Carolina Kasting se divide entre carreira de atriz e artes plásticas Atriz vive Mariquinha em Cabocla, próxima atração do Edição Especial na Globo Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 18/08/2024 - 00h51 (Atualizado em 18/08/2024 - 00h51 ) ‌



Carolina Kasting Globo/João Miguel Júnior

A partir do dia 26, “Cabocla”, sucesso de Benedito Ruy Barbosa, estreia na sessão Edição Especial, da Globo, em substituição a “Cheias de Charme”.

Carolina Kasting interpreta Mariquinha, personagem de destaque na segunda versão da novela.

Segundo a atriz, “Mariquinha me marca até hoje. As pessoas me param para falar dela, da professorinha, com muito amor e carinho. As gravações foram maravilhosas, tínhamos um elenco, equipe e direção muito unidos. Acho que mudou a vida de todos”.

Kasting está afastada das novelas desde “Salve-se Quem Puder”(2020), na qual viveu Agnes Romantini.

‌



Longe do vídeo, sim, parada nunca!

“Junto com minha trajetória como atriz, tenho trabalhado muito com artes plásticas. Sou multiartista e venho desenvolvendo um trabalho forte em fotografia, vídeo, performances e outras mídias”, explica.

“Tanto minha formação em dança, teatro e fotografia, como a trajetória como atriz estão juntas no meu trabalho de arte”, conclui.