Empresa Skydance acaba de fechar acordo com a Paramount Negócio fechado gira em torno de US$ 8 bi

‌



A+

A-

Bob Esponja agora é da Skydance Arte

A Paramount Global (PÇGRE) concordou em se fundir com a Skydance Media, em um acordo que entrega o controle do famoso estúdio de Hollywood ao produtor David Ellison, encerrando uma das aquisições mais dramáticas da indústria.

O fato já é confirmado pelas principais agências de notícias internacionais e anuncia-se o negócio em torno de US$ 8 bilhões,

A Paramount, como se sabe, é dona de estúdios de cinema e TV da Paramount, Paramount+, CBS e canais a cabo, incluindo Nicxhkelodeon, Comedy Central e MTV.

Entre as suas propriedades mais famosas, entre tantas outras, incluem-se “Missão Impossível”, “Top Gun” e “Bob Esponja”.

Aqui no Brasil, não há nenhuma informação sobre mudanças ainda este ano. Talvez, só no começo do próximo.