nossa base foi Marrakesh. Que cidade incrível! Tivemos uma equipe local que nos ajudou em tudo. Eles haviam acabado de filmar ‘Gladiador 2′. Uma infraestrutura gigante! Nossas locações eram magníficas e a equipe local megassimpática.

Como é liderar um projeto dessa magnitude?

“Esse é meu terceiro protagonista na emissora, então, sendo muito sincero, posso dizer que é uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, uma grande alegria. É um mix de emoções e impressões!”.

Carlo Porto interpretou Adão em “Gênesis” e Saul em “Reis”, produções da Record.

Outro trabalho de grande sucesso foi a novela “Carinha de Anjo”, no SBT, fazendo o personagem Gustavo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.