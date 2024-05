Concorrentes da Globo vão começar a apresentar armas no streaming

Alto contraste

Juliana Paes e Vladimir Brichta são os protagonistas do melodrama “Pedaço de mim” (Divulgação Netflix)

Netflix e Max estão se preparando para colocar no ar suas primeiras grandes apostas no campo da dramaturgia nacional, uma iniciativa que visa entrar em zona de confronto com os produtos do Globoplay. Claro, não será uma tarefa das mais fáceis, porque o nível de produção da empresa da Globo é dos mais respeitados. Mas, toda concorrência é saudável e deve ser celebrada. Afinal, mexe com o mercado de trabalho e movimenta centenas de profissionais.

Tudo indica que “Pedaço de Mim”, com Juliana Paes e Vladimir Brichta e anunciado como série melodramática, será a primeira a entrar no ar. Fazendo a pergunta “Quantos segredos cabem em uma mãe?”, numa referência à sofrida heroína Liana, papel de Juliana, a Netflix promete sua estreia para breve.

Na trama, a protagonista sonha em ser mãe, mas é surpreendida quando diversas tragédias acontecem em sua vida, dificultando que ela realize o sonho de ter um filho.

Pelo lado da Max, a aposta atende por “Beleza Fatal”, novela de Raphael Montes, o mesmo de “Bom Dia, Verônica”, que tem uma história de vingança, e cheia de reviravoltas, ambientada nos bastidores da indústria da beleza.

Camila Pitanga interpreta a vilã, Lola, que será vítima do desejo de vingança nutrido por sua sobrinha, Sofia, personagem de Camila Queiroz.

Importante

Apenas para completar: enquanto a Netflix não se manifesta sobre novos investimentos no gênero - talvez por cautela -, a Max já tem outros em andamento, incluindo o remake de “Dona Beja”, já com gravações praticamente encerradas.

“Pai Herói” também está a caminho.

Sharam Diniz, atriz e modelo internacional, vive a Rainha de Sabá na série Reis (Seriella)

Liberada

A atriz e modelo luso-angolana, Sharam Diniz, em destaque na série “Reis – A Decadência” como Makeda, a Rainha de Sabá, já encerrou seus trabalhos nas gravações.

Porém, ela ainda não tem data para deixar o Brasil. Vive, inclusive, a expectativa de fechar novos compromissos.

Caiu a ficha

A Globo percebeu que não daria para levar “Renascer”, do jeito que está, até início de setembro. Nada acontece na trama.

Daí as convocações de Malu Galli, Guilherme Fontes e Miguel Rômulo, que vão entrar em cena para mexer com a história. Outras participações não estão descartas.

Isabela Souza muda visual para viver protagonista de novela no SBT Isabela Souza muda visual para viver protagonista de novela no SBT (Instagram)

Externa

Na manhã de ontem, terça-feira, uma equipe da novela “A Caverna Encantada”, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta” no SBT, desembarcou em Guararema, no interior de São Paulo, para gravar suas primeiras externas.

Participaram dos trabalhos os atores Miguel Coelho, Isabela Souza, Mel Summers, Ariane Souza e Elam Lima.

Nada consta

Quando acabaram com o “Manhã do Ronnie” na Rede TV!, foi anunciado que ele seria deslocado para o horário nobre, para tocar um novo programa, semanal.

E a estreia seria em maio. Pelo jeito não será. Não há nada, em se tratando de providências ou trabalhos de produção, que indique para isso.

Augusto Melo presidente do Corinthians (Instagram)

Calor

Sobre o Corinthians e a transmissão dos seus jogos no Brasileirão, a partir do próximo ano, toda a dificuldade está na questão política do clube.

Qualquer decisão que o presidente Augusto Melo tome, terá consequências internas. Está complicado definir qual será a menos pior. Ou para qualquer que seja, vai ter alguém querendo puxar o fio da granada.

Os caminhos

Ao Corinthians, desde que se desligou da Libra, já existiram ofertas para voltar, inclusive via Globo e remunerações que podem variar de acordo com sua posição na tabela, como também da Liga Forte. Ou, ainda, fechar diretamente com a TV que bem entender.

Tudo se resume a isto. Mas como o momento corintiano está convulsionado, acredita-se que nada deve acontecer tão cedo assim.

Agora é oficial

Ontem, com direito a comunicado e confirmando-se o que aqui se antecipou, Luiz Alberto Weber assumiu oficialmente a direção nacional de jornalismo do SBT.

E com a saída dele de lá, Rose Angélica Nascimento passa a responder interinamente pela direção-regional de Brasília.

Fogo de palha

E não é que já tem gente falando em novas mudanças em alguns cargos dos mais importantes da direção da Band.

Consultada, a informação é que não existe nada para acontecer nesse sentido. O problema, numa dessas, pode estar na falta de maior cuidado ou discrição de certos diretores em seus almoços.

Julia Foti faz Adriane Galisteu em série sobre Ayrton Senna (Divulgação)

Dança vertical

O CEU Vila Alpina/Vila Prudente, em São Paulo, nesta quarta e quinta-feira, terá apresentações gratuitas do espetáculo “Correnteza”, com o grupo de dança vertical Vedavertical, em que os profissionais aparecem pendurados em cordas, fazendo coreografias e movimentos sincronizados.

Julia Foti, que vive Adriane Galisteu na série “Senna”, da Netflix, é uma das atrações desse show.

União é preciso

Aqui não é o caso desta ou daquela TV, mas sim reconhecer o esforço de todas na cobertura das tristes enchentes no Rio Grande do Sul. Os deslocamentos e o enfrentamento de uma situação que exige enormes sacrifícios.

Um trabalho difícil, que as nossas grandes redes têm procurado apresentar com o maior profissionalismo possível. E que nesta hora ninguém enxergue lado ou posição política, mas vista a camisa da solidariedade.

Bate – Rebate

• Com presença garantida em “A Divisão”, a próxima da série “Reis”, o ator Guilherme Franco, intérprete do guerreiro Hel-Hanã, chegará à marca de quatro temporadas.

• Bianca Bin e Dudu Pelizzari farão apresentações especiais do espetáculo “O Nome do Bebê”, próximo sábado, no Teatro Arthur Rubinstein, em São Paulo.

• Na sede da Anhanguera, o SBT já trabalha na montagem de cenário da próxima temporada do “Bake Off”.

• De volta ao Brasil e ao Fluminense, Thiago Silva vai aguardar o lançamento de um documentário sobre sua trajetória...

• ... Um trabalho em três episódios, produzido pela Media Bridge e intitulado “Monstro”.

• Manuela Duarte, mulher do autor Gustavo Reiz, está voltando com tudo às novelas...

• ... A atriz, além de fechar participação em “Família é Tudo” na Globo, vai aparecer no remake de “Dona Beja”, na Max.

• Marcos Pera, depois de três anos no cargo, está deixando a chefia de reportagem da Jovem Pan.

• A Globo, em função de uma curta janela de oportunidade para gravação com dezenas de atletas olímpicos, recorreu à tecnologia, para trabalhar com cada um deles no seu habitat de treino – e tudo isso num só dia...

• ... Algo que só foi possível porque, pela primeira vez na sua história, foi possível utilizar a aplicação do Virtual Production...

• ... Uma tecnologia que insere o personagem em cenários inimagináveis...

• ... O recurso, também conhecido como Unreal (Irreal) já foi levado pela Casablanca para a dramaturgia da Record.