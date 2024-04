Elenco de Pai Herói será definido apenas em 2025

Alto contraste

A+

A-

Elizabeth Savala trabalhou no original de “Pai Herói” na Globo Elizabeth Savala trabalhou no original de “Pai Herói” na Globo (Divulgação Globo)

O remake de “Pai Herói”, adaptado por Renata Dias Gomes e Chico Soares, continua com seus trabalhos em andamento, mas ainda sem qualquer previsão de gravações ou mesmo estreia.

Na verdade, o projeto obedece duas etapas, sendo a primeira a da escritura. Há o desenvolvimento do roteiro, que leva meses ou até um ano, e só depois o início de produção.

Daí, como os novos tempos exigem também pés no chão, regra válida inclusive para esta gigante do Entretenimento, ninguém vai sair contratando “de bobeira”. Os acertos acontecerão somente no momento considerado ideal ou apropriado.

Por conta disso, os contratos só serão assinados em 2025 – o que não impede um início de conversa já no próximo semestre.

Escrita por Janete Clair, “Pai Herói” foi exibida originalmente pela Globo de 29 de janeiro a 18 de agosto de 1979 em 178 capítulos.

O mote da trama era a luta de um homem em busca da verdade sobre seu pai. Tony Ramos, Elizabeth Savala, Glória Menezes, Paulo Autran, Carlos Zara, Rosamaria Murtinho, Cláudio Cavalcanti integravam o elenco.

A versão da plataforma Max terá 40 capítulos.

Zé Felipe e Virgínia Fonseca : documentário Zé Felipe e Virgínia Fonseca : documentário (crédito Instagram)

Documentário

Está em curso na produtora de filmes Media Bridge o documentário “Virgínia & Zé Felipe - Fenômenos do Amor”, sobre “os desafios da agitada vida desse famoso casal”.

Segundo a proposta, terá 4 episódios de 30 a 40 minutos de duração.

Streaming

O Disney+ marcou para 4 de junho a estreia da série “Star Wars: The Acolyte”.

Fala sobre a investigação de uma onda de crimes que coloca um respeitado Mestre Jedi (Lee Jung-jae) contra uma perigosa guerreira de seu passado (Amandla Stenberg).

Uma observação

A plataforma de streaming da Disney, apesar de todo o seu poderio, ainda não conseguiu grandes repercussões com as séries brasileiras voltadas ao público jovem.

É preciso mudar tal cenário.

Vladimir Brichta e Juliana Paes Vladimir Brichta e Juliana Paes (Marcus Sabah)

Segurando

A Netflix divulgou recentemente sua programação para abril.

E, por enquanto, o melodrama “Pedaço de Mim”, estrelado por Juliana Paes e Vladimir Brichta, ainda não aparece na lista.

Casa do dragão

A segunda temporada de “A Casa do Dragão”, produção que se passa cerca de 200 anos antes dos acontecimentos de “A Guerra dos Tronos”, será lançada pela Max em junho.

Trata-se de um grande sucesso da plataforma.

Fenômeno

Os realities de confinamento, contrariando projeções de alguns, continuam atraindo grande audiência e se tornando assunto das “rodinhas”.

Do “BBB” atual, Davi está na boca da galera desde o início.

Conquista

Já o anúncio sobre a escolha de Rachel Sheherazade para o comando da segunda temporada de “A Grande Conquista” na Record também mexeu com o público e as redes sociais. Houve uma grande aprovação.

A estreia está marcada para 22 de abril e as especulações quanto ao elenco não param.

Tom Cavalcante Tom Cavalcante (Divulgação )

Dose dupla

O Multishow marcou para o dia 11 de junho a estreia da quarta temporada de “Doutora Darci”, sitcom estrelada por Tom Cavalcante.

O mesmo Tom, já em ritmo de aquecimento para comandar o “Acerte ou Caia” na Record, game-show que dará um prêmio de até R$ 300 mil.

Craque

Vladimir Brichta está em cartaz na novela “Renascer”, na Globo, como Egídio, o grande vilão da segunda fase.

Mas um vilão que também flerta com a comédia.

Precisa melhorar

A Jovem Pan, dentro desse processo de retomada de monetização pelo YouTube, precisa também se preocupar com a sua audiência e a produção de uma grade de alto nível.

Em um passado não tão distante, a Pan chegou a incomodar bastante outros canais de notícia.

Meninas não choram

No dia 30 de abril, a Netflix estreia o longa "Meninas Não Choram", com direção de Vivianne Jundi e produção da Morena Filmes. Na trama, a adolescente Pipa (Letícia Braga) é fã de futebol feminino e o destaque do time da escola. Popular e com um futuro promissor, ela vê os seus planos interrompidos com o diagnóstico de leucemia e uma internação inesperada.

Elisa Lucinda, Emilio Orciollo Netto e Duda Matte também estão no elenco.

Bate-Rebate

• Marcada para 19 de abril no Rio de Janeiro a estreia da nova montagem de “A Noviça Rebelde”, musical de Charles Möeller & Claudio Botelho...

• ... A produção chega com uma roupagem totalmente inédita e traz Malu Rodrigues, Pierre Baitelli, Larissa Manoela, Giovanna Rangel, Analu Pimenta, Pedroca Monteiro, Ingrid Gaigher, Eduardo Borelli, entre outros.

• Giullia Buscacio chegou chegando em “Renascer”...

• ... E com direito a boas cenas com Vladimir Brichta e Camila Morgado.

• Conforme informado, Luiz Bacci renovou contrato com a Record...

• ... E segue firme e forte no comando do “Cidade Alerta”.

• Não foi surpresa a escalação de Adriana Esteves e Murilo Benício em “Mania de Você”, próxima novela das 21h da Globo...

• ... Todo aquele que possui contrato fixo na emissora precisa se movimentar...

• ... Do contrário, é “convidado” a aderir ao modelo “por obra”.

• Jornalista Elisa Veeck completou 4 anos de CNN Brasil.