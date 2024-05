Diretor de Brasília vai assumir jornalismo do SBT

Alto contraste

Luiz Alberto Weber assume Jornalismo do SBT (Divulgação)

Luiz Alberto Weber, diretor de Brasília, vai assumir o comando do Jornalismo do SBT, em substituição a José Occhiuso, que teve sua saída anunciada nesta sexta-feira.

Antes de Weber, a emissora pensou em Marcelo Parada. Ele chegou a ser consultado se queria voltar, mas não houve acordo entre as partes.

O SBT comunicou na tarde desta sexta-feira o desligamento do diretor de jornalismo José Occhiuso.

Segundo a emissora, as partes “decidiram, de forma consensual, encerrar o contrato”.

Nos bastidores, porém, a saída do profissional já era aguardada.

Veja o comunicado sobre a saída de Occhiuso:

A assessoria de comunicação informa que o SBT e o jornalista Jose Occhiuso decidiram, de forma consensual, encerrar o contrato entre as partes.

O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de José Occhiuso ao longo dos anos, em uma parceria repleta de momentos marcantes, conquistas e admiração mútua, deixando as portas abertas para o jornalista, que segue para novos projetos profissionais.

José Occhiuso ingressou na emissora em 2011, iniciando seu trabalho como editor-executivo do SBT Brasil. Em seguida, desempenhou o mesmo cargo no Jornal do SBT. Em outubro de 2013, assumiu a direção de jornalismo em Brasília, cargo ocupado até o início de 2017.

De volta à São Paulo, Occhiuso assumiu a direção nacional de jornalismo implantando mudanças no SBT Brasil, promovendo debates nas eleições de 2018, e dinamizando o departamento.

Em 2020, durante a pandemia, os telejornais do SBT não pararam e produziram conteúdos sob sua coordenação, informando ao público as últimas notícias sobre a Covid, apoiando a toda programação. Na mesma época, também coordenou a parceria dos departamentos de jornalismo e digital, além da criação do portal de notícias SBT News, que, em 2023, ganhou espaço na programação do SBT com um telejornal ao vivo durante a madrugada.

Recentemente, José Occhiuso participou da renovação do SBT Brasil com a contratação de César Filho e o desenvolvimento do novo cenário.