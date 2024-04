'É Tudo Nosso', do SBT, tem a forma e tamanho da TV aberta raiz

Alto contraste

Benjamin Back e a sua turma do "É Tudo Nosso" Benjamin Back e a sua turma do "É Tudo Nosso" (divulgação)

Entre as novidades até agora apresentadas pelo SBT, nada fugiu tanto à normalidade e ao que se esperava quanto o “É Tudo Nosso”, da sexta-feira, com Benjamin Back.

O que se viu em sua estreia é que o público ganhou um programa diferente, que só a televisão é capaz de botar no ar. Nenhum streaming da vida jamais se atreverá a tanto.

Entretenimento puro! Mix de “Clube dos Esportistas”, “Perdidos na Noite”, “Pânico na TV”, “Perrengue”, “Altas Horas”, “É Tudo Nosso” pediu passagem e já no seu primeiro dia deu pinta que veio pra ficar e deseja sair em busca dos jovens, que estão cada vez mais distantes da TV.

Tem um roteiro, ou pelo menos entende-se que tem, mas se deixa levar pelo momento. É um mergulho no clima, fugindo quase que totalmente dos padrões tradicionais ou dos que se estabeleceram como normais com o correr dos tempos.

Ao contrário, o formato é propositadamente caótico, sem ter nada do 3 por 4 de sempre.

Carolina Ferraz na entrevista com Robinho Carolina Ferraz na entrevista com Robinho (RecordTV)

Perfeita

Admirável a postura de Carolina Ferraz na entrevista com Robinho para o “Domingo Espetacular”.

Não passou pano. Foi correta, do começo ao fim, limitando-se a perguntar o que tinha que ser perguntado. Um cala-boca aos que, antes, mesmo sem terem assistido, já criticavam. O julgamento será amanhã, quarta-feira.

Está provado

A CBF, que não tem ninguém do ramo cuidando disso, deveria se afastar definitivamente da venda direta dos direitos de transmissão das suas competições. Ou colocar um especialista, alguém do mercado, para cuidar desses assuntos.

Isso evitaria confusões e negociações que nem sempre são transparentes na altura que deveriam.

Olha a situação

A Série B do Campeonato Brasileiro, que reúne clubes como América-MG, Guarani, Chapecoense, Novorizontino, Coritiba, Paysandu, Goiás, Ponte Preta e Sport, entre outros, ainda não tem garantia de transmissão.

A competição começa em 20 de abril e a Brax, que comprou os direitos de 2023 a 2026, está querendo romper o contrato. Desejo já manifestado, que só não foi oficializado até agora.

O Santos, que também disputa a Série B, fez uma negociação direta com a Globo.

Mundo esquisito

Toda transação, de qualquer natureza, tem que ser sublinhada pela lisura e absoluta nitidez. Vendas de direitos de transmissão sempre envolvem fortunas, como é este caso da Série B. Daí a necessidade de ser inteiramente passado a limpo.

Aliás, como os próprios clubes disputantes exigiram, segundo a matéria do Athos Moura em O Globo, ontem.

Veja você

Sobre o desejo do SBT produzir o “Show do Milhão” e comprar outra briga desnecessária, vale deixar o aviso.

A Globo, dona do formato “Who Wants To Be A Millionaire”, da Sony, já tem planejada a exibição de uma nova temporada do “Quem Quer Ser um Milionário?” para outubro, no “Domingão”.

Ana Furtado, ao que parece, está com SBT na rota Ana Furtado, ao que parece, está com SBT na rota (Instagram)

Ana no alvo

Ana Furtado, se ainda não foi, será procurada pelo SBT para assumir a apresentação do “Bake Off Brasil”, em sua nova temporada, no segundo semestre. Nome conhecido e vende bem.

Nadja Haddad, grávida de gêmeos, e Chris Flores, sumida, seriam as outras possibilidades.

Cátedra

Além de outros já conhecidos, o treinador e psicólogo Fernando Diniz também tem procurado ministrar aulas aos jornalistas.

Como ensinar aos repórteres que trabalham na cobertura do Fluminense, as perguntas que podem ser feitas, assim como as que não devem ser faladas.

Repaginado

A próxima temporada do “Conversa com Bial”, na Globo, virá com algumas novidades no formato, a partir de 22 de abril.

No “pacote” em discussão, um novo cenário e convidados na plateia.

Uma quinta

Como o escriba Zia, em “A Rainha da Pérsia”, Daniel Dalcin vai para seu quinto trabalho na Record.

Antes, “Vidas Opostas”, “Amor e Intrigas”, “Gênesis” e “Reis”.

Grade

Pela movimentação na Band, não será surpresa se a estreia do Renato Ambrósio, do Viva Sorte, ficar para o segundo semestre.

A ideia é colocar um programa com ele, nas noites de domingo, depois do “Perrengue”. Só que está pegando em alguma coisa.

Fulvio Stefanini, hoje, no "Programa de Todos os Programas" Fulvio Stefanini, hoje, no "Programa de Todos os Programas" (AgNews)

É hoje

Fulvio Stefanini, ator, com quase 50 anos de trabalhos no teatro, cinema e televisão, é o convidado do “Programa de Todos os Programas” desta terça-feira. Reviver um pouco o Tônico Bastos, de “Gabriela”, é claro que será uma das solicitações obrigatórias.

Ao vivo, 18h, no YouTube e redes sociais do R7.

Bate – Rebate

• Carlos Neiva fará o rei Larama na próxima temporada da série “Reis”.

• Com toda uma história no jornalismo do SBT, Carlos Nascimento gravou depoimento para o Documentário de Silvio Santos

• Mercado: Leandro Cipoloni, até bem pouco tempo na CNN Brasil, foi anunciado como novo diretor de Multiplataforma da FSB Holding.

• Que bom ver “diretor de plataforma”, em vez de tanto “level C”, como bem colocou o companheiro jornalista Daniel Castro, ontem, em conversa com a coluna...

• ... Está ficando cada dia mais difícil se livrar dos CEO, CTO, CMO, CFO... e outros que ainda, pode ter certeza, querem nos atingir.

• Com toda essa onda em cima da volta de “Cheias de Charme” na Globo, cabe a pergunta: onde anda o autor Filipe Miguez?...

• ... Uma curiosidade, inclusive, de colegas de profissão.

• Para evitar tantos sustos de última hora, como pegar voo errado para Porto Alegre, em vez do Rio, ou ter que se servir de um moto-táxi para escapar do trânsito, pessoal do “Domingão” vai pedir para Lívia Andrade viajar um dia antes...

• ... Toda quinta-feira, dia de gravação, tem se repetido o mesmo teste para cardíacos.

• Leandra Leal anunciou sua gravidez, fruto do relacionamento com Guilherme Burgos...

• ... A atriz estava cotada para trabalhos na Globo – “Vale Tudo” entre eles, e com certeza, agora vai modificar sua agenda.