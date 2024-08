Conceito multiplataforma cresce a passos largos no entretenimento brasileiro Programas, como Bake Off, se espalham por diferentes plataformas Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 01/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 01/08/2024 - 00h07 ) ‌



Carole Crema, Fabiana Karla e André Mifano formam a nova equipe do "Bake Off" no SBT Rogério Pallatta

Foi-se o tempo em que uma produção da TV era pensada tão somente para a TV. Os novos tempos também passaram a oferecer alternativas das mais eficientes para exposição dos conteúdos.

Recentemente, neste mesmo espaço, entrou em questão o “MasterChef” da Band e suas tantas “janelas” de exibição. O programa pode ser acompanhado na televisão aberta, paga, streaming e YouTube, agregando diferentes públicos e se tornando também mais atrativo para os patrocinadores.

Um caminho que também será trilhado pelo “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, agora em sua 10ª temporada e um total de 19 episódios. A estreia vai acontecer na plataforma de streaming Max, em 5 de agosto. No SBT, dia 10, às 20h45 e, por último, no Discovery Home & Health, 16, às 21h. O mesmo material também será disponibilizado na plataforma +SBT e em outras mídias, como o YouTube.

Outro caso: os 50 episódios da primeira temporada do “Estrela da Casa”, a partir do dia 13, também irão se espalhar por diferentes janelas: Globo, Multishow, Globoplay, redes sociais e, no fim, vai envolver até música do vencedor em trilha sonora de novela das nove. Tudo pensado e organizado para diversificar o raio de ação desse novo reality musical que terá apresentação de Ana Clara.

Como se observa, o conceito Multiplataforma cresce, a passos largos, em diferentes meios e deve se tornar praticamente uma obrigação. Afinal, ninguém quer ficar atrás de ninguém.

Milton Leite faz mais uma Olimpíada, a última no Grupo Globo Arquivo pessoal

Com emoção

É de se imaginar o coração do Milton Leite, após 19 anos de serviços prestados, fazer nesta Olimpíada o seu último trabalho no Grupo Globo.

Uma saída combinada, mas com emoções, certamente, das mais conflituosas. E ele lá, firme.

Nova direção

Ao encontro de uma nota de ontem, a saída de Rafael Venturini da Rede TV!, Marcelo Bonfá assumiu a direção do “Superpop” e “Companhia Certa”.

Ontem mesmo, ele já esteve à frente das gravações do programa de estreia do Ronnie Von.

Definições

A Globo marcou para o dia 11, no “Fantástico”, o lançamento dos novos episódios da série “Essa Eu Quero Ver” gravados por Sabrina Sato no Japão.

Por sua vez, o “Sobre Nós Dois”, também com a Sabrina e Marcelo Adnet, vai estrear no dia 13 a sua nova temporada no GNT e Globoplay.

Ainda no radar

A direção da Band não jogou a toalha em relação à ideia de voltar a exibir novelas de fora, convencida que o conteúdo é importante para sua programação e até uma “exigência” do mercado.

Porém, as atuais necessidades e uma série de obrigações não permitem pensar nisso agora.

Rachedl Sheherazade volta de férias para o "Domingo Record" Divulgação

Fim de férias

Após quase duas semanas de descanso, iniciado no encerramento de “A Grande Conquista”, Rachel Sheherazade volta hoje ao trabalho e agora com o desafio do “Domingo Record” pela frente.

Faltando poucos dias para a estreia, ela passa a participar diretamente dos seus preparativos.

Pra quem?

Debora Ozório, ex-”Terra e Paixão” e já confirmada em “Garota do Momento”, mandou essa numa rede social: “lembrei que atores precisam ser ativos nas redes sociais para trabalharem. Então fiz algumas fotinhas. Mas juro que sei atuar. Ah, também é importante ler livros. Eu acho”.

Ao que parece, mais uma do caso “influenciadores nas novelas”.

Outro momento

José Mayer continua sendo muito procurado para projetos do audiovisual e participação em programas de TV.

Educadamente, tem recusado todas as investidas. Voltar a atuar não parece estar mais nos seus planos. Só pensa em se dedicar à família.

Último dia

Mônica Albuquerque, executiva de TV, encerra nesta sexta-feira seus trabalhos na dramaturgia da Warner Bros. Discovery.

Após o anúncio da sua saída da companhia, ela participou ativamente do processo de transição e fechamento de talentos para produções já em andamento. Deixa um legado dos mais positivos.

Próximos tempos

Não é só no Brasil que a Warner terá que tomar uma decisão sobre o futuro das novelas, possivelmente a partir de janeiro. Há projetos também no México, ainda no papel, que precisam de respostas.

Houve, recentemente, uma comunicação interna, informando sobre a disposição de se investir mais na produção de documentários, incluindo ficção.

Só que...

O sucesso de “Pedaço de Mim”, da Netflix, se tornou assunto em todas as gigantes que controlam plataformas de streaming. Deu uma animada geral.

Isso pode mudar o rumo das coisas na Max.

Otimismo

No SBT, há o entendimento que “A Caverna Encantada” vai deslanchar seus índices de audiência, assim que todos os personagens forem devidamente destacados. A qualidade apresentada transmite essa segurança.

E sim, é uma novela infantil, como todas as outras. O protagonismo pertence às crianças do elenco.

Fabi Saad vai estrear na Record News Divulgação

Tá acertada

Fabi Saad, que estava na Jovem Pan, prepara a estreia do “Mulheres Positivas” agora na Record News. Tudo combinado para a próxima quinta, dia 8, às 22h30.

E a Fabi já vai chegar, chegando, contando com Ana Hickmann como sua convidada.

Bate – Rebate

· Em função de um processo de reestruturação, o jornalista Leonardo Romano, com quase 5 anos de casa, foi desligado da Band...

· ... Era editor-executivo do “Bora Brasil”.

· Por sua vez, Rodrigo Hornhardt, gerente de integração e planejamento de jornalismo, depois de 14 anos, vai deixar o SBT...

· ... Fica mais algumas semanas por lá colaborando no trabalho de transição.

· Com transmissão da Record News, no dia 30 de agosto vai acontecer o “Miss Brasil Terra 2024″, no WTC Teatro Sheraton São Paulo...

· ... Durante a semana que antecede o evento, irá ao ar diariamente um programa de cinco minutos sobre os bastidores do concurso...

· ... A apresentação ficará a cargo de Lillyan Di Carlly.

· Megapix anuncia para amanhã, sexta, o lançamento de “Meu Nome é Gal”, com Sophie Charlotte.

· “Atitude Transformadora” é o título do novo livro do Rafael Cortez e o lançamento é hoje, 20h30, no Teatro Gazeta-SP, com uma palestra aberta ao público antes e os autógrafos depois.

· Durante as primeiras leituras com o elenco da série “Praia dos Ossos”, foram muitos os elogios ao roteiro de Elena Soarez...

· ... Trabalho este que terá Thiago Lacerda como o colunista social Ibrahim Sued...

· ... As gravações começam este mês.

· O repórter Raul Dias Filho, da Record, está acompanhando de perto os conflitos na Venezuela após a reeleição de Nicolás Maduro.

· Titular do “Brasil Urgente Rio”, da Band, João Paulo Vergueiro será o mediador do debate das eleições municipais do Rio de Janeiro, dia 8, a partir das 22h15.