Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Com o SBT na parada, perigas de melhorar a vida de todo mundo "Chega Mais" e "Tá na Hora!" serão algumas novidades da programação

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice do SBT, comanda mudanças na emissora

O SBT, depois de tanto tempo na defensiva e sem apresentar maiores novidades, agora confirma todas as suas estreias para março.

Natural acreditar que “Chega Mais” e “Tá na Hora!”, por serem diários e ocuparem faixas de horários com números de ligados bem definidos, terão dificuldades maiores.

A um e ao outro caberá, logo de início, a responsabilidade de fazer a diferença e, aos poucos, tentar se colocar em condições de enfrentar mais diretamente Globo e Record, possuidoras das melhores audiências.

Isto, além de outros fatores em jogo, é que deve estimular. E aí, em se tratando de todas, buscar sempre o melhor e tornar esse “pega” dos mais interessantes. Pensar no público alvo e mirar na qualidade.

Difícil levantar quando algo parecido aconteceu pela última vez, assim como é importante destacar que esta poderá ser uma disputa das mais saudáveis para todos. E até mesmo para Band e Rede TV!, as duas com possibilidades, claro, de se inserirem por aí e também tirar algum proveito da situação.

Repito: há muito tempo não temos algo parecido, como o que se promete para o começo de março. O telespectador, confortavelmente, será o grande juiz e o maior beneficiado.

Nilton Travesso ganha documentário Nilton Travesso ganha documentário (reprodução internet)

Documentário do Nilton

Notícia boa: Marcelo Travesso, o filho, alguém com história de mais de 30 anos de Globo, já iniciou a produção de um documentário da vida de Nilton Travesso.

Além de ter a participação do pai, com histórias da TV que só ele conhece, outras pessoas importantes na sua trajetória também foram chamadas para dar depoimentos.

Virou um case

O “Band Folia”, na forma e significado do último Carnaval, é uma marca que a Band pretende permear ao longo de todo o ano.

Inclusive o slogan “Tô na Band”, em possíveis carnavais fora de época.

Uma história

No auge da TV Excelsior, começo da década de 1960, a sua direção, com Edson Leite à frente, saiu contratando meio mundo, entre os principais talentos do Rio e São Paulo.

Isto, claro, com uma intensa campanha nas revistas, jornais, outdoors e até nas hoje quase extintas decalcomanias, com o slogan “eu também estou na Excelsior”. Um barulho daqueles.

Recuerdo

Como um assunto sempre chama o outro, naquela mesma época, a Record tinha a “Gincana Record”, no final do ano, movimentando várias escuderias em São Paulo. As provas, com pedidos os mais inusitados, começavam às 9h da manhã num domingo e terminavam perto da meia-noite.

Na primeira delas, o desafio final feito por Hélio Ansaldo e Idalina de Oliveira, era encontrar um artista famoso numa praça com nome da capital de um país. Jô Soares, Praça Buenos Aires. Um negócio tão maluco, que em 10 minutos descobriram.

Não confundir

Na mesma ocasião, além da anual “Gincana Record”, existia também a “Ginkana Kibon”, programa infantil semanal, levado ao ar nos domingos,, apresentado por Clarice Amaral e Vicente Leporace. Direção do Durval de Souza.

“Ginkana” com “k”, porque era patrocinado pela Kibon. Hoje, por causa dessa lei atrasada ainda em vigor, não poderia ir ao ar e não ter esse nome.

Universo do futebol

“Romário – O Cara”, com os altos e baixos da carreira do Baixinho, e “Luva de Pedreiro – A História Jamais Contada” estão na lista de documentários que serão disponibilizados pela Max.

O serviço inicia suas operações no próximo dia 27.

Está fora

Diogo Vilela não vai integrar o elenco da 12ª temporada do “Vai Que Cola” no Multishow/Globo. Na anterior, ele apareceu como Sid Boiadeiro, suposto pai de Ferdinando (Marcus Majella).

A nova edição, que começa a ser gravada em junho, continua em fase de roteiro.

Thais Furlan comanda o Doc Investigação nas noites de segunda-feira da Record Thais Furlan comanda o Doc Investigação nas noites de segunda-feira da Record (Divulgação Record )

Deu a lógica

Conduzido por Thais Furlan, a estreia do “Doc Investigação”, segunda-feira, se consolidou em segundo lugar e fez a audiência da Record crescer no PNT, em São Paulo, Rio e em mais oito praças.

A alta, em algumas regiões, chegou a mais de 150%, na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores.

Silêncio

Na rádio Bandeirantes, existiu a expectativa de algum nome para ocupar o lugar do Milton Neves no “Domingo Esportivo”.

Mas, fevereiro chegando ao fim, e nenhuma movimentação até agora. Ainda nada vingou.

Último dia

Ontem, quarta-feira, exatamente na data anunciada, foi o último dia de operações do canal Empreender.

A sua descontinuidade se deu pelo cancelamento do contrato com o Sebrae.

TV paga

A TNT marcou para 1º de março, às 18h, o lançamento da série de comédia “Buzum”, inspiradas em fatos reais que acontecem diariamente dentro do caótico transporte público do Rio de Janeiro.

Coprodução da TVZero com a Warner Bros. Discovery, tem direção de Vitor Leite, Roberto Berliner e Victoria Mendonça.

Miguel Coelho está bem cotado para estrelar próxima novela do SBT Miguel Coelho está bem cotado para estrelar próxima novela do SBT (reprodução Instagram)

Bem cotado

O ator Miguel Coelho, protagonista de novelas e séries na Record, onde também se mostrou como apresentador, além de trabalhos na Globo, está na briga pelo principal papel masculino da próxima novela do SBT, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”. Foi muito bem nos testes.

Anaju Dorigon e Carla Diaz disputam outro papel importante da trama.

Bate – Rebate

• Bem feito e vale ser acompanhado o “Casão Pod Tudo”, podcast do Casagrande. A experiência na bola e na TV contam muito.

• A atriz e cantora Júlia Zimmer decidiu investir ainda mais no lado musical. Tem se apresentado em shows...

• ... E prepara para breve o lançamento do seu próximo single, já iniciando a seleção do primeiro EP.

• A família de Benedito Ruy Barbosa irá aumentar e o autor de “Renascer” será bisavô pela décima vez...

• ... Bruna Tamborim, nutricionista e mulher de seu neto Marcos Barbosa de Bernardo, entrou no 7º mês de gestação de uma menina, a Alice.

• Diretor artístico de “Fuzuê”, Fabricio Mamberti está em Nova York, finalizando de lá os processos da novela...

• ... Mas já na próxima semana, a última de exibição, já irá conduzir os trabalhos daqui mesmo.

• Em São Paulo, não haverá pré-estreia do filme "Farofeiros 2"...

• ... Mas, no Rio, será em 5 de março, com lançamento nacional no dia 7.

• O espetáculo “O Adorável Trapalhão, o Musical”, sobre a trajetória de Renato Aragão, estreia no dia 19 de abril no Teatro Villa Lobos, em São Paulo.

• Copa do Brasil em jogo no Amazon Prime Vídeo. Hoje, 19h, tem Cianorte e Corinthians, com Cléber Machado, Rafael Oliveira e André Hernan.

• O BandNews TV terá nesta quinta-feira uma programação especial dedicada à cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino.