E essas tantas mudanças em “Renascer”? Mas será o Benedito?!

Há uma curiosidade em saber como Benedito Ruy Barbosa está reagindo às tantas mudanças na sua novela (João Miguel Júnior)

“Renascer”, em curso, sobre as tantas mudanças e rearranjos que a novela vem observando, nos leva a imaginar como o autor do original, Benedito Ruy Barbosa, estaria reagindo.

Ou muito irritado – Benedito é bravo, a ponto de ninguém chegar perto, ou não está assistindo

Sobre este e os outros remakes hoje tanto em moda, devemos entender que a observância ao original deve ser total e absoluta. Pequenos ajustes são perfeitamente aceitáveis, mas sem querer inventar ou criar outra história em cima da que já existe.

Isso passa até como desrespeito. Adaptar é uma coisa, fabricar novidades devido à audiência, é outra, completamente diferente.

Existem autores, e o Walcyr Carrasco na ativa é um deles, que não permitem cacos e nem mudanças no seu texto. Entendem que são pagos e bem pagos para isso, e não concedem liberdade a ninguém para alterar uma vírgula ao que escrevem.

É de se pensar, num mundo imaginário, alguém cismar de incluir coisas em um dos antigos textos do Walcyr. Ou do Benedito nos velhos tempos.

Pouca paciência

Quando se fala do Benedito nervoso, ele é do tempo da antiga máquina de escrever, até o dia em que a Globo mandou, porque os tempos passaram a exigir, instalar um computador na casa dele.

Foi uma tragédia no primeiro dia. O aparelho, depois de várias tentativas em vão, foi jogado do alto da escada de um sobrado que ele morava.

Neto está correto em se exaltar tanto o futebol moderno sem a referência do antigo (RENATOPIZZUTTO/Renato Pizzutto)

Meio esquisito

Neto, da Band, usou as suas redes sociais para comentar esse futebol moderno, o lá de fora, que tantos elogiam.

Mas ele tem razão. Qual a referência do antigo para muitos desses exaltarem o “novo”? Por exemplo, “volante moderno”? Falcão e Toninho Cerezo foram o quê?

Pés no chão

Não só a de agora, mas outras gerações tentam reverenciar o novo sem ter referência do passado. No meio do futebol mesmo, entre os tantos que viveram mais de uma época, o que mudou foi a força e velocidade.

Quanto a talento e táticas, essas adaptações ao jogo e formas de surpreender o adversário sempre existiram. Vide a “laranja mecânica” da Holanda ou o Brasil, do Telê, em 1982. Fecho com o Neto nessa, assim como na história da saída do Cássio para o Cruzeiro. Mundo do futebol tem muita trairagem.

Me ajuda, professor

A competição está logo aí e tem marmanjo que ainda não entendeu que teremos, a partir do final de julho, uma Olimpíada só. Uma apenas.

Ou, se quiserem pluralizar, serão disputados os Jogos Olímpicos de Paris. Professor Pasquale, por favor, me ajuda.

Márcia Dantas, apresentadora do "Tá na Hora" (Divulgação)

Braço forte

No SBT é o seguinte: tudo vai seguir exatamente do jeito que está, pelo menos, até o final do ano.

A sua direção admite fazer alguns pequenos ajustes, mas nada que altere a estrutura e forma dos recentes lançamentos. Exemplos citados: “Chega Mais” e “Tá na Hora”.

Bom da história

O fim do programa da Eliana não provocou nenhuma demissão no SBT.

Os integrantes da sua produção foram totalmente distribuídos para outros programas, alguns para o “PSS” e, outros, “Domingo Legal” e “Chega Mais”. Melhor não existe.

Marrento

Sem surpresas, a segunda temporada de “A Casa do Dragão”, baseada no universo de “Game of Thrones”, assumiu a liderança do Top 10 de séries da Max. O interessante, no entanto, é a presença de um certo baixinho, na cola.

Já há um bom tempo no ar, estreou em 23 de maio, a série documental do Romário continua firme no ranking.

Garoto propaganda

Endrick, da seleção e do Palmeiras, está liderando a campanha da Disney, para transferência de todo conteúdo da ESPN, ainda no Star Plus, para o Disney Plus. A visita aos parques em Orlando já fez parte disso. Rodrygo foi de carona.

Tem até a participação do Mauro Naves.

Dois nomes

Também correndo contra o tempo, a direção da Rede TV! conversou com dois conhecidos profissionais da área, Wanderley Villa Nova e Vildomar Batista, para escolher o novo diretor do Geraldo Luís.

Marlene Mattos sai no próximo final de semana.

Vamos acertar

O programa do Renato Ambrósio, na Band, em vez dos domingos, como inicialmente se planejava, será exibido nas noites de sábado

O formato é aquele mesmo, com prêmios e brincadeiras.

"Programa do João" deixará os sábados (RENATOPIZZUTTO/Band)

João sai do sábado

O “Programa do João” deixará as noites de sábado na Band. Terá um novo dia e horário de exibição.

Os pormenores sobre o assunto serão afinados nos próximos dias, porque provavelmente por aí também se incluam novidades no formato. A casa, além do carinho, aposta forte no João.

Eleições

Com vistas às próximas eleições, termina domingo que vem o prazo para que pré-candidatos, pessoal do rádio e da TV, se afastem dos seus programas.

José Luiz Datena, entre as principais expectativas, já disse que entrará em férias na Band na sexta-feira. O início da propaganda eleitoral será em 16 de agosto.

Bate – Rebate

· Vitor Figueiredo, protagonista do filme “Morando com o Crush”, estará em “Garota do Momento”, na Globo...

· ... Escrita por Alessandra Poggi, a próxima novela das seis vai mostrar a busca de uma jovem pela mãe e sua luta para vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil dos anos 1950.

· Com Vanessa da Mata, o musical “Clara Nunes a Tal Guerreira” chega ao Teatro Bravos, em São Paulo, no dia 2 de agosto.

· Ana Hissa, apresentadora do canal Combate e Sportv, tomou gosto pela coisa, e vai agora para seu terceiro trabalho como atriz...

· ... O espetáculo é “Zona de Conforto - Um Manifesto”, a partir de 10 de julho, no Teatro Nathalia Timberg, Rio, com direção de Thierry Tremouroux.

· Diogo Savala vai liderar o elenco de “Agonia”, novo filme de Luiz César Rangel, que aborda a questão da saúde mental – quando o amor se torna loucura...

· ... Também no elenco: Miguel Nader, Luiz Guilherme, Marcella Carvalho, Renata Brás, Anelise Caldini, entre outros...

· ... As filmagens vão acontecer em Jundiaí, no interior de São Paulo, de 14 a 28 de julho.

· Só para se ter uma ideia da boa aceitação de “Romário – O Cara”, a superprodução “Biônicos”, da Netflix, estreou dia 29 de maio com muita expectativa...

· ... Mas sumiu logo depois. Frustrante.

· Globo e SporTV transmitem a estreia do Brasil na Copa América, 22h, contra a Costa Rica.

