Emocionante homenagem do Domingão ao Raul Gil também serve para reflexão

Alto contraste

A+

A-

Raul Gil é homenageado no "Domingão" Raul Gil é homenageado no "Domingão" (divulgação)

No mundo da TV, lamentavelmente, certas iniciativas sempre são exceções, por isso mesmo precisa ser enaltecida, digna do melhor dos destaques, a homenagem que o “Domingão”, do Luciano Huck, vai prestar ao Raul Gil neste domingo.

“Um momento sublime”, diz quem assistiu à gravação.

Ary Toledo, de tantas histórias, foi um dos que mandou depoimento dos mais comoventes. E o Raul ainda cantou “É preciso saber viver” no final. Emoção na veia.

É importante que as TVs procurem abrir a cabeça para uma nova realidade. E consigam enxergar que é perfeitamente possível conviver bem, de forma harmoniosa e não mais se tratar como inimigas.

A rivalidade, no melhor dos sentidos, deve se resumir à busca da audiência, o que para o público já será suficiente e de excelente tamanho.

E assim como todas as TVs, sempre que requisitadas, nunca oferecem resistência quando qualquer um de seus contratados é eventualmente convidado pela Globo, que a recíproca também se torne verdadeira. Que a Globo, em pleno Século XXI, também use dos mesmos critérios e perceba que o mundo mudou.

Pra que seguir com certas picuinhas ou continuar aprisionada às sandices do passado?

"Apito Final", do Neto, vai mudar de horário na Band "Apito Final", do Neto, vai mudar de horário na Band (Divulgação Band)

Aposta

A expectativa na Band é que o “Apito Final”, puxado para as 18h, segure o “Geral do Povo”, da Rede TV! e passe a servir como boa alavanca para o “Perrengue”.

Essa mudança vai acontecer no dia 14, cercada de expectativa e com o objetivo de alcançar ao menos 3 pontos.

Ascensão

Duda Santos, a Santinha, ainda vinculada ao remake de “Renascer”, vai mesmo protagonizar “Tutti-Frutti”, novela na fila das 18h na Globo.

Já está com os detalhes da personagem em mãos. Porém, as gravações da atual produção das nove da noite seguem como prioridade.

Confeitaria

O “MasterChef Profissionais – Confeitaria”, em sua primeira temporada, só vai estrear em novembro na Band.

Tem chão. Lembrando que o SBT, conforme antecipado por aqui, também pretende voltar com o formato “confeitaria”, via “Bake Off Brasil”, no segundo semestre.

Mudança de rota

Na Globo, observa-se que a sua direção passou a adotar critérios diferentes com relação ao seu banco de autores.

Se antes chegou a existir o desejo de diminuir ao mínimo necessário, hoje, nota-se, há o interesse de contar com um bom número deles sob contrato. Os que forem considerados imprescindíveis, naturalmente.

Ao mesmo tempo

O que se percebe é que, mesmo diante desse desejo de manter um determinado limite de autores em seus quadros, a Globo continua recebendo e colocando em análise sinopses de outros, que não são contratados.

Por exemplo, Cristianne Fridman, ex-Record, tem feito isso com certa frequência.

Tá na cara que alguém bobeou Tá na cara que alguém bobeou (arte)

Descuido

O GE, site de esportes da Globo, lançou uma nova campanha, mas esqueceu de olhar em volta ou pesquisar se já não existia outra igual.

E existe, o slogan da Record, veja só.

Agrada

Não há como negar que a TV Brasil acertou em cheio com o novo “Sem Censura”.

O programa está leve, bem conduzido pela Cissa Guimarães, possui um cenário agradável, sem poluição visual e os assuntos são colocados, discretamente, no rodapé. Valeu a demora.

Vai que vai 1

Ainda da série “coisas que só acontecem na Band”... Que todo mundo tem suas atividades paralelas, para além do universo da TV, isso não é novidade.

Há profissionais fazendo lives, podcasts, cerimônias, eventos, palestras, e afins... Tudo bem.

Vai que vai 2

Agora, o problema, segundo o pessoal de lá, é usar na cara dura a estrutura Band e se aproveitar de toda infra para realizar tais trabalhos.

Sem pudor nenhum, utilizam os estúdios, ilhas de gravação, o tubo, para transmitir lives, abastecer canal no YouTube e por aí vai. Festa do boi perde.

Maria Fernanda Cândido está morando em Paris Maria Fernanda Cândido está morando em Paris (Instagram)

Elegância

Maria Fernanda Cândido, que agora mora lá, também passou pelo festival de cinema do Brasil em Paris, que nesta edição homenageou Antonio Pitanga.

A portuguesa Maria de Medeiros também foi uma das mais tietadas.

Cariocão

Na tarde deste sábado, a partir das 16h30, a Band vai transmitir a primeira partida da final do Campeonato Carioca, direto do Maracanã.

Nova Iguaçu X Flamengo terá narração de Sergio Mauricio, com comentários de Ricardo Rocha, Athirson, Bebeto e Washington.

Pula essa

“Elas por Elas” vem mostrando para a Globo, por uma série de razões, que alguns dos seus grandes sucessos do passado devem ter espaço no Viva. E nada mais.

Aliás, a quem interessar possa, além do título, que foi igual, nada em seu remake conseguiu superar a produção de 1982.

Vannessa Gerbelli canta em Ouro Preto Vannessa Gerbelli canta em Ouro Preto (Pino Gomes)

Diversificando

Vannessa Gerbelli, a Hagite da série “Reis”, tem se dedicado também à carreira de cantora.

Neste sábado, ela se apresenta em Ouro Preto, Minas Gerais, no Teatro Municipal Casa da Ópera e em seu repertório, músicas temas de espetáculos da Broadway. Vanessa estará acompanhada de Breno Pizzorno, seu professor de canto e de piano. A direção é de Júlio Lelils.

Bate – Rebate

• Xuxa não pretende assumir mais compromissos mais demorados com a TV...

• ... E com isso ter mais tempo para as suas turnês e outros trabalhos em séries ou mesmo para o cinema.

• Nova temporada do “Linha Direta” na Globo tem sua estreia confirmada para o próximo dia 18, com apresentação de Pedro Bial.

• “Carga Pesada – Bagagens que pesam na vida amorosa” é o tema do “The Love School”, neste sábado, 12h, da Record, com Cristiane e Renato Cardoso.

• Aqui se colocou que o SBT não pensa em outras novidades para a sua programação, além das que estrearam ou já anunciadas...

• ... Isto de forma clara. Teve quem não entendesse.

• O documentário da Marielle Franco, produzido e disponibilizado em 2020 pelo Globoplay, terá episódios complementares...

• ... Já inserindo os casos recentemente revelados.

• O “Canal Livre” da Band, neste domingo de Páscoa, recebe o historiador e escritor Leandro Karnal...

• ... Em pauta, o que os evangelhos e os pesquisadores revelam sobre Jesus de Nazaré...

• ... Apresentação de Rodolfo Schneider e participação de Fernando Mitre, Thays Freitas e Juliano Dip.