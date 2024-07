Equipes de jornalismo a postos com eleições aqui e nos Estados Unidos Próximos meses serão de intensa movimentação e busca do melhor resultado Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 24/07/2024 - 00h07 (Atualizado em 24/07/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro apresentam o “Fala Brasil” nas manhãs da Record Edu Moraes

O jornalismo de forma completa, mas o telejornalismo de maneira especial, terá meses pela frente de intensa movimentação. Com as eleições municipais, dias 6 e 27 de outubro, primeiro e segundo turnos, e com o acompanhamento da corrida presidencial nos Estados Unidos, que naturalmente já atrai as atenções do mundo inteiro.

Um desafio, que passa a ser de todos, em apresentar o melhor dos serviços.

De um lado, os avanços observados permitem à televisão usar a mesma facilidade que o rádio sempre teve, a de entrar imediatamente de qualquer lugar, com som e imagem, mesmo que se valendo de um simples aparelho celular.

Mas, por outro, ainda no caso da TV, o fato de agora todas as grandes redes passarem a dispensar a melhor das atenções à missão de informar, e informar com qualidade e riqueza de detalhes. Uma preocupação que, vale recordar, nem sempre foi assim.

Publicidade

Existiram tempos de completa alienação, em que algumas nem se davam ao trabalho de ter um telejornal no ar, “porque era um brinquedo muito caro”. Mas as próprias exigências, manifestadas pelo tempo, fizeram com que a situação de hoje fosse bem diferente.

Felizmente, as cabeças mudaram e o jornalismo tornou-se essencial e indispensável na vida de todos. Não por acaso, o alto nível do trabalho apresentado e que agora será, mais uma vez, exercitado em sua plenitude, diante dos acontecimentos que se apresentam.

Publicidade

Duda Santos Divulgação Globo

Vinculada

Após assinatura de contrato, a Globo, segunda-feira, anunciou oficialmente Duda Santos como protagonista de “Garota do Momento”, substituta de “No Rancho Fundo”.

Publicidade

Importante constatar esses novos tempos da dramaturgia da casa. Duda continua envolvida nos trabalhos de “Renascer”.

Desculpa, cansei

Se alguém quiser brigar, que brigue. Ficar de mal, também tudo bem, mas há tanto tempo trabalhando nessa área do entretenimento, televisão especialmente, nunca vi tantas mentiras ou chutes em matéria de informação como tem acontecido atualmente.

Uma irresponsabilidade com os assuntos e com as pessoas, as diretamente atingidas ou as que leem, ouvem ou veem. Inventa-se notícia na cara dura, sem o menor pudor ou vergonha na cara..Um absurdo atrás do outro, e é bom que todos prestem mais atenção para não dar clique ou audiência a quem não merece. Tem que haver um basta à enganação, indolência e malandragem barata.

Bom dizer também

No campo de variedades, TV inclusa, tem gente boa trabalhando com isso, um pessoal sério, que vai atrás da informação segura, apura com devido cuidado e só depois posta ou sai falando.

Felizmente, esses existem. A notícia tem seu tempo, pode ser digerida e não esquecida no dia seguinte. Cabe a cada um saber escolher melhor. Separar o joio do trigo.

Vale enaltecer

O que está virando esse mundo: escrever errado, para ser mais acessado nos sites de busca. Fim do mundo.

As Olimpíadas de Paris, um crime a céu aberto, continuam de montão por aí. Uma vergonha. Da parte que nos toca, bom ver jornalistas como Chico Barney e Sandro Nascimento escrevendo Olimpíada de Paris.

Bastidor

Roberto Franco não é mais o diretor de Operações Técnicas do SBT. Tinha 22 anos de casa e a informação é que “foi uma saída em comum acordo”.

O seu substituto ainda não foi designado, mas, fala-se no engenheiro Alfonso Aurin, que teve uma passagem marcante pela casa.

Reinaldo Gottino Edu Moraes

Patrulha

“Patrulha das Fronteiras” volta com nova temporada na Record, na noite desta quarta-feira, e assuntos como pacote de ovos proibidos, remessa de lençóis com drogas, história de amor suspeita e caixa com facas logo no seu primeiro episódio.

Apresentação de Reinaldo Gottino, a partir das 22h45.

Cross

Os diversos programas do SBT estão recebendo o pessoal da novela “A Caverna Encantada”, que estreia no dia 29.

Amanhã, quinta, na “Praça”, será a vez da atriz Pamela Machado, em um quadro com Marlei Cevada e Carlos Alberto de Nóbrega.

Canais

Em coletiva de imprensa realizada ontem, o SBT anunciou que “A Caverna Encantada” também ficará disponível no Disney+, além do +SBT e YouTube. Para a nova produção foi adotado o esquema de temporadas, quatro no total, com 55 capítulos cada uma. Mas, conhecendo o tradicional esquema “estica e puxa”, por meio de edição, vai passar longe de 220.

Lembrando que, para “Romeu e Julieta”, a emissora de Silvio Santos tinha a parceria do Prime Video.

Neto, de Os Donos da Bola Renato Pizzutto

Futebol

A Band exibe sábado, às 20h30, o jogo de abertura da “Legends Tour”, evento temático de futebol que reúne ídolos do esporte do Brasil e do mundo. A primeira partida será realizada na Arena Batistão, em Aracaju, que completa 55 anos. Narração de Pedro Martelli, com comentários de Rafael Oliveira e Ronaldo Giovanelli e reportagens de Lucas Herrero.

Em campo, nomes como, Neto, de “Os Donos da Bola”, Adriano Imperador, Rivaldo Ferreira, Velloso, Aldair, Edmílson, Anderson Polga, Leandro Castán, Junior, Souza, Clarence Seedorf, entre outros.

Prêmio

“Marjo Prêmios”, que a direção da Rede TV! já queria ter lançado, teve a sua estreia transferida para este próximo sábado, 17h

De segunda a sexta, a partir da semana que vem, será das 18h às 19h. Apresentação do Woody Cruz e participação de Natália Curvelo.

Vai e vem

Juliane Araújo, a advogada Kika em “Renascer”, saiu e voltou.

Malu Mader, como Aurora em participação especial, depois de uma boa sequência, agora dá um tempo. Mas também retornará à novela.

Marco Ricca e Juan Paiva Divulgação

Parceria

Marco Ricca e Juan Paiva, destaques em “Justiça 2″, são os protagonistas do longa “De Pai Para Filho”, dirigido por Paulo Halm, que entra em cartaz dia 8 de agosto.

Miá Mello e Valentina Vieira também integram o elenco dessa história, um drama com humor sobre o duro acerto de contas entre pai e filho, envolvendo perdão, reconciliação e descoberta do amor.

Bate – Rebate

· A segunda temporada da série documental “Playboy: Fama e Morte” estreia sexta-feira na Max e no canal ID, às 22h05...

· ... Serão sete episódios lançados semanalmente...

· ... No roteiro, a conexão entre assassinato e mistério no mundo da popular revista masculina.

· O Festival Internacional Dança em Trânsito, sábado e domingo, ocupa o SESI – Centro Cultual Fiesp, com 16 espetáculos de 8 companhias internacionais e 3 brasileiras...

· ... Entre os destaques, a Compagnia Zappalà Danza, da Catânia, Itália, e o israelense Michael Getman, de Tel Aviv, além de atrações dos Estados Unidos, Colômbia, República Tcheca, Ucrânia e Eslovênia.

· Serginho Groisman gravou ontem o “Altas Horas” com as Paquitas e participação da Xuxa e Simony, entre outros.

· Depois de dois transplantes nos Estados Unidos, Antonio Zimmerlle tem sua volta ao Brasil confirmada para o próximo dia 5...

· ... E avisa que vai chegar cheio de ideias.

· TV Cultura vai estrear o programa “De Olho no Voto” nesta próxima sexta-feira, 22h...

· ... Exibição semanal, com apresentação de Rodrigo Piscitelli e comentários de Vera Magalhães.

· Globo anuncia Ítalo Ferreira, primeiro campeão olímpico do surfe, para comentarista nos Jogos de Paris.