Emoção e movimentação no mercado são as principais características da velha e boa TV aberta Os acontecimentos que se renovam a todo instante não dão vez à monotonia

Tom Cavalcante estreia o "Acerte ou Caia!" em agosto

A televisão aberta no Brasil, mesmo sem querer, sempre aparece entre os assuntos mais comentados, não apenas pelo volume de conteúdo oferecido, mas também pelas movimentações, típicas e obrigatórias, do mercado.

Não existe monotonia neste meio, muito menos falta de assunto porque quase não há espaço entre tantos acontecimentos.

Olha, como no fim, muita coisa se entrelaça: no SBT, após a saída de Eliana, uma programação diferente passou, desde ontem, com a extensão do “Domingo Legal”, do Celso Portiolli.

A Record, do lado dela, vem com Tom Cavalcante, também nos seus domingos, a partir de agosto, comandando o “Acerte ou Caia!”, que vai reunir muitos famosos em uma brincadeira de perguntas e respostas. Temporada de 16 programas, portanto, seguindo até dezembro.

Quanto a Eliana e ao que a ela foi anunciado, resta aguardar o desenvolvimento de como tudo vai funcionar daqui em diante.

Mas, é curioso observar, como o movimento de uma ou duas pedras nesse tabuleiro provoca uma mudança que acaba mexendo com todas e alcança enorme repercussão em todos os meios.

Emoções e agitação que só a velha e boa TV aberta pode oferecer.

Emílio Dantas fará Doca Street em série

Novos ares

Emílio Dantas, presente em vários trabalhos de Record e Globo nos últimos anos, foi contratado pela Warner Bros. Discovery.

Será dele um dos principais papéis em “Praia dos Ossos”, Doca Street, sobre a vida e o assassinato de Ângela Diniz.

A protagonista

Como já informado por aqui, Marjorie Estiano irá interpretar Ângela Diniz nesta série, que será exibida na Max e no HBO.

Produzida pela Conspiração, terá um total de seis episódios.

Menos...

Vi uma postagem da CNBC, novo canal de jornalismo, com fotos da vista da sua sede para uma Marginal Pinheiros que ninguém conhece, toda bonita, alegre, modernosa e cheirosa.

E com uma água azul, que não tem no mar ou em piscina nenhuma do mundo.

Demorando demais

Passou meio que da hora para a Jovem Pan anunciar seu novo diretor de Jornalismo e Esporte.

Mês terminando e ninguém até agora foi definido para ocupar o lugar do André Ramos, contratado pela CNBC. Segue no automático.

Separando as coisas

No próximo “Domingão”, Luciano Huck terá Ana Maria Braga e Eliana no júri da “Dança dos Famosos”.

Antonio Banderas, por sua vez, é outro papo. Trata-se de uma ação comercial.

Xuxa será uma das convidadas do "Vai Que Cola"

Convidados especiais

As gravações da 12ª temporada do “Vai Que Cola” estão apenas no início, mas já é possível antecipar alguns dos seus convidados especiais.

Lá estarão nomes como, Xuxa Meneghel, Marcelo Serrado, Paulo Vieira, Flávia Reis, Aline Campos e Suzy Brasil. Nada certo ainda, mas também poderá rolar uma participação de Luiz Fernando Guimarães.

Nova temporada

O Paramount Network estreia dia 9, às 21h, uma nova temporada do “Ronald Rios Talk Show”, recebendo o ator e escritor Daniel Furlan.

Também estarão nos próximos episódios: Mauricio Stycer, Marcelo D2, João Pimenta, Valentina Bandeira, Victor Camejo, Lil Vinicim, Magalzão, Mel Lisboa, Hélio de La Peña, Patrick Maia, Lea Maria, Nando Viana, MariMoon, Diogo Portugal, Haikaiss, Alê Xavier, Rodrigo Ogi, Giovana Fagundes e Kawe.

A seu tempo

Duda Santos já está envolvida no trabalho de preparação para a próxima novela das seis, “Garota do Momento”, que estreia em novembro.

Isso, sem abandonar as gravações de “Renascer”, como Maria Santa. O visual da nova personagem, portanto, vai ter que esperar um pouco.

Alinne Moraes é um dos nomes cotados para "Vale Tudo"

Por sua vez

Alinne Moraes não fechou com a Globo para uma participação especial em “Mania de Você”, próxima novela das 21h. Simone Spoladore foi chamada para o seu lugar.

Mas isso não anula a possibilidade dela, Alline, ter um papel em “Vale Tudo”.

Banco de horas

A Band, neste mês de julho, vai implementar em São Paulo o Controle e Gestão de Horas e já entregou ao seu pessoal um documento para assinatura digital.

Mas isso vem encontrando resistência do Sindicato dos Radialistas, que alega a existência de “algumas ilegalidades”. Resumo da ópera: ninguém sabe como proceder.

Aniversário do Real

O drama da inflação nas alturas, preços subindo todos os dias e outras tantas iniciativas que não levaram a nada, também se incluem no documentário “Real – O Plano que Mudou o Brasil”, que chega hoje ao PlayPlus, streaming da Record, em três episódios. E exatamente na data em que o Real completa 30 anos.

Um trabalho da equipe do “Jornal da Record”.

Bate – Rebate

· A partir de 26 de julho, o filme “Cidade de Deus” estará disponível no catálogo da Max...

· ... Grande sucesso brasileiro, tem no elenco Alexandre Rodrigues, Alice Braga, Darlan Cunha, Douglas Silva, Roberta Rodrigues, Seu Jorge, entre outros, e antecede a estreia da série “Cidade de Deus: A Luta Não Para”...

· ... O filme também será exibido nos canais TNT, Warner Channel, Space e Cinemax...

· ... E já está em cartaz na Max, “Mamonas Assassinas – O Filme”, com roteiro de Carlos Lombardi e direção de Edson Spinello...

· ... Um trabalho que impressiona pela qualidade e riqueza de detalhes. Mexe com a emoção.

· Chegaram ao fim as filmagens de “A Lista”, protagonizado por Lilia Cabral e com participação de Tony Ramos...

· ... Uma adaptação para o cinema da peça de teatro homônima, escrita por Gustavo Pinheiro, e estrelada por Lilia e sua filha Giulia Bertolli...

· ... “A Lista” é o quarto longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo.

· Basília Rodrigues assume, a partir desta segunda-feira, como âncora fixa do programa “O Grande Debate”...

· ... Assim, ela passa a contar com programa diário na grade, de segunda a sexta-feira, às 23h...

· ... Leandro Magalhães, até aqui acumulando as funções, vai se dedicar inteiramente ao “CNN Arena”, das 18h às 20h.

· O BandNews TV, canal de jornalismo do Grupo Bandeirantes, nesta segunda-feira, passa a funcionar direto de seu novo estúdio, depois de 23 anos no espaço onde nasceu.

· A coluna informou que o SBT pretendia antecipar, para julho, a estreia de “A Caverna Encantada”. Não deu outra: o primeiro capítulo vai ao ar no próximo dia 29, às 20h45.





