Datena passa por nova cirurgia para estancar sangramento

José Luiz Datena Sangramento determina nova cirurgia (Divulgação)

Na quinta-feira da semana passada, José Luiz Datena passou por uma cirurgia com o dr. Antonio Macedo na região do períneo, procedimento realizado com sucesso.

Ainda no último sábado, com alta, foi para casa, mas na noite deste domingo, por causa de um sangramento no local, considerado importante, foi obrigado a voltar para o hospital e passar por uma nova operação.

O procedimento foi novamente realizado, com sucesso, pelo dr. Macedo, na companhia dos médicos David Uip e Roberto Kalil.

Datena agora se recupera na UTI.

O períneo masculino fica na parte inferior do abdômen, l onde se localizam os órgãos sexuais, o ânus, a bexiga, o sacro, o cóccix e o púbis