Contagem regressiva: lei que proíbe propaganda infantil na TV aberta deve cair em breve Segundo o senador Jorge Kajuru, ainda no dia de hoje deve ser decidida a sua votação

"Pica-Pau" já tem quase 20 anos de exibição na Record "Pica-Pau" já tem quase 20 anos de exibição na Record (Arte)

É sempre enorme a canseira e o tempo que se perde para corrigir as besteiras cometidas. Em muitas ocasiões, coisas completamente insanas, sem medir as consequências e os estragos que podem causar.

Entre essas tantas, a lei que, um dia, veio proibir a propaganda infantil na TV aberta, o que levou a maioria das emissoras, por questões comerciais e da necessidade que todas têm de vender seus espaços para continuarem operando, abandonar quase que totalmente a exibição de conteúdos destinados a este público.

Um atraso de vida completo e com enorme prejuízo para todos.

Pois bem, neste final de semana, o senador Jorge Kajuru (PSB - GO) nos confirmou que ainda hoje, em uma reunião quinzenal das lideranças, o assunto será novamente colocado para priorizar a data de votação. E daí, de vez, acabar com essa tamanha estupidez.

Acredita-se que até o final do mês teremos novidades importantes sobre o tema. Assim seja.

Thais Furlan estreia o "Doc Investigação" na Record Thais Furlan estreia o "Doc Investigação" na Record (Divulgação Record )

Duas estreias

Nesta segunda, 21h45, a Record inicia a exibição de “Gênesis”, novela com Juliana Boller, Carlo Porto, Flávio Galvão (voz de Deus), Igor Rickli e muitos outros na primeira fase.

Na sequência, 23h00, a estreia na TV aberta do “Doc Investigação”, série de reportagens especiais, conduzida por Thais Furlan, começando com o caso Bernardo Boldrini, menino assassinado em 2014.

Definição

O “Primeiro Impacto”, do SBT, vai estrear uma nova fase a partir do dia 11, com sua exibição das 6h30 às 9h30.

E com a saída de Marcão do Povo, Darlisson Dutra, Felipe Malta e Dani Brandi serão os seus apresentadores.

Outra mudança

Assim como o “SBT Brasil”, o “Primeiro Impacto” terá também, a partir do dia 11, um novo cenário.

Saem do “aquário” onde estão há anos e só o fundo mudava, para agora ganhar espaços próprios.

Do pai da Mônica

Com a chegada da Max, dia 27, haverá também uma série de lançamentos nesta plataforma da Warner Bros. Discovery.

É o caso da série live-action “Franjinha e Milena em busca da ciência”, inspirada nos personagens de Mauricio de Sousa. Produção da Discovery Kids em colaboração com a Biônica Filmes.

Nova marca do BandSports Nova marca do BandSports (arte)

Imagem

Com o conceito “o moderno e o tradicional podem andar juntos”, mantendo o vermelho como cor principal, o BandSports apresenta hoje sua nova marca, que gira e vira um “BS” na tela.

Também está marcada para esta segunda-feira a estreia de uma nova programação.

Convenção

Nesta semana, , a Band vai promover o encontro anual da rede, que vai reunir diretores das suas emissoras próprias e afiliadas, durante dois dias, no Royal Palm Plaza, em Campinas.

Serão apresentados os novos projetos para a programação e a nova direção comercial, representada por Walter Zagari.

A seu tempo

Sobre à saída do diretor Mauro Mendonça Filho da Globo, importante esclarecer que, com bastante antecedência, ele foi avisado que seu contrato não seria renovado.

Nada aconteceu de uma hora para outra, permitindo ao profissional poder se organizar direitinho sobre seus próximos passos.

Não precisa afobar

Na parte que toca à dramaturgia do SBT, tudo segue na mais perfeita paz e tranquilidade.

Por aí, entenda-se, não há necessidade nenhuma de acelerar o passo ou pular etapas.

Tem chão

“A Infância de Romeu e Julieta”, já na sua fase final de gravações, continuará no ar até setembro.

Isto significa que não precisa afobar para dar o start na sua substituta. Serão, ao menos, sete meses pela frente, para definir título, escolher elenco, iniciar a produção e só depois pensar nos seus trabalhos em estúdios, cidade cenográfica e externas. Tempo sobrando.

Alguém sabe?

Aliás, ainda no final da última semana, em suas redes sociais, a número um, Daniela Beyruti, publicou uma foto com os dizeres: “comece devagar”.

Esforço não faltou, mas de lá, até agora, não foi possível decifrar o significado.

Próxima etapa

Ricardo Villela, novo chefão do jornalismo da Globo, em conversa com as equipes de São Paulo, prometeu investimentos na área.

Após uma longa sequência de demissões no setor e saída de nomes importantes, a notícia mexeu positivamente com a redação.

Matheus Ceará, com a mulher Biana e a filha Yvi, na sede da TVC Matheus Ceará, com a mulher Biana e a filha Yvi, na sede da TVC (divulgação)

Toda uma história

O anunciado desligamento do Matheus Ceará do SBT, via redes sociais, ainda tem etapas para serem cumpridas ou negociadas, porque há um contrato em vigor entre as partes.

Amanhã, terça, em uma reunião na Anhanguera, o comediante irá discutir este assunto com o diretor Leon Abravanel.

Próximo destino

O que o Matheus tem definido sobre o seu futuro é um acordo com a TVC, dos Estados Unidos, a mesma que contratou Zilu Camargo, para ter um programa dele, semanal, com estreia em abril ou maio. O anúncio oficial deve acontecer nesta segunda-feira.

O seu desejo é trabalhar e passar a morar com a família em Orlando, já agora a partir de março.

Detalhes

A TVC é a TV Connect USA, em Orlando. O programa do Matheus terá auditório, com base no humor, alguns momentos gravados nas ruas e a participação de convidados e prêmios.

E com direito até a um quadro de culinária.

De outra parte

Sabe-se também que nesta última semana, Matheus Ceará andou pela Rede TV!, acompanhado por diretores do departamento comercial.

E que nesta próxima quarta-feira, lá estará novamente para gravar o programa do Netão.

Bate – Rebate

• Novos cenários de “Reis” – A Decadência estão chamando atenção da própria equipe...

• ... A suntuosidade será uma das marcas da 10ª temporada, com estreia em abril.

• Lorenzo Reis, ator mirim lançado em “Todas as Garotas em Mim”, da Record, estará em “Família é tudo”, na Globo.

• Cissa Guimarães já está com todos a postos para estrear no “Sem Censura”, dia 26, às 16h, na TV Brasil...

• ... Na sua equipe, Dadá Coelho, Rodrigo França, Fabiane Pereira, Katy Navarro, Muka e Bia Aparecida.

• Duas novelas de Gustavo Reiz estão em cartaz na televisão de Portugal...

• ... “Escrava Mãe”, produzida pela Record, na RTP, e “Fuzuê”, na Globo.

• A repórter Ariany Rollim voltou ao SBT para integrar a equipe do “Chega Mais”...

• ... Aliás, sobre este novo programa do SBT, a informação é que a sua estreia se dará, sem sustos, no próximo dia 11.

• Na sexta-feira, às 16h, no Experience House, em São Paulo, o Comandante Hamilton vai lançar seu primeiro livro: "A corrida de 50 milhões que eu venci"...

• ... É um pouco da história da vida dele, desde a infância humilde até chegar à televisão e se tornar bastante conhecido.

• Lançado pela Record em “Reis”, e atualmente em “Fuzuê”, Bruno de Mello vai estrear dia 7 nos cinemas, ao lado de Giovanna Antonelli, com a comédia romântica “Apaixonada”...

• ... Neste filme, ele interpreta Thiago, “um aventureiro nato e instrutor de alpinismo. Quando sua história cruza com a da protagonista, acontece uma grande surpresa”, revela.