Eliana tem despedida em sessão corrida no domingo no SBT Uma carreira de mais de 30 anos e com muitos desafios

Alto contraste

A+

A-

Eliana tem despedida dupla no domingo do SBT (Divulgação)

Neste final de semana, no programa dela antes e no da Patrícia Abravanel depois, Eliana vai se despedir do SBT em sua segunda passagem na casa.

É claro que muitas pessoas sabem das nossas relações familiares e para não faltar com respeito a elas ou mesmo às pessoas que nos acompanham, manter o silêncio e uma certa distância regulamentar ao assunto, nos pareceu também a estratégia mais acertada.

Isto em relação a todos, inclusive aqueles que, do mesmo ofício e diariamente, batalham sério atrás de novidades para seus trabalhos.

Assim como é natural que, encerrada essa jornada do SBT, ficará a expectativa sobre o futuro, aquilo que a Eliana reserva para a sequência da sua vida profissional de quase 33 anos.

Publicidade

E como alguém que, ao longo desse tempo, sempre se colocou à frente dos mais diferentes desafios, inclusive o dos domingos, se saindo bem tanto na Record, primeiro, e SBT até agora.

Muita expectativa para o que vem por aí, mas isso é uma história que fica para uma próxima vez.

Publicidade

Amandla Stenberg está em “The Acolyte” (Divulgação)

Coisa de craque

A plataforma Disney+ estreou recentemente “The Acolyte”, uma nova série baseada no universo de “Star Wars”, estrelada pela atriz Amandla Stenberg.

Publicidade

Chama atenção o capricho de seus roteiristas na questão do “gancho”, elemento colocado no encerramento do episódio para despertar interesse pelo seguinte. Uma aula.

Cresceu demais

Apesar de o GNT ter afirmado que Tati Machado, nova integrante do “Saia Justa”, não vai abandonar seus compromissos no “Encontro” e “Mais Você”, o comentário é bem outro nos bastidores.

Tati, dona de um estilo muito leve e descontraído, deve, na verdade, conquistar outros desafios. Tá prestigiada.

Corredor

Falam na Jovem Pan, que ganhou força nas últimas horas, a indicação de Mariana Ferreira, no posto interinamente, para assumir o lugar de André Ramos na direção de jornalismo e esporte.

E, como produtora-executiva, deve ser promovida Mellina Braga, hoje na direção do “Linha de Frente”.

Intervalo

A ESPN está se dando muito bem com a exclusividade do tênis em seus canais.

Wimbledon, como próxima atração, teve a sua última cota de participação fechada com a Bossa Nova-Beyond Clube. Começa no dia 1º de julho.

Curiosidade

Para encontrar a protagonista da série “A Rainha da Pérsia”, a parceria Record-Seriella reuniu várias candidatas nos estúdios do Rio de Janeiro.

Durante dois dias, todas participaram de uma bateria de testes conduzidos pelo diretor Leonardo Miranda. E foi assim que se chegou a Nathalia Florentino, bastante elogiada no papel.

Renata afiada. Parou aí. (Reprodução)

Almanaque

Rede social é assim. A maioria daqueles que só se prestam a agredir, prefere se esconder atrás de apelidos, alcunhas, sobrenomes e outras denominações, para se manterem covardemente anônimos.

Olha ao lado e veja a vergonha que esse passou.

No prego

Na Band, a ideia do programa com Renato Ambrósio nos finais de domingo, continua existindo.

A informação é que, fora toda uma parte de ajustes, ele está contando com o auxílio de professores, para estrear na TV ainda esse ano.

Chrystian

SBT, no “The Noite” do Danilo Gentili, apresentou uma entrevista do Chrystian, praticamente no mesmo horário do seu falecimento. Assim como ontem, no “Chega Mais”, a entrevista com o irmão Ralph ao vivo.

Chrystian foi um dos grandes da música sertaneja, como cantor e produtor.

Novos tempos

Nos eventos de promoção que envolvem produtos do Entretenimento, isso já é algo normal.

Mas agora, também nos do Esporte – Olimpíada, ontem, a Globo tem priorizado a presença de influenciadores digitais e dos mais próximos dela. Lá atrás, a preocupação era apenas convidar jornalistas especializados. Tudo bem, também.

Até natural

Evidente que existem interesses e até o “toma lá dá cá” de triste memória no meio, mas é preciso entender certas atitudes, entre preferências e generosidades.

Por aí é que se chama atenção e cuidado dos veículos tradicionais para o apetite das novas mídias e seus influencers. A Cazé TV, aqui destacada, está deixando meio mundo na poeira.

Juliana Paes tem volta possível no final de "Renascer" (Divulgação)

No radar

Tudo vai depender de agenda – e, claro, negociação de valores, mas existe um enorme interesse da Globo na volta de Juliana Paes ao elenco de “Renascer”.

Se tudo der certo, a dona Jacutinga reaparecerá nos momentos finais para fechar com Norberto, personagem de Matheus Nachtergaelle.

Bate – Rebate

· A versão brasileira do musical “Legalmente Loira” chegará ao Teatro Claro Mais SP, dia 17 de julho. Myra Ruiz viverá a protagonista, Elle Woods, interpretada por Reese Witherspoon no cinema...

· ... Também no elenco: Renan Rosiq, Danilo Moura, Gigi Debei, Amanda Döring, entre outros.

· O Canal Brasil entrou no Top 10 do Globoplay + Canais ao vivo com a exibição do Prêmio da Música Brasileira no último dia 12...

· ... Tim Maia foi o grande homenageado da noite e artistas como Marisa Monte, Ney Matogrosso, Alceu Valença e Zélia Duncan apresentaram músicas que marcaram a trajetória do cantor.

· Dirigido por Alexandre Avancini, “Loucos Amores Líquidos” estreia nos cinemas no próximo semestre...

· ... Conta a história de três mulheres de diferentes gerações – mãe, filha e neta – em busca do amor e de suas raízes na região de Basilicata, na Itália, mas com locações também no Brasil...

· ... Ângela Vieira, Eriberto Leão, Paloma Bernardi, Paulo Betti e Marcos Pasquim integram o elenco...

· ... Roteiro de Clovys Torres e Aimar Labaki.

· Em todas as terças-feiras deste mês, com a curadoria de Pâmela Côto, está acontecendo no casarão de Botafogo, Rio, o “Quebra Festival”...

· ... Um movimento dos mais interessantes com poesia, literatura, música, performance e teatro.

· Também no Rio, na Cidade das Artes, dia 25, o projeto Solte a Sua Voz, com as presenças de Nelson Freitas, Lucinha Lins, Letícia Spiller, Regiane Alves, Heloísa Périssé e muitos outros.

· Malu Mader é aguardada hoje na Globo para assinar contrato e iniciar trabalhos para “Renascer”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.