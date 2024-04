Chegada de Paulo Andrade monta um quebra-cabeça no esporte da Globo

Alto contraste

A+

A-

Paulo Andrade vai estrear no campeonato brasileiro Paulo Andrade vai estrear no campeonato brasileiro (divulgação)

O Grupo Globo ainda não mostra como será o verdadeiro desenho do seu departamento de esportes com a chegada do novo narrador, Paulo Andrade.

O que também faz aumentar certa expectativa.

E, não por outras razões, mas por se entender que ele, o Paulo, não trocaria a ESPN e a boa condição que tinha lá para ser só mais um narrador do SporTV.

Além de uma boa compensação financeira, é natural acreditar que, em termos de posição de trabalho, existam vantagens outras e mais coisas combinadas para os próximos tempos.

Uma definição que passa a ser aguardada, principalmente porque os seus efeitos também serão naturais.

O que se percebe, com muita transparência, é que este assunto, por enquanto, é evitado até para não conturbar o ambiente e nem ferir susceptibilidades.

Mas começará a ser esclarecido a partir do início do Campeonato Brasileiro e, certamente, no transcorrer da Copa América e Olimpíada.

Carioca, Silvio Luiz e Bola na transmissão diferente do R7 Carioca, Silvio Luiz e Bola na transmissão diferente do R7 (Reprodução/R7)

Paulistão

Na noite desta quinta vai ter bola rolando na Record, com Palmeiras e Novorizontino, a partir das 21h35, narração de Lucas Pereira e as participações dos comentaristas Casagrande e Sálvio Spínola.

No R7, uma transmissão diferente, sem nada parecido, com Silvio Luiz, Carioca e Bola. Vale vaga para as finais do Paulistão 2024.

Que absurdo!

Os departamentos de Artes Cênicas e de Dança da Unicamp, de tantos e tão bons serviços prestados, pedem socorro por não contarem com instalações adequadas para os seus alunos.

Não sei se estão às traças, mas escorpiões com certeza têm alguns.

Está nesse ponto

Ainda sobre este problema da Unicamp, o que se informa é que a universidade alega problemas com empresas contratadas para as obras.

Em meio a escombros e ambientes degradados, os alunos não têm nenhuma condição de estudo. Há a expectativa que a Reitoria possa resolver com urgência essa situação.

Lado da Unicamp

A Unicamp, consultada, informou que a reforma em nenhum momento foi adiada, mas iniciada em duas ocasiões por empresas que não cumpriram com as obrigações contratadas, o que resultou em novas licitações.

E que os recursos orçamentários para a conclusão da obra estão garantidos e empenhados, inclusive contemplando as atualizações de preços da construção civil para o projeto, realizadas a cada nova licitação. A próxima será em abril.

Sobre o Teatro

Diz ainda a extensa nota da Unicamp que a obra do teatro teve início em 2011 e foi paralisada em 2015. E que de 2015 até 2022, não havendo recursos para o término da obra, foi feito um trabalho para reforçar as suas estruturas, a colocação de um sistema de drenagem e a cobertura.

Com a melhora nos investimentos de infraestrutura, em 2023 os projetos complementares do teatro foram retomados, e estão em fase de desenvolvimento com as empresas contratadas

(Abaixo, no final da coluna, foi colocado o extenso comunicado da Unicamp. Na íntegra)

Só um palpite

Na casa de qualquer um, se todos ficarem trancados por mais de uma ou duas semanas, nem sempre a harmonia estará presente em tempo integral.

Natural, portanto, os confrontos nos realities de confinamento, desde que nunca ninguém chegue às vias de fato.

Opinião

Tanto no “Big Brother” quanto na “Fazenda”, considerando os dois principais, existem regras para serem obedecidas.

E, entre elas, algumas mais drásticas deveriam ser incluídas, para se punir até mesmo tentativas de trocas de golpes, como as que existiram entre Bin e Davi no “BBB”. O “deixa disso” é que evitou. O exemplo e a intervenção correta é que valem, mesmo com desagrados, prejuízos ao programa ou de ordem comercial. Doa a quem doer.

Começou

Brendha Haddad gravou, nesta semana, as suas primeiras cenas para a 11ª temporada da série “Reis – A Divisão”, focada no reinado de Roboão (Henrique Camargo) e na divisão de reino com Jeroboão (Vitor Novello).

Meetabel é a sua personagem.

Can Yaman, galã turco Can Yaman, galã turco (divulgação)

Encontro

Pagar, para ter um breve contato com os ídolos da TV ou cinema, é um evento comum em muitos lugares, especialmente nos Estados Unidos. Vai daí que o ator turco Can Yaman, o “Sr. Errado” (Bay Yanlış), da Globoplay, estará na Audio, em São Paulo, neste próximo sábado.

O artista também fará uma visita a crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

Despedida

Rodrigo Simas grava, nesta quinta-feira, as suas últimas cenas como José Venâncio para “Renascer”.

O personagem morre ao cair, por engano, em uma tocaia armada pelo vilão Egídio (Vladimir Brichta).

Detalhe

Apesar de encerrar seu trabalho no dia a dia das gravações, Rodrigo Simas ainda ficará um tempinho à disposição das equipes de “Renascer”.

Isso para o caso de cenas de flashback.

Prioridade

No SBT, em se tratando da sua direção, ninguém fala isso abertamente, mas para os novos programas, os que já estão no ar ou ainda irão estrear, a prioridade zero é que todos naveguem no azul. Tragam faturamento.

A audiência vem em segundo lugar.

Tem um senão

Para todos os fins e efeitos, o “Tá na Hora”, do final da tarde, foi anunciado pelo SBT como revista eletrônica. Eletrônica não sei, mas de revista não tem nada.

O que se vê é muita polícia, que somando dá mais que o “Cidade Alerta” e o “Brasil Urgente” juntos. Talvez por isso, o Marcão bem mais à frente e a Christina Rocha na retaguarda.

Madonna vai se apresentar no Rio Madonna vai se apresentar no Rio (Reprodução/Instagram)

Madonna

Pedro Secchin e Raoni Carneiro farão a direção da transmissão do show da Madonna, na Globo, dia 4 de maio, na praia de Copacabana.

Produção da Bonus Track. Resta definir os apresentadores, porque a ideia é ter alguém com maior conhecimento da história da cantora. Contemporâneo.

Bate – Rebate

• Adriane Galisteu, apresentadora de “A Fazenda” na Record, gravou participação no documentário sobre Silvio Santos, para a plataforma +SBT...

• ... A história do pijama, do programa dela entrar tão tarde, fatalmente será um dos temas...

• ... Pela quantidade de depoimentos, é de se imaginar o trabalho da edição para enfiar todo mundo.

• O “Hora do Faro”, domingo na Record, vai mostrar a divertida história do “Edu Dançarino”...

• ... Trata-se de um senhor de 62 anos, que ficou conhecido na internet como o “Terror do INSS” pela vitalidade e o seu jeitinho característico de dançar – a sua grande paixão.

• O ator Genézio de Barros fala sobre seus 50 anos na dramaturgia, em entrevista a Ronnie Von, no “Manhã do Ronnie”, nesta quinta-feira pela Rede TV!...

• ... E, à noite, Daniela Albuquerque entrevista Débora Duarte no “Sensacional”.

• A reprise de “A Terra Prometida” continua em alta nas tardes da Record...

• ... Na terça-feira, ficou em segundo lugar na audiência, tanto no Rio quanto em São Paulo...

• ... Sidney Sampaio vive o protagonista, Josué.

Comunicado da Unicamp

A Unicamp se destaca como uma instituição de renome no cenário educacional e cultural brasileiro, firmando-se com um compromisso com a excelência acadêmica e a valorização das artes em sua diversidade. Assumindo um papel fundamental no fomento e na promoção das atividades artísticas e educacionais, a Universidade contribui significativamente para o desenvolvimento do conhecimento, da cultura e da expressão artística, tanto dentro quanto fora do ambiente acadêmico.

Paviartes

Importante esclarecer que a obra do Paviartes em nenhum momento foi adiada. Ela foi iniciada por duas vezes consecutivas com empresas que não cumpriram com as obrigações contratadas, o que resultou em novas licitações. Os recursos orçamentários para a conclusão da obra estão garantidos e empenhados desde o primeiro contrato, inclusive contemplando as atualizações de preços da construção civil para o projeto, que são realizadas a cada nova licitação. A licitação está prevista para ser publicada no mês de abril próximo, com todas as adequações legais exigidas pela nova lei de licitações.

O projeto original está mantido, e a obra, assim como a licitação, é uma só, que abrange a construção de um dos pavilhões já demolido, a reforma do outro, e a área central de interligação entre eles. A execução da obra possui um cronograma que primeiro completa o pavilhão demolido, para depois seguir para as demais etapas, no intuito de haver o menor impacto possível dos espaços em uso/disponíveis.

Teatro

A obra do Teatro teve início em 2011 e foi paralisada em 2015. De 2015 até 2022, enquanto ainda não havia perspectivas de recursos para o término da obra, a Unicamp trabalhou em soluções estruturais para o prédio, como o reforço da estrutura, a colocação de um sistema de drenagem e a obra de cobertura. Com a melhora nos investimentos de infraestrutura, em 2023 os projetos complementares do Teatro foram retomados, e estão em fase de desenvolvimento com as empresas contratadas. Os projetos preveem o término do prédio considerando as instalações elétricas, hidráulicas, de climatização, acabamentos, urbanização do entorno, cenotecnia, acústica e áudio e vídeo, sendo que a execução da obra poderá ser contratada a partir da conclusão destes projetos.

Aulas e Atividades

O compromisso de greve estabelecia a “busca imediata, em parceria com Diretoria do Instituto de Artes, de 4 novas salas de aula e ensaios provisórios nas condições especificadas” e adequação das existentes, de forma a ampliar os espaços de uso provisório neste primeiro semestre letivo. O espaço da Inova foi uma alternativa sugerida posteriormente pelos órgãos da universidade. Existem, contudo, algumas dificuldades para o uso efetivo, que estão no momento tentando ser solucionadas. Contudo, é importante dizer que a Unicamp já disponibilizou salas também da Casa do Lago e Comvest e ampliou o horário de uso, também para período noturno, das salas do prédio da Engenharia Básica, o qual está também sendo reformado. Reforçamos que a universidade continua a realizar trabalho contínuo de busca de novos e melhores espaços e, mais do que isso, tem se reunido periodicamente com estudantes, professores e direção do IA para fazer o acompanhamento das buscas. Continuamos a apostar no trabalho coletivo e colaborativo que temos feito até aqui.

Os Cursos de Artes

Os cursos das Artes integram o núcleo fundamental da missão e do projeto de universidade que fez a Unicamp, desde suas origens, ser prestigiada e reconhecida nacional e internacionalmente. O ensino, a extensão e a produção de conhecimento aqui realizados apenas ganharam esse reconhecimento pelos esforços conjuntos de todas as áreas e unidades, de seus professores, estudantes e funcionários.

Além dos recursos direcionados às obras do Paviartes, o Edital Alegra 2022, da Pró-Reitoria de Graduação, dedicado a revitalização de espaços e laboratórios para a graduação concedeu R$ 166.660,00 ao IA. A unidade, contudo, fez uso de apenas R$ 94.925,25. O Edital Alegra 2024 encontra-se aberto e contamos com as propostas da unidade para, novamente, oferecer os recursos necessários para a melhoria das atividades de ensino.