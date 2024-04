Emily Matte leva dança para a televisão e o cinema

Alto contraste

Marcoz Gomez, Humberto Martins e Emily Matte (Instagram@marcoz_gomez)

O universo da dança vai estar muito presente nos próximos trabalhos da atriz Emily Matte.

A atriz, que estreou na televisão, na Record, durante a oitava temporada de “Reis – A Consequência”, vivendo a personagem Keren, volta à emissora na superprodução “A Rainha da Pérsia”.

Aria é a sua nova personagem, descrita como “uma bela e sedutora jovem, dotada do talento da dança”.

Filha de Péricles, um renomado político ateniense, ela também vai disputar um lugar no concorrido Harém do poderoso Xerxes (Carlo Porto).

Já no cinema, tudo muito no começo ainda, Emily foi chamada para o longa-metragem “Não Olhe Pra Trás”.

O roteiro é assinado por Marcoz Gomez, que também divide a direção com Alex Reis.

A produção é sobre a história de uma jovem dançarina que, com total apoio do pai para brigar por seus sonhos, mas a contragosto da mãe, deixa o interior do Espírito Santo para tentar um espaço numa companhia de dança contemporânea no Rio de Janeiro.

Chegando lá, ela esbarra nas dificuldades de uma metrópole e toda sua disputa por um espaço.

Também estão no elenco: Humberto Martins, Roberto Birindelli, Regiana Antonini, Alex Reis, Ceejay e

Leonardo Miggiorin.