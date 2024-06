Direção de “A Fazenda” começa a trabalhar na montagem do elenco Nunca se viu tamanha quantidade de listas com sugestões de nomes

Alto contraste

A+

A-

Adriane Galisteu já vai iniciar preparativos para nova "Fazenda" (Divulgação)

Já existe a definição na Record, como aqui se informou, sobre o término de “A Grande Conquista”, em 18 de julho, assim como da estreia de “A Fazenda” em 17 de setembro.

Imediatamente após o início da desmontagem de um, começam os preparativos do outro nas instalações de Itapecerica da Serra.

Uma correria daquelas, que envolve desde técnica, operações e produção, até mesmo engenharia, decoração e cenografia.

Sobre escolha dos participantes, aquilo que sempre interessa mais ao público, o diretor Rodrigo Carelli assegura que não tem nada fechado com ninguém - “estamos ainda iniciando o trabalho do casting”.

Publicidade

Mas o que particularmente chama atenção é a quantidade de sugestões em torno de nomes. Um movimento que nunca se viu tão cedo, assim como deixou de haver, por parte de uma grande maioria, a resistência que existia quanto a participar de um reality show.

Hoje, percebe-se, há a segurança do quanto pode ser benéfico para a vida e carreira de todos. A única exigência é saber jogar.

Publicidade

Interessante isso

No começo e durante bom período, a resistência aos convites para participação no “BBB” e “A Fazenda”, por parte de artistas mais conhecidos, sempre foi muito grande. Medo de queimar o filme.

Publicidade

Alguns ainda tem, mas a maioria passou a aceitar com maior naturalidade. Alguns até torcem para serem chamados, não só pelo dinheiro, mas pela exposição.

Sopa no mel

Na última segunda-feira, já teve um jogão do Brasileiro, Atlético-MG e Palmeiras, transmitido só pelo Premiere.

E, porque o Allianz Parque vai receber um festival nos dias 27 e 28, Palmeiras e Corinthians foi transferido para 1º de julho, outra segunda e de novo no Premiere.

José Augusto (Renan Monteiro) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) de "Pantanal" José Augusto (Renan Monteiro) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) (VICTOR POLLAK/Paulo Barros)

Jequitibá

Marcos Palmeira e Renan Monteiro, de “Renascer”, viajaram quarta-feira para o município de Cachoeiras de Macacu, no Rio.

Gravaram uma sequência, carregada de emoção, na qual José Inocêncio apresenta o Jequitibá para o filho José Augusto.

Tá rolando

A Endemolshine abriu os trabalhos do reality de relacionamento “50+”. Os interessados já podem procurar a gigante dos formatos via redes sociais.

Ainda não existem informações sobre o destino do programa.

Natalia Lara e Paulo Andrade nas transmissões da Olimpíada da Globo e SporTV (Divulgação)

Posições definidas

Natalia Lara e Paulo Andrade estão com suas posições definidas na cobertura dos Jogos Olímpicos.

Ela, contratada pela Globo em 2021, terá desta vez o desafio de fazer, ao lado de outros colegas, as narrações em TV aberta – em Tóquio, participou no SporTV. Já o recém-chegado, ficará apenas no canal pago. Por enquanto.

Certo movimento

Não chega a ser um projeto, talvez uma ideia ainda no comecinho, mas existem rumores na Globo sobre a criação de um novo conteúdo de humor - além do já conhecido para Regina Casé nas noites de domingo.

Portanto, um avanço ou algo significativo, porque o silêncio em torno de novas iniciativas vinha imperando desde os ruídos da antiga gestão.

Expectativa

Como tem mais de uma acumulada, José Luiz Datena vai tirar férias na Band a partir do próximo final da semana.

Por acaso o período que ele mesmo disse que iria se afastar devido à candidatura. Será desta vez?

Está em pé

No SBT, o plano é estrear o programa do Lucas Guimarães, em algum momento do segundo semestre. A expectativa, pelo menos, é essa.

Porém, isso só não é cravado, porque ainda existem alguns problemas para serem contornados. Entre esses, ele se mostrar mais preparado.

O modernoso ônibus da Jovem Pan (Reprodução)

Nas ruas

O ônibus da Jovem Pan, com toda estrutura de uma Unidade Móvel, com switcher completo, foi entregue.

É bonitão. Agora resta esperar pela sua primeira viagem e para saber como será a utilização.

Novela continua

Corinthians já tem na mesa as propostas da Libra e Liga, com vistas às transmissões do Brasileirão, a partir de 2025.

O que um lado e outro encontram dificuldades de entender é a razão de tanta demora. As duas propostas, garante-se, são recheadas de valores bem importantes, demonstrando o interesse que o time desperta.

Bate – Rebate

· Está marcada para este sábado, no SBT, a realização de uma grande ação para o mercado publicitário e convidados especiais...

· ... Além de shows musicais com atores de “A Caverna Encantada”, passeio pela cidade cenográfica e visita a estúdios, pretende-se também anunciar a data de estreia da novela.

· Sobre o anunciado talk-show do Denílson na Band, tem alguma coisa pegando...

· ... Por enquanto, só continua existindo o desejo, mas nenhuma medida prática foi tomada até agora.

· Salvo um probleminha ou outro, geralmente a Globo está alcançando sucesso nos convites feitos aos seus antigos contratados, agora para trabalhos por obra certa...

· ... Inclusive com direito a algumas surpresas, como Malu Mader, Fábio Assunção e Débora Nascimento, entre outros.

· Marcelo de Nóbrega, usando um elenco novo, naturalmente, está viajando com a “Família Trappo” pelo Brasil...

· ... Artistas que fazem as vezes de Golias, Jô, Otelo Zeloni, Cidinha Campos, Renata Fronzi e Renato Corte Real...

· ... Com certeza devidamente autorizado para isso.

· Luciana Temer, para discutir toda essa questão do aborto, será a convidada do “Roda Viva” na segunda-feira

· “Utopia Tropical”, documentário de João Amorim, filho de Celso Amorim, estreia no Canal Brasil na quarta-feira, dia 26, às 22h45...

· ... Uma análise sobre o surgimento e a queda dos governos de esquerda da América Latina.

· Marcada para este sábado, no Teatro Fashion Mall, Rio, a estreia do espetáculo “Baú de Corações”, com direção de Cristina Bethencourt.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.