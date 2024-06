Estrutura e equipe afinada garantem sucesso do Hoje em Dia nas manhãs da Record

Alto contraste

Renata Alves, Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Ticiane Pinheiro, o time do “Hoje em Dia” (Edu Moraes)

A revista eletrônica “Hoje em Dia”, no ar desde agosto de 2005 na grade da Record, possui no dinamismo do seu formato, com transmissão ao vivo, e direito a uma equipe bastante afinada, as principais razões para sua longevidade no vídeo e sucesso na audiência. Trata-se de um conteúdo que possui, sim, uma espinha dorsal, mas que pode perfeitamente mudar a qualquer tempo, se adaptar a um noticiário importante.

Os dados divulgados recentemente comprovam o seu bom desempenho nas manhãs e a vice-liderança no horário.

O programa tem garantido o segundo lugar isolado, batendo a TV terceira colocada, com 3,8 pontos de média e 13,1% de participação na parcial de 2024 (até 11 de junho).

E que também se supera na comparação com o mesmo período do ano passado (1º de janeiro a 11 de junho), quando registrou 3,3 pontos de média e 11,4% de share: uma vantagem de 15% tanto em audiência quanto em participação.

O “Hoje em Dia”, comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, conquistou, na parcial do mês de junho, o maior share dos últimos 13 meses, anotando um crescimento de 20%, comparado ao mesmo mês de 2023.

Assim como na Grande São Paulo, o programa supera, neste mesmo período, o share de junho/2023 em 11% no Rio de Janeiro, em 6% em Belo Horizonte, em 14% no Distrito Federal, em 7% em Vitória e em 9% em Manaus.

Dentre as demais regiões metropolitanas que compõem o Painel Nacional de Televisão (PNT), ultrapassa a terceira colocada em 3,5 pontos de audiência e 12% de share nas capitais baiana e capixaba – localidades onde a revista eletrônica da Record está na casa dos 5 pontos de audiência.

Segundo dados projetados no Atlas de Cobertura da emissora, o “Hoje em Dia” foi assistido, entre 1º de janeiro e 11 de junho, em todo o território nacional, por 80,3 milhões de telespectadores, ao menos durante 1 minuto. A cada exibição, atinge 6,8 milhões telespectadores. São mais de 2,8 milhões telespectadores por minuto.

