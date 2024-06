Depois da Ticiane Pinheiro, ‘Domingão’ agora quer Carlos Alberto de Nóbrega

Alto contraste

Carlos Alberto de Nóbrega está na mira do “Domingão” da Globo (Divulgação SBT)

Houve um tempo em que a Globo, exagerando numa empáfia que não combinava, insistia em se colocar acima do bem e do mal. Uma sofisticação exacerbada, que o público, de forma geral, enxergava com antipatia.

Felizmente, a mudança de algumas cabeças fez com que alguns tabus também fossem quebrados.

No próprio programa do Luciano Huck, em várias ocasiões, foram observadas algumas mudanças bem significativas em seu jeitão de ser.

A primeira, por exemplo, a contratação de Lívia Andrade, uma figura extremamente popular e que nunca deixou de se apresentar como tal. Aliás, foi com este seu jeito de ser que ela se destacou no “Programa Silvio Santos” e tornou-se uma das pessoas mais queridas por ele.

E a Lívia foi só a primeira, porque depois dela e de tantas, aconteceram outras situações. Em março, teve a homenagem ao Raul Gil e, no domingo passado, autorizada pela Record, Ticiane Pinheiro integrou o júri do “Dança dos Famosos” e não se fez de rogada: dançou o “quadradinho” com Ed Gama.

Aliás, sabe-se que um dos próximos objetivos do programa é o Carlos Alberto de Nóbrega. SBT já foi consultado.

É bom que a TV, aos poucos, acabe com essa imagem de impenetrável, de querer manter distância, algo que beira até antipatia. Tem mesmo é que se jogar nos braços do público.

Natascha Stransky, ex-Globo, vai estrear nesta quarta-feira na série Reis - A Divisão (JPSFREITAS/Seriella)

Primeiras cenas

Natascha Stransky, após “Terra e Paixão” na Globo, faz sua estreia na tela da Record.

A partir desta quarta-feira, ela assume a personagem Tafate em “Reis – A Divisão”.

Tempero

David Pinheiro, sempre lembrado pelo trabalho como Seu Armando Volta, gravou participação especial em “Família é Tudo”, novela das sete da Globo.

É o Jules, terceiro encontro de app de Leda (Grace Gianoukas) e o que mais vai dar trabalho à mãe de Júpiter (Thiago Martins). No ar a partir de sábado.

Esporte

Renovação de contrato com a liga europeia aumenta a expectativa de crescimento no departamento de esportes do SBT.

Os números foram bem favoráveis nessa reta final da temporada.

Não inventa

A Band, com a saída do Edu Guedes e a colocação do “Bora Brasil”, do Joel Datena, estendido nas manhãs, não deve se preocupar em somente oferecer mais espaço ao jornalismo, como contraprogramação ao que Globo, Record e SBT têm no horário.

Não querer inventar nada ou ficar parecida com as outras.

E mais

O nome “Bora Brasil”, que já existe e também é título de programas de rádio da Bandeirantes em São Paulo e várias praças, deve continuar. É sonoro e o público já sabe que existe.

A preocupação só deve ser com o conteúdo. E aí que é o segredo de tudo. Estreia em 29 de julho.

Roberto Cabrini, jornalista da Record TV (Divulgação)

Honraria

O jornalista Roberto Cabrini, da Record TV, foi escolhido para receber a principal honraria da FAB (Força Aérea Brasileira), a Medalha Santos Dumont, em reconhecimento à sua cobertura das enchentes do Rio Grande do Sul.

A solenidade de entrega vai ser em Brasília no dia 22 de julho.

Dia e horário

Record já tem confirmada a estreia do “Acerte ou Caia!”, do Tom Cavalcante, nos seus domingos, a partir do dia 18 de agosto.

Irá ao ar às 14h, antes do Luciano Huck e do futebol da Globo, com exibição até 1º de dezembro.

Retomada

A produtora A Fábrica, hoje, uma empresa da gigante Banijay, inicia nesta quarta-feira as gravações da 12ª temporada do “Vai Que Cola”, série de humor do Multishow e Globo.

Serão 40 episódios, sob a direção de Silvio Guindane, e com a proposta, nesta edição, de homenagear alguns dos ex-integrantes do elenco.

Ainda não

Devido ao grande investimento da Banijay em Guarulhos, dona lá do maior complexo de produção independente da América Latina, era de se imaginar que as gravações da nova temporada do “Vai Que Cola” acontecessem no local.

Só que não. Os trabalhos foram marcados para o Riocentro.

Dois lados

Na entrevista do presidente do Corinthians, Augusto Melo, segunda-feira, para quem acompanhou de longe, ficaram algumas questões.

Curiosa foi a performance do presidente: partiu para a intimidação. Alguns amarelaram, mas outros não. Encararam legal. Parabéns a eles!

Sem saída

Porque o Corinthians é um assunto que tem dominado toda imprensa esportiva, de longe, observa-se que a oposição é responsável por muitas coisas ruins que estão acontecendo. Perderam a eleição e estão trabalhando contra.

O problema é que a situação também não se ajuda. Aí fica impossível.

Edmilson Barros entra em Renascer (Globo/Manoella Mello)

Renascer

Edmilson Barros é a próxima novidade do elenco de “Renascer”, na Globo, como o Delegado Nórcia, que vai investigar o roubo de cacau e a sabotagem nas roças de José Inocêncio (Marcos Palmeira), fruto de mais uma jogada de coronel Egídio (Vladimir Brichta).

O policial também vai querer saber sobre a misteriosa morte de José Venâncio (Rodrigo Simas).

Locações

Mel Summers, Elam Lima e André Ramiro gravaram em Minas Gerais várias sequências dos primeiros capítulos de “A Caverna Encantada”, próxima novela do SBT.

Cenas em cavernas, trilhas, no município de Januária e até passeio de barco no Rio São Francisco. De volta a São Paulo, os trabalhos estão a todo vapor.

Comédia romântica

A série “Amor da Minha Vida”, comédia romântica com Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, possui um elenco dos mais interessantes.

E uma relação grande: João Villa, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abrahão, Ana Hikari, Rayssa Bratilieri, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo e Dja Martins. Mais Fernanda Paes Leme e João Guilherme em participações especiais.

Produção do Disney+, ainda não tem data de lançamento.

Bate – Rebate

· Nesse primeiro momento, a Rede TV! optou pela reprise de Doramas - “Descendentes do Sol” - no lugar do Netão, às segundas-feiras.

· A Band transmite nesta quarta-feira, a partir das 21h15, a terceira partida das finais da NBA entre Dallas Mavericks e Boston Celtics...

· ... O jogo terá narração de Rômulo Mendonça com comentários de Ricardo Bulgarelli e reportagens de Alana Ambrosio e Eduardo Barão.

· Agora, por favor, bota um tp no estúdio para o Rômulo. Usar papel ainda, fica esquisito. No mínimo.

· Priscila Buiar, conhecida pelo trabalho em “Stupid Wife” na internet e na novela “Amor Sem Igual”, também está acertada para “Reis”. Personagem Ula.

· A atriz e cantora Alessandra Aires Landim, mais conhecida como Lellê, está cotada para “Volta Por Cima”, próxima das sete na Globo.

· A série “Os Parças”, com Tom Cavalcante, alcançou o segundo lugar no Top 10 da Globoplay...

· ... Difícil entender por que ficou tanto tempo na geladeira.

· Marília Gabriela renovou com a Ultrafarma e segue como garota-propaganda da marca.

