'Expectativa altíssima', diz Nathalia Florentino sobre início de gravações de A Rainha da Pérsia Os trabalhos já tiveram início no Marrocos e serão concluídos aqui no Brasil

Nathalia Florentino, protagonista de "A Rainha da Pérsia", grava no Marrocos Nathalia Florentino, protagonista de "A Rainha da Pérsia", grava no Marrocos (divulgação)

A Record disparou, no Marrocos, as primeiras gravações de “A Rainha da Pérsia”, sua nova superprodução, com Nathalia Florentino, Carlo Porto e grande elenco. Cerca de 60 profissionais foram enviados para lá, entre elenco, produção e direção.

Nathalia, horas antes do embarque na segunda-feira, falou com a coluna sobre sua expectativa, “altíssima”, em relação a este desafio. E do seu desejo de logo começar, depois de muito preparo nos últimos meses, “porque é uma história que nos enche o coração”. Para ela, viver essa experiência em outro continente é extremamente enriquecedora, como está sendo desde o momento em que foi escolhida para viver a protagonista:

“Cheguei em casa e cinco minutos depois a minha agente me ligou e contou que eu tinha sido aprovada para Ester. Eu não acreditei e comecei a chorar de emoção. Meus olhos enchem de lágrimas de alegria todos os dias por conta disso. Um dia relativamente comum, se transformou em um dos mais especiais da minha vida em questão de segundos”.

As gravações no Marrocos vão até começo de março. Na volta ao Brasil, após ligeira folga, a sequência dos trabalhos se dará nos estúdios da produtora Seriella, no Rio de Janeiro.

Casagrande comenta São Paulo e Água Santa na Record Casagrande comenta São Paulo e Água Santa na Record (Reprodução/Instagram)

Paulistão

O Campeonato Paulista volta, nesta quarta, à tela da Record, com São Paulo e Água Santa, jogo no Morumbi, a partir das 21h30.

Narração de Lucas Pereira, com comentários de Casagrande e Sálvio Spinola.

Vai ter

O novo programa das manhãs do SBT, “Chega Mais”, além da Regina Volpato e Michelle Barros, também terá a apresentação de um homem. É só uma questão de tempo para ser anunciado;

E ele será um dos seis que gravaram pilotos por último: Paulo Mathias, Darlisson Dutra, Luiz Ricardo, Rodrigo Capella, Bosco Barroso e Joel Jota. Palpite?

Indelicadeza

É bem desagradável o que está acontecendo no SBT. Há o desejo de trocar uma das peças da sua direção e a sensação é que todo mundo de lá já sabe, menos aquele que deverá perder o cargo.

Do lado de fora a mesma coisa, diante das sondagens e até convites que estão sendo feitos. Que se saiba, dois “não” já foram dados.

Pingos nos is

Na segunda-feira, muito se falou sobre uma suposta crise na Globoplay como fator determinante para a saída de Erick Brêtas e a chegada de Manuel Belmar, atual diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura, para o comando da plataforma de streaming e Canais Pagos da empresa.

“Não há crise nenhuma”, declara a Comunicação da Globo à coluna, esclarecendo ainda que “todas as informações sobre essa transição estão no comunicado que enviamos”.

Ana Clara foi escolhida para o "Estrela da Casa" Ana Clara foi escolhida para o "Estrela da Casa" (divulgação)

Deu ela

Pleno “BBB”, segunda-feira, Tadeu Schmidt fez as honras da casa e apresentou Ana Clara como apresentadora do “Estrela da Casa”, reality musical, com estreia no segundo semestre, também sob os cuidados do Boninho.

Surpresa? Até que sim, porque todos os indicativos estavam na direção da Angélica.

Merecido

A escolha da Ana Clara deve ser comemorada, mesmo sendo alguém com poucos anos nessa estrada e ainda não ter um nome tão paparicado.

Mas, além de ter uma história no reality show, ela sempre foi bem competente nas missões que recebeu.

Presta atenção

Segundo uma pesquisa da Globo, com base no primeiro semestre de 2023, “8 em cada 10 jovens assistiram” às suas novelas.

Outro dado: “novela é o segundo gênero de maior fidelidade no público jovem na Globo”.

Cabe a pergunta

Diante desses números e contando com o prestígio desse povo todo, como é que “Malhação”, de tão bons serviços, foi rifada daquele jeito?

Será que os textos deixaram de atender as necessidades desse espectador?

Esquisito

Depois do caminhão de críticas nas redes sociais à caracterização de Juliana Paes em “Renascer”, é de se esperar algum movimento dos responsáveis por esse trabalho.

Ainda dá tempo de arrumar e consertar o erro... Tá no começo.

Freezer

A gastronomia, para a grade do canal GNT, é a que mais atrai atenção do mercado. Daí os tantos programas do gênero.

Agora, por exemplo, vem por aí o “Geladeiras em Ação”, com Claude Troisgros. No júri, o inseparável Batista, Douglas Silva (DG) e uma convidada diferente em cada edição.

Lorena Comparato e Alice Wegmann, protagonistas de “Rensga Hits!” Lorena Comparato e Alice Wegmann, protagonistas de “Rensga Hits!” (divulgação)

Fim de papo

Terminaram as gravações da terceira temporada da série musical "Rensga Hits!", produção do Globoplay.

Lembrando que a segunda, ainda inédita, será disponibilizada este ano.

Bate – Rebate

• Fernanda Chamma, uma referência no meio, assina a direção-geral de “Alice – o musical”, ainda sem data de estreia.

• João Kleber também estará no “Bastidores do Carnaval”, da Rede TV!...

• ... E o Fefito também, nas mesmas datas.

• Bruno Montaleone se junta ao elenco do filme “Homem com H”, ao lado de Jesuíta Barbosa e Jullio Reis...

• ... A produção vai falar sobre a trajetória de Ney Matogrosso.

• O filme “Minha Irmã e Eu”, estrelado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, ultrapassou dois milhões de espectadores...

• ... Do jeito que vai, não será surpresa uma Parte 2.

• A Globo está desenvolvendo várias ações, quadros e programas como “aquecimento” para a Olimpíada, incluindo canais pagos...

• ... No infantil Gloob, vem aí o “Arena da Galera”, formato de competição produzido pela MoveMe com direção de Rosane Araújo...

• ... Será comandado por Samuel Minervino, mais Letícia Braga e Lara Stocker. Participação de Carlos Gil, Fabi Alvim, Fofão, Paulo Nunes e Richarlyson.