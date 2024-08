Falta mais Galvão na cobertura da Olimpíada da Globo Agora, meio fora do jogo, é possível sentir a falta que ele faz Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 02/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 02/08/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Galvão faz falta Divulgação

Assim como todos podem levar suas vidas como bem entendem, as empresas, de forma geral, e a televisão, em particular, também têm o livre direito de estabelecer suas necessidades e saber com quem contar.

Para quem está do lado de fora, com a opinião livre, são permitidos todos os palpites, daí a curiosidade em saber o que levou a Globo, por exemplo, a afastar Galvão Bueno do seu quadro esportivo. É enorme a falta que ele faz. Nas redes sociais, como observado, foi um mar de reclamações em relação à sua ausência na nossa derrotada experiência da Copa América. Deu saudades até do seu jeito de falar além do que deve e de querer mostrar que sabe mais que todos.

Na última sexta-feira, deu para matar um pouco as saudades. É claro que Luís Roberto, Everaldo Marques e Gustavo Villani são ótimos e atendem muito bem as necessidades. A versatilidade do Everaldo, aliás, é digna de nota, mas vamos combinar que o Galvão é o Galvão. Que felizmente está aí, firme e forte, nunca se deixando esquecer.

O mesmo, Cléber Machado. Foi muito luxo, se por dinheiro ou qualquer outra razão, abrir mão de um profissional que ainda tinha muito a oferecer e a quem o telespectador da Globo estava acostumado a reconhecer. Dois grandes desfalques numa tacada só, que pesam em coberturas como a Olimpíada em jogo. Um estranhamento complicado de ser admitido.

Publicidade

Sobre isso

A propósito da Olimpíada em curso, especialmente durante a sua realização, considerando-se o esforço e a superação de tantos atletas para chegar a uma competição de tão alto nível, até que ponto os envolvidos nesta cobertura podem distanciar o lado profissional do emocional.

Publicidade

Foi muito especial a reação do Marcelo Courrege na sua entrevista com a judoca Mayra Aguiar, atleta que ele acompanha há muito tempo.

Naturalidade fala

Publicidade

Quando se fala da tocante reação do Courrege, o mesmo se aplica aos demais jornalistas, que envolvidos naquilo, com suas matérias e na cobertura de tantos outros acontecimentos, muitas vezes não conseguem controlar o emocional.

Tão natural e compreensível quanto muitos médicos que choram a cura ou a perda dos seus doentes. Somos humanos.

Alane Dias, ex-BBB, batalha novos projetos Instagram

Nada tão lógico

A todo instante surgem notícias do rompimento contratual de ex-BBBs com a Globo.

Vamos combinar que o programa acabou faz tempo, e poucos, considerando as várias edições, tiveram interesse e conseguiram se manter no campo artístico. A maioria vai ou é levada a buscar novos caminhos.

Licenciamento

O SBT solicitou o registro da marca Moleza e está aguardando prazo de apresentação de oposição.

Certamente o objetivo é o licenciamento do boneco homônimo, parceiro de Anna (Mel Summers) em “A Caverna Encantada”.

Rios

Com produção da Têm Dendê e Papa Jaca Filmes, a RICTV Record, do Paraná, estreia neste sábado a segunda temporada da série “Rios”, às 13h30, em um total de dez episódios semanais.

O projeto aborda questões socioambientais, da sustentabilidade e da economia, a partir da relação das comunidades com os rios que percorrem uma das bacias mais significativas da América do Sul, passando pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.

Adriane Galisteu, apresentadora da "Fazenda" Divulgação

Internet

Segundo o Comscore, instituto especializado em medição de audiência na internet, as mulheres são maioria (65%) no perfil de internautas que acompanham “A Fazenda”, da Record. Como outro detalhe, no tópico Classe Social, 52% dos internautas estão na C, enquanto 30%, AB.

A próxima edição, sob o comando de Adriane Galisteu, será exibida entre setembro a dezembro, com previsão de 95 episódios.

Baixada de bola

É curioso observar como encolheu o número de transmissões esportivas no YouTube. As rádios continuam firmes, mas a maioria desapareceu, ou por falta de condições, ou por não saber se reinventar.

A do Neto segue muito bem. Foram 12,9 milhões de visualizações em julho, contra 7 milhões, em junho. E mais de 2 milhões de inscritos.

Mais uma

A saída da Globo fez um bem enorme para Juliana Paes. Noves fora o sucesso de “Pedaço de Mim”, no dia 21, ela estreia como protagonista da série “Vidas Bandidas” no Disney+.

A sua personagem Bruna é líder de uma quadrilha especializada em assaltos a turistas no Rio de Janeiro. E que não chega a ser tão estranho para quem já foi Bibi, a perigosa, em “A Força do Querer”.

Crescendo mais

“Força de Mulher”, em exibição na Record, vem atestando o poder das produções turcas. A sua exibição, desde a estreia na segunda-feira, já observou um crescimento de 32% na Grande São Paulo.

Desde o primeiro dia, ocupa o segundo lugar com certa folga.

Jessica Ellen é a Mada de "Volta por Cima"

Humor

Um fato inusitado vai marcar a trajetória de Madá, personagem de Jessica Ellen em “Volta por Cima”, substituta de “Família é Tudo”.

Ela tem uma relação duradoura com Chico (Amaury Lorenzo), mas toda vez que tenta oficializar o casamento com ele, algo inesperado acontece e adia a cerimônia. Uma virose, uma crise alérgica ou até perna quebrada.

Previsão

Está entre os dias 12 ou 19 a estreia do Edu Guedes com o seu programa nas manhãs da Rede TV!, em um formato muito parecido com o que existia na Band.

Terá duas horas de duração.

Bate – Rebate

• O “Fofocalizando”, ontem, completou oito anos de exibição no SBT.

• Sobre a passagem de Nicolas Prattes por Portugal para gravações de “Mania de Você”, próxima novela das nove da Globo...

• ... O seu personagem, Rudá, foge para aquele país após se tornar um dos principais suspeitos de um misterioso assassinato...

• ... Com uma nova identidade, ele passa a trabalhar como garçom e se envolve com Felipa (Joana de Verona).

• Matheus Nachtergaele, no ar em “Renascer”, lidera o elenco de “Mais Pesado é o Céu”, que chega aos cinemas no próximo dia 8...

• ... O filme conta a história de Teresa e Antônio, que se encontram por acaso no retorno a uma cidade submersa no Ceará...

• ... Sem rumo, os dois acolhem um bebê abandonado pelo caminho, e formam uma família improvisada...

• ... Ana Luiza Rios, Silvia Buarque, Danny Barbosa e Buda Lira também estão no elenco.

• A autora e roteirista Jacqueline Vargas lança em São Paulo o livro “A Arte de Cancelar a Si Mesmo”. Terça que vem, na Livraria da Vila, unidade Vila Madalena.

• A Max exibe neste domingo, a partir das 22h, o oitavo e último episódio da segunda temporada de “A Casa do Dragão”...

• ... Que já mostrou possuir fôlego para outras temporadas.