Chegam ao fim as gravações de Fuzuê na Globo Os diversos problemas ao longo do caminho foram habilidosamente contornados

Mercedes (Ana Lucia Torre) e Lampião (Ary Fontoura): final feliz em "Fuzuê" Mercedes (Ana Lucia Torre) e Lampião (Ary Fontoura): final feliz em "Fuzuê" (Léo Rosário)

Neste sábado, o diretor Fabricio Mamberti vai gravar as últimas cenas de “Fuzuê”, novela das sete da Globo, escrita por Gustavo Reiz.

E será uma despedida com direito a dois casamentos.

Miguel (Nicolas Prattes) e Luna (Giovana Cordeiro) serão os protagonistas de uma das cerimônias.

Enquanto da outra, Lampião (Ary Fontoura) e Mercedes (Ana Lucia Torre).

No ar, a novela vai até o dia 1º de março, com reprise no sábado, dia 2.

“Fuzuê”, primeira obra de Gustavo Reiz como titular, enfrentou um problema interno logo no início dos seus trabalhos, uma vez que deveria ser dirigida por Leonardo Nogueira, marido de Giovanna Antonelli, que não está mais na casa.

A trama também passou, em meio ao caminho, por uma turbulência, mas que foi controlada, graças ao empenho do seu autor titular ( que trabalhou cinco anos nesse projeto), e que contou com o apoio do experiente Ricardo Linhares como supervisor, além de outros reforços no time de colaboradores.

Gustavo Reiz enfrentou várias mudanças nesse trajeto, é verdade, mas chega ao fim com uma condução elogiada internamente.

Com certeza, será a primeira de muitas.

Como outro ponto positivo em "Fuzuê", o ambiente de trabalho criado por Mamberti desde o início. Um detalhe muito elogiado pelo elenco, que reúne estrelas como Marina Ruy Barbosa e Lilia Cabral.